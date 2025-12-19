Pablito, primer niño operado a corazón abierto en hospital regional de Chiapas

Chiapas.— La atención especializada en cardiología pediátrica inició una nueva etapa en Chiapas con la realización de los primeros procedimientos cardiacos en el Hospital General Regional de Especialidades No. 13 “XIV de Septiembre”, en Tuxtla Gutiérrez, donde dos menores con cardiopatías congénitas fueron intervenidos sin necesidad de traslado a otras entidades del país.
Procedimientos iniciales en el Hospital “XIV de Septiembre”
En el hospital, recientemente puesto en operación, se efectuaron dos intervenciones consideradas las primeras de su tipo en la unidad médica. Se trató de un cateterismo pediátrico intervencionista y de una cirugía a corazón abierto en un menor de edad, ambos con evolución clínica favorable, de acuerdo con información del IMSS Chiapas.
Estos procedimientos representan el inicio de la atención local de cardiopatías infantiles que anteriormente requerían referencia a hospitales de alta especialidad fuera del estado.
Cateterismo pediátrico intervencionista
Uno de los pacientes, originario de la comunidad de Puljitic, fue sometido a un cateterismo pediátrico intervencionista en la nueva sala de hemodinamia del hospital. El procedimiento permitió el cierre de un defecto cardiaco mediante una técnica de mínima invasión.
La intervención se realizó en un tiempo reducido y el menor permaneció bajo observación médica posterior al procedimiento, sin complicaciones reportadas.
Primera cirugía a corazón abierto en la unidad
El segundo caso correspondió a Pablito, un niño de dos años y diez meses, originario de San Cristóbal de Las Casas, quien se convirtió en el primer paciente pediátrico sometido a una cirugía a corazón abierto en este hospital regional.
El menor presentaba una comunicación interauricular de aproximadamente dos centímetros y medio. Durante la intervención quirúrgica se utilizó circulación extracorpórea y se colocó un parche elaborado con tejido del propio pericardio del paciente para cerrar el defecto cardiaco.
Tras la cirugía, el menor permaneció en recuperación y posteriormente recibió el alta médica para continuar su seguimiento de manera ambulatoria.
Atención médica sin traslados fuera del estado
Con la realización de estos procedimientos, las familias beneficiadas evitaron desplazamientos a otros estados del país para recibir atención especializada, lo que redujo tiempos de espera y costos asociados a traslados prolongados.
El hospital cuenta ahora con capacidad para realizar cirugías cardiacas pediátricas y procedimientos intervencionistas, lo que amplía la cobertura médica para niñas y niños con cardiopatías congénitas en Chiapas.
Testimonio familiar
La madre de Pablito señaló que su hijo presentaba cambios en la coloración de la boca desde que comenzó a gatear, situación que motivó la valoración médica y el diagnóstico posterior.
Historias que Conectan
De Guadalajara al podio mundial: la fuerza interior que llevó a Checo Pérez a desafiar lo imposible
La historia inspiradora de Sergio “Checo” Pérez no comienza en el rugido de un motor ni en el brillo de un podio. Comienza con un niño de Guadalajara que miraba el mundo desde un karting y se atrevió a soñar más grande que sus circunstancias. Un niño que, sin saberlo, un día representaría a un país entero en la máxima categoría del automovilismo.
Pero detrás del casco, de los reflectores y de los grandes premios hay un relato más profundo: el de un joven que dejó su hogar a los 14 años, que trabajó en un restaurante para poder comer, que vivió la soledad, el miedo y el desarraigo… y aun así, decidió no rendirse.
Hoy, Checo es más que un piloto; es un testimonio viviente de que la fe, la disciplina y el amor por la familia pueden llevarte más lejos que cualquier motor.
Los inicios: un sueño que nació en silencio
Nacido en Guadalajara en 1990, Sergio Michel Pérez Mendoza creció en una familia que entendió que los sueños se construyen con sacrificio. Desde pequeño, encontró en los karts un lenguaje que no necesitaba palabras: velocidad, concentración, intuición. Había algo en él, una mezcla de calma y valentía, que lo hacía diferente.
