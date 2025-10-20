Para 2050, el 37% de los adultos mayores en México podría tener osteoporosis

Ciudad de México.— Detrás de una fractura por fragilidad muchas veces está la osteoporosis, una enfermedad silenciosa que afecta a más de 500 millones de personas sin que lo sepan. En México, una de cada tres mujeres y uno de cada cinco hombres mayores de 50 años viven con esta condición que, sin diagnóstico ni tratamiento oportuno, puede cambiar la vida en un instante.
Un riesgo que crece con la edad
El aumento de la esperanza de vida ha traído consigo un nuevo reto para la salud pública: el envejecimiento poblacional y su impacto en la salud ósea. De acuerdo con la Fundación Internacional de Osteoporosis (IOF), cada año ocurren 37 millones de fracturas en el mundo, lo que equivale a 70 fracturas por minuto.
En México, se estima que para 2050 el 37 por ciento de los adultos mayores de 50 años vivirá con osteoporosis, un escenario que refleja la urgencia de fortalecer la prevención y el diagnóstico temprano.
Entre las causas más comunes se encuentra la disminución de los niveles de estrógeno durante la menopausia, que acelera la pérdida de masa ósea. También influyen trastornos tiroideos, desajustes hormonales, bajo consumo de calcio, uso prolongado de medicamentos corticoesteroides y antecedentes familiares directos con la enfermedad.
Las personas con madre, tía o hermana que hayan padecido osteoporosis tienen entre 50 y 85 por ciento más probabilidades de desarrollarla. Sin embargo, la mayoría desconoce este riesgo hasta que ocurre una fractura.
Visibilizar lo invisible
La osteoporosis no suele dar señales de advertencia. “Muchas personas son diagnosticadas a partir de sufrir una fractura ósea. Por ello es urgente dar visibilidad a lo invisible, entender que la salud ósea importa y que las personas mayores de 50 años o con factores de riesgo consulten a su médico”, expresó el doctor Max Saráchaga, director médico de Amgen México.
Existen pruebas específicas, como la densitometría ósea, que mide la Densidad Mineral Ósea (DMO) y permite conocer el estado real de los huesos. Este examen, totalmente indoloro, ayuda a detectar la enfermedad, evaluar el riesgo de fracturas y monitorear la respuesta al tratamiento.
A pesar de su relevancia, cuatro de cada cinco pacientes no asocian una fractura con osteoporosis, y en América Latina, más del 57 por ciento de las personas con riesgo no recibe el tratamiento adecuado.
Prevención que salva vidas
La osteoporosis puede tratarse y controlarse con medidas accesibles. Mantener una dieta equilibrada rica en calcio, evitar el tabaco y el alcohol, y realizar actividad física diaria son acciones clave para fortalecer los huesos y reducir el riesgo de caídas.
El médico tratante puede recomendar suplementos de calcio y vitamina D, además de un plan de ejercicio personalizado que permita mejorar la fuerza y la estabilidad. Estas medidas buscan evitar fracturas y reducir la pérdida ósea, mejorando la calidad de vida de las personas mayores.
Un modelo que transforma la atención
En México operan actualmente 37 Unidades de Coordinación de Fracturas (UCF), servicios especializados en la prevención secundaria de fracturas. Este modelo, avalado por el programa global Capture the Fracture de la IOF, identifica a pacientes en riesgo, ofrece diagnóstico oportuno y asegura seguimiento médico constante.
Estudios internacionales han comprobado su efectividad tanto en la mejora de la calidad de vida de los pacientes como en la reducción de costos para los sistemas de salud. Cada fractura evitada representa una vida preservada en movilidad e independencia.
Avances terapéuticos que fortalecen la esperanza
Los avances biotecnológicos han abierto nuevas posibilidades en el tratamiento de la osteoporosis. Entre ellos, el uso de anticuerpos monoclonales dirigidos al Ligando del RANK (RANK-L), responsables de regular las células que degradan el hueso. Este tipo de terapia ayuda a reforzar la masa ósea y reducir el riesgo de fracturas de cadera, columna y otras zonas del cuerpo.
