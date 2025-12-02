Organizaciones civiles advierten riesgos jurídicos y operativos en iniciativa de “igualdad sustantiva”

Ciudad de México.— Red Familia presentó a la Comisión de Igualdad de la Cámara de Diputados un análisis técnico sobre la iniciativa que busca reformar diversas leyes en materia de “igualdad sustantiva” y que propone nuevas atribuciones para la Secretaría de las Mujeres.

“Reconocemos la intención de fortalecer la protección de mujeres y jefas de familia, sin embargo, identificamos vacíos, ambigüedades y riesgos que podrían traducirse en decisiones administrativas sin contrapesos, medidas inoperantes y afectaciones a derechos fundamentales”, señaló Mario Romo, líder nacional de Red Familia.

En ese sentido, explicó que dicha iniciativa incorpora conceptos que, sin una definición precisa, permiten interpretaciones amplias. Uno de los más problemáticos, dijo, es el término “derechos sexuales y reproductivos”, que en foros internacionales suele asociarse al acceso al aborto como obligación del estado.

Sin claridad jurídica en la legislación mexicana, esto podría utilizarse para justificar protocolos operativos o lineamientos que excedan el mandato legislativo. Cuando un término abierto se convierte en criterio administrativo, existe el riesgo de que autoridades ejecuten políticas que el Congreso nunca discutió ni aprobó”, alertó Mario Romo.

Centralización de funciones

De acuerdo con el líder de Red Familia, otro punto crítico es la centralización de funciones en una sola secretaría sin mecanismos de contrapeso ni supervisión de la sociedad civil.

“En términos prácticos, esto podría traducirse en que decisiones sensibles, como la definición de protocolos, la operación de programas o la evaluación de medidas de protección, se concentren en una sola instancia gubernamental”.

El análisis de Red Familia destaca que varias medidas propuestas requieren capacidad operativa y presupuesto garantizado para ser efectivas. Por ejemplo, las órdenes de protección sólo funcionan cuando existen refugios, alternativas habitacionales y acompañamiento integral. Sin recursos etiquetados desde el inicio, “estas disposiciones quedarían en papel y podrían incluso revictimizar a quienes buscan ayuda”.

Asimismo, identifican riesgos en el uso del concepto de “autonomía progresiva” para niñas, niños y adolescentes, que podría reinterpretarse de forma que limite el rol legítimo de madres y padres en la educación y formación de sus hijos.

Ante ello, Red Familia sugirió establecer límites claros que respeten la responsabilidad parental al tiempo que protegen el interés superior de las niñas y niños; para evitar efectos adversos no previstos y fortalecer la iniciativa se plantea:

Definir con precisión términos jurídicos como “derechos sexuales y reproductivos”, distinguiendo entre recomendaciones internacionales y obligaciones legales.

Incorporar contrapesos institucionales, participación real de sociedad civil y reglas claras para la selección de representantes ciudadanos.

Asegurar presupuesto etiquetado para refugios, atención integral y medidas de protección, con obligación de publicar datos operativos y presupuestales en formatos abiertos.

Establecer criterios objetivos para protocolos de actuación y para la activación de medidas extraordinarias.

Garantizar que la reforma respete libertades fundamentales, incluyendo la objeción de conciencia.

Libertad de expresión intacta: Las estrategias con medios deben promover buenas prácticas y campañas, no control ni censura.

Llamado al diálogo

Finalmente, Red Familia reiteró su disposición a participar en mesas técnicas plurales con la Comisión de Igualdad para revisar redacciones, evaluar impactos presupuestales y acordar medidas que aseguren que la intención legislativa se traduzca en resultados tangibles y reales.

“Nuestro compromiso es contribuir a una reforma eficaz, transparente y respetuosa de derechos de los padres de Familia sobre sus hijos. La protección de las mujeres no admite improvisaciones ni ambigüedades”, concluyó Red Familia.