Pero los sueños grandes casi siempre piden pasos dolorosos. A los 14 años, mientras otros adolescentes cursaban la secundaria, Checo tomó una decisión que partiría su vida en dos: ir solo a Europa para convertirse en piloto profesional. Dejaba atrás amigos, costumbres, idioma y la seguridad del hogar. Su padre lo acompañó… pero al final del día, era un niño solo en Alemania, sosteniendo una ilusión enorme entre las manos.
Forjado en la adversidad: los años difíciles en Europa
La vida en Alemania no fue fácil. Checo no llegaba como estrella, sino como aprendiz. Había días en los que dormía en habitaciones frías, comía lo que podía pagar y trabajaba en un restaurante para completar sus gastos. Entre carreras, lavaba platos. Entre prácticas, aprendía alemán. Entre soledades, fortalecía su espíritu.
Esos años formaron su carácter. No había garantías, no había fiestas, no había comodidades. Pero había algo que nadie podía quitarle: la disciplina.
Si quería llegar a la Fórmula 1, debía ser constante. Debía ser mejor. Debía ser fuerte.
Y lo fue.
En esos momentos de silencio y duda, Checo aprendió el valor de la fe. Aprendió a confiar en algo más grande que él, a mantener la esperanza incluso cuando los resultados no llegaban.
Su llegada a la Fórmula 1: cuando el sueño se vuelve lucha
En 2011, el sueño se cumplió: Checo Pérez debutó en Fórmula 1 con Sauber. Sus primeros podios no tardaron en llegar, y de repente el mundo volteó a ver al mexicano silencioso que manejaba con una elegancia feroz y una inteligencia estratégica única.
Pero entonces llegó el año que pudo romperlo: McLaren.
Las expectativas eran altas, los resultados no. Las críticas fueron duras. Las puertas parecían cerrarse. Para muchos, ese año fue una caída. Pero para Checo fue una lección: el éxito no te define; te define lo que haces cuando no lo encuentras.
En lugar de rendirse, volvió a empezar. Force India y luego Racing Point serían el lugar donde recuperaría su fuego… y donde escribiría uno de los capítulos más hermosos de su carrera.
La victoria en Sakhir: el día en que México volvió a respirar
El Gran Premio de Sakhir 2020 es ya una parte permanente de la memoria mexicana.
Checo sufrió un choque en la primera vuelta. Cayó hasta el último lugar. Y aun así, vuelta tras vuelta, adelantamiento tras adelantamiento, construyó una remontada que parecía imposible.
Y ganó.
Después de 50 años sin una victoria mexicana en Fórmula 1, Checo levantó la bandera, levantó a un país y se levantó a sí mismo.
Ese triunfo no solo fue histórico: abrió la puerta que cambiaría su destino para siempre.
Red Bull lo llamó.
La historia estaba por comenzar de nuevo.
Red Bull y la nueva etapa: disciplina, madurez y propósito
Unirse al equipo más dominante de la F1 no es fácil. Hay presión, expectativas, comparaciones constantes. Pero Checo no llegó para imitar a nadie: llegó para cumplir un rol único.
Se volvió el aliado clave, el corredor que sostiene estrategias, que defiende posiciones imposibles, que arriesga cuando debe y que mantiene la calma cuando otros se quiebran.
Su manejo defensivo se convirtió en leyenda. Su inteligencia de carrera, en un arma estratégica indispensable.
Pero, sobre todo, Checo mostró madurez. Mostró que un piloto no es solo velocidad: es estabilidad emocional, trabajo constante, humildad y fe.
Fuera de la pista, su brújula siempre ha sido la misma: su familia.
Carola Martínez y sus hijos le recuerdan quién es y por qué lucha. Entre viajes, conferencias y carreras, Checo siempre regresa a ese núcleo donde nada tiene que ver con el ruido del mundo, sino con la verdad que lo sostiene.
Los valores que lo sostienen: familia, fe y convicción
Checo no presume sus valores; los vive.
Quien lo ha escuchado en entrevistas sabe que su fe es discreta pero esencial. Y que su familia es su motor más poderoso.
