Obrador confía en la gente y las “benditas” redes sociales

Ciudad de México.— En el transcurso de la Emergencia por el Covid-19 se ha incrementado la circulación en redes sociales de rumores y falsas noticias y para contrarrestar la desinformación, el gobierno federal va a incrementar la información a través de canales oficiales, informó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Sí, vamos a estar informando cada vez más, yo creo que esta es la mejor defensa frente a rumores y falsas noticias, el que estemos informando todos los días, y también nos ayudan las redes sociales”.

Aclaró que no comparte la opinión de que las campañas orquestadas en redes sociales, en Twitter y en otros medios, confundan a la gente o logren su propósito de distorsionar la realidad.

“No creo en eso. Creo que el pueblo de México está muy consciente, ya no es susceptible de manipulación, sale una noticia falsa y de inmediato salen a desmentirlo en las redes, y hacen el ridículo quienes promueven esas noticias falsas. Yo les diría que hasta ayuda porque esas personas, sobre todo si son políticos, cada vez se van desgastando más”.

Pasa lo mismo con los medios, dijo. Si no tienen credibilidad, si sus articulistas no son serios, no son profesionales, si son tendenciosos porque están al servicio del poder económico sobre todo, ya nadie los lee, nadie los toma en cuenta.

“Por eso no hay que preocuparse, hay que tenerle confianza a la gente y también tomar en cuenta que el alcance de las redes aún es muy limitado y es un sector, no quiere decir que no haya internet en la población, sí pero no se usa todo el internet sólo para la información política, se usa para muchas otras cosas, los jóvenes usan el internet para la recreación, para el deporte, para otras noticias o temas”.

Insistió durante la conferencia de prensa en Palacio Nacional, que no hay que preocuparse mucho por eso y tenerle confianza a la gente, confiar mucho en la gente, en el juicio práctico que tiene la gente y poco a poco se van quedando descubiertos los que mienten, los que no dicen la verdad.

“De lo que no tengo duda es que todo ese malestar, que no es malestar social, sino que es un malestar de un sector de la elite de poder, tiene que ver con el que ya no hay privilegios, el que no se permite la corrupción, el que ya no se condonan los impuestos, el que los medios -no todos desde luego- ya no tienen las canonjías que tenían antes, ya no hay pago a columnistas”.

