Otra funcionaria da positivo a Covid y AMLO amanece con gripa

Ciudad de México.— Con perceptible voz ronca, el presidente Andrés Manuel López Obrador se apresuró a decir que está bien de salud, pero reconoció que amaneció con gripa y en el transcurso del día se haría una prueba de Covid para descartar un contagio por la variante Ómicron, que se ha multiplicado en el país con un incremento mayor a últimas fechas.

A una pregunta sobre la preocupación que genera el crecimiento exponencial de los contagios en una cuarta ola que no se había visto en las tres anteriores, López Obrador reiteró que efectivamente hay preocupación, pero también minimizó las consecuencias de los nuevos casos.

“Sí hay más contagios pero no es la misma letalidad de las otras variantes como la Delta, porque no se han incrementado las hospitalizaciones y lo más importante, no ha crecido el número de los fallecimientos por estos contagios”, reconoció.