Ha dicho en varias ocasiones que su mayor miedo no es perder una carrera, sino no estar a la altura de lo que sus hijos piensan de él. Que su mayor victoria es volver a casa con paz. Y que la disciplina que lo llevó lejos no nació en un paddock, sino en los principios que aprendió en su hogar.
Por eso su historia inspira. Porque detrás del casco hay un hombre que nunca olvidó quién era.
El mensaje para México y para cualquiera que enfrenta una batalla silenciosa
La historia inspiradora de Checo Pérez no es solo la de un piloto. Es la de un niño que se fue antes de tiempo, la de un joven que aguantó la soledad y la incertidumbre, la de un hombre que decidió no rendirse cuando parecía que todo se derrumbaba.
Su trayectoria nos recuerda que los sueños duelen, pero también transforman.
Que la fe sostiene cuando las fuerzas fallan. Que la familia es el lugar donde siempre se vuelve.
Y que la verdadera victoria está en ser fiel a lo que uno es, incluso cuando el mundo entero te pide ser otra cosa.
Checo no solo corre. Inspira.
Y eso lo convierte en uno de los símbolos más profundos del espíritu mexicano.
CDMX
Seis alcaldías concentran siete de cada diez casos de bullying escolar en CDMX
Ciudad de México.— El acoso escolar no irrumpe de forma súbita ni siempre deja marcas visibles, se abre paso en salones de clase, patios y pasillos, se normaliza en silencios prolongados y se sostiene en la falta de intervención oportuna, según registros oficiales de seguridad y derechos humanos en la Ciudad de México.
Fenómeno extendido en las escuelas de la capital
Datos del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México muestran que el 74 por ciento de los casos de bullying escolar se concentran en seis alcaldías: Iztapalapa, Gustavo A. Madero, Tláhuac, Álvaro Obregón, Azcapotzalco y Cuauhtémoc, lo que permite dimensionar la magnitud territorial del problema y su presencia constante en comunidades educativas de alta densidad poblacional.
Estas cifras colocan al acoso escolar como una práctica reiterada dentro del entorno educativo, con impactos que trascienden el aula y alcanzan la vida familiar y social de niñas, niños y adolescentes.
Experiencia de menores frente al acoso escolar
La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México documentó que siete de cada diez menores sufren algún tipo de acoso escolar, más del 40 por ciento afirma ser víctima directa de estas conductas, mientras que el 25.35 por ciento reporta insultos y amenazas y el 17 por ciento refiere episodios de violencia física.
Estos datos reflejan una variedad de manifestaciones del bullying, desde agresiones verbales hasta actos de fuerza corporal, todas con efectos que inciden en la salud emocional, el desempeño escolar y la convivencia cotidiana.
Silencio y omisión como factores de riesgo
La diputada de Morena, Adriana Espinosa de los Monteros García, señaló que el bullying constituye un problema grave dentro de la ciudad y vinculó sus consecuencias con la falta de atención y respuesta oportuna por parte de los adultos responsables.
“Esto no puede seguir ocurriendo. Cada niña y cada niño es una vida, que en ocasiones se llega a perder por falta de atención, por omisión, por silencio o por no saber cómo actuar”, expresó la legisladora.
Respuesta institucional frente al acoso escolar
Ante este panorama, el Congreso de la Ciudad de México solicitó a los titulares de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, de la Autoridad Educativa Federal y de la Comisión de Derechos Humanos, todas instancias locales, reforzar las acciones de concientización, prevención y atención del acoso escolar.
México
Descanso y comida como derechos humanos en el empleo
Ciudad de México.— La jornada de trabajo también define las condiciones mínimas para cuidar la vida diaria de millones de trabajadores.
El planteamiento legislativo
La diputada del Congreso de la Ciudad de México del Partido del Trabajo, Diana Barragán Sánchez, sostuvo que otorgar media hora para descansar y media hora adicional exclusiva para comer no constituye un beneficio corporativo, sino el reconocimiento de un derecho constitucional, el derecho de los trabajadores a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad.
