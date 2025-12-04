Nuevos límites en redes sociales replantean la vida digital de niños y jóvenes

Ciudad de México.— Australia se prepara para un cambio en el uso de redes sociales. En diciembre de 2025 entrará en vigor una ley que impedirá el acceso a menores de 16 años y exigirá a cada plataforma verificar con rigor la edad de sus usuarios.

El uso cotidiano de redes sociales por niños y adolescentes se convirtió en un fenómeno que transforma dinámicas familiares, educativas y culturales. Ahora distintos gobiernos buscan regular ese entorno mientras las compañías tecnológicas enfrentan nuevos desafíos.

Australia, jóvenes sin redes sociales

El Online Safety Amendment (Social Media Minimum Age) fijó la edad de más de 16 años para utilizar redes sociales y ordenó a plataformas como Instagram, TikTok, Facebook, Snapchat, X, YouTube y Reddit implementar sistemas de verificación. La normativa contempla métodos como identificación oficial, análisis biométrico o validaciones externas. A la vez exige alternativas que no impliquen el uso de datos sensibles. Las empresas que incumplan pueden recibir sanciones de hasta 50 millones de dólares australianos.

Las compañías reportaron fallas en pruebas de verificación por reconocimiento facial y estimación de edad. Algunos sistemas clasificaron a menores como adultos, lo que generó preocupación en organizaciones de protección infantil y privacidad. Estos grupos alertaron que los errores pueden derivar en exclusiones injustificadas o permitir que adolescentes mantengan acceso. También plantearon dudas sobre la recolección y manejo de información biométrica.

La medida australiana surgió mientras distintos países analizan nuevas formas de regular el acceso juvenil a los espacios digitales. El gobierno australiano sostiene que la iniciativa no busca expulsar a los menores del mundo en línea, sino modificar el tiempo y el tipo de interacción que establecen en esos entornos.

Europa redefine el acceso de los menores

El debate del uso de redes sociales está en el Parlamento Europeo, donde se aprobó una resolución que recomienda una edad mínima de 16 años en redes sociales, esta disposición no es vinculante, pero orienta futuras regulaciones.

El documento también propone un límite digital armonizado de 13 años en toda la Unión Europea, por debajo del cual ningún menor tendría acceso a plataformas ni a servicios de video o herramientas de inteligencia artificial dirigidas a jóvenes.

Bélgica desde 2018 exige al menos 13 años de edad para crear cuentas sin consentimiento parental. Francia aprobó en 2023 un marco que obliga a obtener permiso de padres o tutores para que menores de 15 años creen perfiles, aunque su aplicación enfrenta obstáculos técnicos. En Reino Unido entró en vigor la Ley de Seguridad en Línea, que integra reglas estrictas para plataformas y refuerza restricciones etarias, aunque todavía no fija un límite claro para redes sociales.

Estas regulaciones buscan establecer entornos más seguros para los menores y generar responsabilidad en las plataformas en materia de moderación de contenidos, análisis de riesgos y manejo de datos.

Usuarios de redes sociales en México

La discusión regulatoria ocurre en un contexto en el que redes sociales forman parte del día a día de millones de jóvenes. En México su uso supera los 114 millones de usuarios y más del 90% de los internautas accede diariamente. El promedio de uso nacional es de 192 minutos por día, cifra que rebasa de manera amplia el promedio global.

¿Cuáles son las redes sociales que más utilizan los jóvenes mexicanos?

Estudios recientes de Comscore muestran que en América Latina las plataformas alcanzaron al 72% de la población digital mundial en 2025, con un crecimiento de interacciones del 4.4% respecto al año anterior. México se coloca entre los países con mayor alcance en la región, con un promedio mensual de 44 horas de actividad. Facebook, WhatsApp, Instagram y TikTok concentran la mayor parte de la atención y registran millones de visitantes únicos cada mes.

El crecimiento del formato de video y la consolidación de comunidades marcadas por influencias inmediatas configuran un espacio de interacción central para adolescentes. TikTok mantiene un ritmo sostenido en producción de videos y en México elevó su actividad en un 28% entre enero y mayo de 2025. Instagram registró un aumento de 33% en el engagement con reels entre 2023 y 2024. YouTube alcanza al 74.1% de la población digital mexicana y buena parte del consumo proviene ya de televisores conectados.

Este ecosistema define nuevas formas de relación entre creadores y audiencias juveniles. En abril de 2025 las cuentas de celebridades e influencers representaron el 36% de todas las interacciones globales. En México, figuras como Farid Dieck, Poncho De Nigris y Santa Fe Klan encabezaron la lista de mayor actividad en TikTok.

Otra tendencia emergente es el avance de los influencers virtuales, creados a partir de inteligencia artificial y diseño gráfico. Estas figuras comienzan a crear comunidades, colaborar con marcas y expandir su presencia en mercados internacionales.

Modelos distintos de creación y relación con las audiencias

La antropóloga Sandra Ramírez Fernández presentó un avance de su investigación comparativa entre España y México. Planteó que la relación de confianza con creadores se construye de forma distinta en cada país. En España la identidad del creador genera cercanía con la audiencia porque se percibe un acompañamiento constante. En México predomina un vínculo basado en la utilidad del contenido y en la forma concreta en que un creador explica un proceso o resuelve una necesidad.

Ramírez Fernández indicó que los ingresos dependen de publicidad, patrocinios, afiliaciones y membresías. Explicó que el pago por mil visitas difiere considerablemente entre Europa y México, lo que influye en las estrategias de sostenimiento económico. En España se observa una economía de la reputación basada en la confianza en la figura que promociona un producto. En México prevalece una economía de la reciprocidad en la que la comunidad sostiene al creador mediante donaciones, afiliaciones y membresías.

La investigadora añadió que los creadores organizan su contenido bajo estructuras que permiten entender cómo perciben a su audiencia y qué tipo de guía buscan establecer. Esos patrones condicionan la manera en que niños y adolescentes consumen contenidos y construyen hábitos digitales.

Cambios en el trabajo digital de los jóvenes

Luis Josué Lugo Sánchez, investigador del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM, observó que plataformas como TikTok pasaron de ser vistas como espacios de ocio a convertirse en escenarios de trabajo serio.

Argumentó que estas plataformas requieren análisis de relaciones materiales, simbólicas y culturales porque en ellas se desarrollan narrativas que forman parte de la vida cotidiana de jóvenes y adolescentes.

Lugo Sánchez subrayó que es necesario trazar una radiografía de las estructuras que intervienen en la producción de contenidos dirigidos a nuevas audiencias. Afirmó que no puede subestimarse el trabajo que realizan jóvenes y adolescentes, incluso cuando usan recursos como emojis o narrativas breves. Estos formatos permiten comprender nuevas habilidades y cambios en la comunicación contemporánea.