También existen tratamientos inhibidores de la esclerostina, diseñados para mujeres posmenopáusicas con alto riesgo de fractura. Este medicamento promueve la formación de hueso nuevo y ha demostrado reducir en un 73 por ciento el riesgo de nuevas fracturas vertebrales en un año de tratamiento.
“Hoy en día existen terapias eficaces y herramientas que permiten a las personas con osteoporosis reducir el riesgo de fracturas y vivir con mejor calidad de vida (…) Nuestro compromiso es aprovechar la ciencia para desarrollar medicamentos que cambien la historia de las enfermedades crónicas”, explicó el doctor Saráchaga.
Día Mundial de la Osteoporosis
Cada 20 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Osteoporosis, una fecha para recordar que cuidar los huesos es cuidar la vida. En esta ocasión, Amgen, líder global en biotecnología, se sumó a los esfuerzos internacionales de sensibilización sobre esta enfermedad silenciosa y progresiva que incrementa el riesgo de fracturas y limita la autonomía de millones de personas.
“Hablo con Dios”: Reyli Barba, el cantautor devoto de Santa Cecilia
Ciudad de México.— En conversación con el productor musical Javier Paniagua, el cantautor mexicano Reyli Barba habló de su relación con Dios y de su devoción a Santa Cecilia, reconocida como la patrona de los músicos.
La entrevista formó parte del podcast de Javier Paniagua en YouTube, donde el exvocalista del Grupo Elefante compartió aspectos personales y espirituales que acompañan su vida y su obra.
Devoción a Santa Cecilia y la figura de la Madonna
Reyli Barba aceptó su devoción a Santa Cecilia. “No me considero religioso, me considero un devoto de la Santa Cecilia, la Virgen de la música, la Santa Patrona de la música”, expresó.
Asimismo, mencionó su aprecio por la imagen de la Virgen y su conexión con las mujeres de su vida. “Me encantan las vírgenes, me parecen la Madonna. Se me hace tan hermosa la imagen de la Madonna porque tengo una relación muy hermosa con las mujeres desde mi abuela Blanca, que me cuidó desde que nací. La veo como una Madonna, igual que mi mamá y mi hermanita. Me llevo muy bien con las mujeres, me es fácil comunicarme con ellas”.
El término Madonna hace referencia al motivo artístico de la Virgen María con el Niño Jesús, una representación tradicional en la iconografía cristiana que simboliza la ternura y la maternidad.
“Dios es la música”
¿Quién es Dios?, le preguntan a Reyli Barba y respondió “la música, el sol, que lo reventó todo el sonido, Dios es la música, la Santa Cecilia, la Madonna que se iluminó, el vientre que reventó y trajo fuego, agua, viento, todo. Hizo estos microclimas preciosos, las manzanas permitidas, los tambores, la buena voluntad. Él es Dios, nosotros mismos haciéndonos bien”.
El cantante asoció la presencia divina con los elementos y con la creación misma, describiendo la música como una manifestación de Dios en la vida.
Un diálogo constante con Dios
Reyli aceptó que habla con Dios “Todo el tiempo”, y qué te dice, cuestionaron: “Muchas cosas. Hablo mucho con Él, la verdad con quien más hablo es con Él. Hablo poco con la gente aquí en el relajo con los muchachos, pero me guardo mucho para hablar con Dios”.
El cantautor relató que esas conversaciones inspiran sus canciones: “Él me sube a la tribuna del compositor y me dice: canta, no saques la pluma, canta. Creo que sólo Dios me cree cantando. Cuando le canto, ahí siento que de verdad le hablo, ahí está el espíritu, no la voz”.
