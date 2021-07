Papa nombra a mexicano al frente de la Pontificia Comisión para América Latina

Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn Email

Ciudad de México.— El Papa Francisco designó al mexicano Rodrigo Guerra López nuevo secretario de la Pontificia Comisión para América Latina.

También nombró a la teóloga argentina Emilce Cuda como número dos de la Comisión para América Latina.

Esta comisión se ocupa de estudiar las principales cuestiones de la vida católica en América Latina y promover la colaboración entre el Vaticano y el Consejo Episcopal Latinoamericano.

El profesor Guerra López es miembro de las Pontificias Academias de Ciencias Sociales y de Vida, donde interviene sobre Ética y Derechos humanos.

A través de redes sociales, la Conferencia del Episcopado se refirió al nombramiento del doctor Rodrigo Guerra López. “Encomendamos a Dios los frutos de su trabajo a favor de la Iglesia”.

Orgullo mexicano. 🇲🇽🇻🇦

El #PapaFrancisco ha designado al Dr. Rodrigo Guerra López como Secretario de la Comisión Pontificia para América Latina. Encomendamos a Dios los frutos de su trabajo a favor de la Iglesia. pic.twitter.com/ahxyjbuOsT — CEM (@IglesiaMexico) July 26, 2021

QUIÉN ES RODRIGO GUERRA

Rodrigo Guerra López nació en la Ciudad de México en 1966. Obtuvo el Doctorado en Filosofía “Summa cum Laude” por la Academia Internacional de Filosofía en el Principado de Liechtenstein. Ha realizado estudios en la Universidad Católica de Eichstätt (Alemania); obtuvo el Postgrado en Humanismo Universitario por la Universidad Iberoamericana (Golfo-Centro); el Diplomado en Gestión Integral de Proyectos por Infinita S.C.; y la Licenciatura en Filosofía por la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla.

LEE Asegura papa Francisco que es una bendición que se disputen los JJOO

Se ha desempeñado como Coordinador de la Maestría en Filosofía de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla; como Coordinador Académico del Instituto Pontificio Juan Pablo II (Ciudad de México); y como Catedrático de la Universidad Autónoma de Querétaro, del Instituto Mexicano de Doctrina Social Cristiana, de la Universidad Anáhuac, de la Universidad Iberoamericana y de la Universidad Panamericana. Ha sido Profesor-visitante en la Pontificia Universidad Católica de Chile y en la Universidad Católica de Santa fe, Argentina. Ha impartido las “Karol Wojtyla Memorial Lectures” en la Universidad Católica de Lublin, Polonia; También, ha sido Profesor en el “Summer Seminar for Study of Western Institutions” organizado por el Phoenix Institute en Viena, Austria. Actualmente es Profesor y miembro del Consejo Consultivo del “International Summer Course: Beyond Secular Faith” organizado anualmente por el Instituto de Filosofía Edith Stein en Granada, España.

Ha sido nombrado por el Papa Francisco consultor experto para el Sínodo extraordinario sobre la familia.

Es fundador del Centro de Investigación Social Avanzada (CISAV), miembro de su Consejo de Gobierno y Profesor-investigador de la División de filosofía.

Ha sido Coordinador de Asesores y Secretario privado del Gobernador del Estado de Querétaro; Vicepresidente de Pensamiento Empresarial de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Puebla); miembro del Consejo Directivo de la Unión Social de Empresarios de México (Puebla); Director de la Comisión Episcopal de Pastoral Social de la Conferencia del Episcopado Mexicano; Director del Observatorio social del CELAM (2004-2007); Presidente de Cáritas-Querétaro (2004-2014).

Actualmente es miembro del Círculo Latinoamericano de Fenomenología y del Centro Personalista Edith Stein; miembro del Comité de Dirección del la Revista de filosofía “Open Insight”, del Comité científico de la Revista de filosofía “Quién” y Consultor de la Revista de Teología “Medellín”; miembro de la Asociación Iberoamericana de Personalismo; Asociado numerario de la Fundación Rafael Preciado Hernández A.C. y miembro de la Karol Wojtyla Foundation; miembro del Observatorio de Bioética de la Universidad Católica de Valencia; Director del Observatorio social de la Conferencia del Episcopado Mexicano; miembro del Equipo de Reflexión Teológica del CELAM; miembro ordinario de la Academia Pontificia Pro Vita y colaborador del Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral.

ebv