Padres de niños con cáncer exigen a López Obrador contratos de medicamentos

CDMX.- Una decena de fabricantes de armas fueron demandadas por México por prácticas negligentes que provocaron un aumento en el tráfico de armas.

Entre las empresas demandadas por México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, están Smith & Wesson; Barrett Firearms; Colt’s Manufacturing Company; Glock Inc; Sturm, Ruger & Co, Inc, entre otras.

En la presentación del litigio se aclaró que la demanda no es contra el gobierno del presidente Joe Biden.

Alejandro Celorio Alcántara, consultor jurídico de la cancillería dijo que el gobierno de México sí reconoce los esfuerzos del gobierno estadounidense para reducir el flujo de armas.

#EnVivo | Presentación del Litigio contra la comercialización negligente de armas en Estados Unidos y su tráfico ilícito a México. https://t.co/xv0rVENecx — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) August 4, 2021

Aclaró que la denuncia interpuesta es contra empresas particulares que son fabricantes de armas y que lucran con la negligencia y nutren el tráfico de armas.

Celorio Alcátara expresó que este litigio fue presentado de manera estratégica en territorio estadounidense para que esta querella sea vinculante en términos e ley.

“Es un ejemplo de práctica negligente, es un derecho constitucional de los estadounidenses poseer y comprar armas, pero hablamos de daños en el territorio mexicanos”, explicó.

La SRE informó que este litigio es “para poner fin al masivo daño que causan los demandados al facilitar activamente el tráfico ilícito de sus armas a los cárteles y otros delincuentes en México”.