Reforma al artículo 63 de la Ley Federal del Trabajo
En ese sentido, el Congreso de la Ciudad de México aprobó un dictamen elaborado por la Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social, con el objetivo de someter a consideración del Congreso de la Unión una reforma al artículo 63 de la Ley Federal del Trabajo. La propuesta tiene como finalidad garantizar de manera explícita el derecho a la alimentación durante la jornada laboral y establecer reglas precisas sobre su ejercicio.
Descanso y alimentación como tiempos distintos
El dictamen plantea la separación expresa entre el tiempo destinado al descanso y el periodo exclusivo para la ingesta de alimentos. Ambos se conciben como espacios diferenciados e intransferibles dentro de la jornada, lo que impide que uno sustituya al otro. Esta delimitación busca ofrecer certeza jurídica tanto a trabajadores como a empleadores y eliminar prácticas que reducen el tiempo efectivo para alimentarse.
Alimentación como derecho humano
El documento legislativo establece que la alimentación durante la jornada laboral no puede considerarse un aspecto secundario. Se le reconoce como un derecho humano vinculado de manera directa con la salud, el rendimiento y la calidad de vida de las personas trabajadoras. La garantía de este derecho resulta indispensable para un desempeño adecuado y seguro en el trabajo, según el contenido del dictamen.
México
El trabajo informal sostiene millones de familias, pero tensiona la economía
Ciudad de México.- La economía informal vuelve a ganar terreno en México y refleja el esfuerzo diario de millones de personas. En 2024 aportó 25.4 por ciento del PIB, informó el INEGI.
Ese avance significó 0.7 puntos porcentuales más que en 2023. Detrás del dato aparecieron historias de subsistencia, ingenio y trabajo sin protección.
Más de la mitad de la población ocupada, 54.4 por ciento, trabajó en condiciones de informalidad. Desde ahí generó una parte clave de la actividad económica.
En contraste, el sector formal aportó 74.6 por ciento del PIB y concentró solo 45.6 por ciento del empleo, según el instituto.
El comercio al por menor se mantuvo como el motor principal de la economía informal. Su participación pasó de 28.9 a 29.0 por ciento.
Por su parte el sector construcción mostró un repunte relevante. Subió de 14.7 a 15.6 por ciento del total informal.
Otros servicios también crecieron. Pasaron de 6.1 a 6.4 por ciento, de acuerdo con el reporte.
El transporte, correos y almacenamiento avanzaron de forma moderada durante el año. El movimiento acompañó la dinámica urbana y regional.
No todos los sectores crecieron. El agro redujo su participación, al igual que las manufacturas y el comercio al por mayor.
Dentro de la economía informal, el sector aportó 14.5 por ciento del PIB. Ahí se ubicaron negocios familiares sin registro fiscal ni seguridad social.
La construcción creció dentro de ese grupo. Junto con el comercio al menudeo concentró 69 por ciento de la actividad.
Las Otras Modalidades de Informalidad representaron 10.9 por ciento del PIB. Incluyeron empleos sin prestaciones, incluso en empresas formales.
La informalidad sostiene ingresos y empleo en contextos adversos. También muestra límites estructurales para el crecimiento del país.
Te puede interesar: Albergues y empleo: la atención a personas en situación de calle en CDMX
El análisis de México Cómo Vamos explicó que la informalidad se asoció con menor productividad laboral. Los negocios operaron con tecnología limitada y poco capital.
El estudio señaló una base fiscal reducida. Menos empresas contribuyeron, lo que presionó las finanzas públicas y los servicios.
También identificó menor acceso a seguridad social. Millones trabajaron sin salud, pensión o protección ante riesgos.
La informalidad limita el acceso al crédito. Muchos negocios crecieron lento por falta de financiamiento formal.
Estos factores, según el observatorio, frenaron la inversión y la innovación. El crecimiento resultó más corto y desigual.
La informalidad sigue siendo el escape para millones de familias. Representa trabajo, dignidad y esfuerzo cotidiano.
Al mismo tiempo, plantea un reto público persistente. Los datos reflexionan a fortalecer la transición hacia empleos con derechos, para el beneficio de la economía nacional y los derechos de las personas que se emplean dentro del mercado laboral formal.