La inspiración como diálogo espiritual
Reyli explicó que su proceso de composición parte de esa relación íntima con Dios. “Me encierro, pongo el micrófono, reviso qué tan honesta fue mi plática con Dios y de repente resulta que está en la radio, y de repente resulta que tiene 25 años sonando y con Dios cantando, qué bendición”.
Su manera de crear música, dijo, está guiada por la sinceridad de ese diálogo interior que considera esencial en su vida artística.
“Vivir un día a la vez”: Marcial y Mayela, pilares de una familia unida por la fe
Ciudad de México.— Cuando la vida pone a prueba el corazón de una familia, sólo la fe, el amor y la entrega total pueden sostenerla. Marcial Padilla y Mayela Sepúlveda han vivido en carne propia la fragilidad y la grandeza de la existencia: la alegría de ver nacer a sus hijos y la misión de acompañar a Ana Paula, su hija menor, quien enfrentó una enfermedad cerebral severa desde su nacimiento hasta su paso al cielo.
Su historia es una lección de amor incondicional, esperanza y resiliencia, que invita a descubrir que, incluso en el dolor más profundo, la vida humana es un bien invaluable y se vive un día a la vez.
Ana Paula: la luz que transformó a una familia
La historia de Ana Paula no se mide en años, sino en la intensidad de su vida y en la profundidad del amor que dejó a su paso. Marcial Padilla y Mayela Sepúlveda celebran 20 años de matrimonio, pero la verdadera lección de su vida familiar la aprendieron junto a sus hijos Juan Pablo, Rafael y Ana Paula, cuya existencia, llena de fragilidad y fuerza, transformó para siempre a la familia.
Un matrimonio con vocación de amor
Marcial y Mayela se conocieron jóvenes, con sueños claros y corazones abiertos. Desde el inicio, supieron que su vocación principal era el matrimonio, y que de esa unión surgiría la responsabilidad y la belleza de ser padres. “Nuestra primera misión como esposos es vivir el amor auténtico, y de ahí surge nuestra vocación como padres”.
El matrimonio, como explican, no es un estado de confort constante. Hay retos, hay momentos de incertidumbre y de dolor, y no siempre los caminos son fáciles. Sin embargo, lo que los distingue es su convicción de caminar juntos y mantener a Dios como centro de su unión.
Los hijos: un aprendizaje diario
La vida de Marcial y Mayela como padres comenzó con una pérdida inesperada: su primer hijo falleció durante el embarazo. “Ese dolor nos enseñó a comprender lo frágil que es la vida y lo importante que es vivir cada momento con consciencia y amor”, recuerda Marcial.
Juan Pablo y Rafael, llegaron después, llenando la casa de risas, aprendizaje y retos cotidianos. Después llegó Ana Paula, su hija menor, quien vino con un destino distinto: nació prematura y enfrentó desde los primeros días graves complicaciones de salud, incluyendo una meningitis bacteriana que le provocó un daño cerebral severo.
Mayela recuerda: “Ana Paula fue un misterio desde el principio. Su vida estuvo llena de amor y también de sufrimiento. Aprender a vivir un día a la vez se convirtió en nuestro lema de vida”.
La lección de la fe y la entrega
Para Marcial y Mayela, la fe es un sostén constante. Ana Paula fue “escogida por Jesucristo para unirla a su cruz”, y la aceptación de esta realidad marcó su forma de vivir y de amar. La fe no es solo un acto ritual; es experimentar el amor de Dios a través del cuidado y la atención a su hija.
La rutina familiar incluye misa dominical, oración diaria, así como actos de caridad. Todo esto no se impone, sino que se vive con libertad, respeto y amor. Los hijos aprenden por ejemplo, no por obligación, y esto les enseña a experimentar la fe desde la responsabilidad y la libertad interior.
Ana Paula: una vida llena de sentido
La vida de Ana Paula, aunque limitada en capacidad física y comunicación, tuvo un impacto profundo. “Su vida dio sentido a nuestras vidas”. Vivió únicamente 12 años y medio, enfrentando convulsiones, neumonías y cirugías, pero siempre con una fuerza interior que asombraba a los médicos y enseñaba a su familia a valorar la vida en toda circunstancia.
Mayela resume lo que aprendieron: “Ana Paula nos enseñó que la vida humana es digna y valiosa sin importar su condición. Nos enseñó a aceptar y abrazar la vida tal como es, a vivir el presente y a encontrar fortaleza en la fe y en el amor”.
Vivir un día a la vez
Frente a la adversidad, Marcial y Mayela descubrieron que la clave es vivir un día a la vez. “Asumir el presente tal como es y dejar lo que no fue, nos permitió sostenernos como familia y enfrentar cada jornada con esperanza”. La vida se vuelve más intensa, más significativa, cuando se acepta con amor y se acompaña a quienes más lo necesitan.
El matrimonio y la fortaleza compartida
Mayela enfatiza que el matrimonio es un compromiso de toda la vida, con retos y desafíos inevitables, pero con la posibilidad real de superarlos: “Si hay algo que no funciona, trabajamos para hacerlo funcionar. Lo importante es escoger bien con quién pasarás tu vida y mantener a Dios como centro”.
Para Marcial, el matrimonio y la paternidad son oportunidades de crecimiento personal: “Ser papá es la oportunidad de ser el mejor tú, de renacer y de dar lo mejor de ti. Y si se trata de un hijo especial, aprender a vivir un día a la vez y a aceptar la realidad tal como es”.
Lecciones que trascienden
Las experiencias de Marcial y Mayela con Ana Paula dejan varias enseñanzas:
- La vida humana es valiosa y digna, sin importar la condición.
- Incluso en el dolor, la vida puede tener sentido.
- La vulnerabilidad enseña la importancia del acompañamiento y la solidaridad.
- La fortaleza interior puede desafiar cualquier pronóstico.
- La vida, aún después de la pérdida, mantiene su valor y significado.
Adiós a las alianzas: el PAN rompe con el PRI y se relanza como fuerza ciudadana
Ciudad de México.- El Partido Acción Nacional (PAN) dio un giro histórico al anunciar el fin de las alianzas con otras fuerzas políticas y relanzar su identidad con nuevo logo, nueva narrativa y una estructura interna abierta a la ciudadanía.
“Comienza una nueva era, el futuro de Acción Nacional no depende ni dependerá de ninguna alianza partidista, ni pasada, ni presente, ni futura”, declaró Jorge Romero Herrera, presidente nacional del partido, durante su discurso en el Frontón México, ante cientos de militantes reunidos para el relanzamiento.
“Nacimos para ser nuestra propia opción democrática”
Romero subrayó que el PAN regresa a su origen como fuerza ciudadana e independiente.
“Hace 86 años no nacimos para ver con quién nos aliamos; nacimos para ser nuestra propia opción democrática”, expresó el dirigente en referencia a los principios fundacionales del partido.
El anuncio marca el cierre de una etapa de coaliciones que incluyó al PRI y PRD en los procesos electorales de 2023 y 2024.
Foto: Carolina Flores / siete24.mx
El líder blanquiazul aseguró que esta decisión responde al sentir de la militancia y de los votantes.
“Lo tenemos medido: esta decisión es la que pide la mayoría de votantes en el país”, dijo Romero, quien afirmó que el PAN apuesta por sí mismo para recuperar la confianza ciudadana.
“Regresa la meritocracia”: elecciones primarias y apertura total
El relanzamiento también incluye una reforma profunda en los procesos internos. Romero informó que el PAN abrirá elecciones primarias, encuestas ciudadanas y votaciones directas para definir candidaturas.
“Convocamos a toda la sociedad mexicana a que sea ella la que ahora decida. Se acabaron las designaciones como criterio único. Regresa al PAN la meritocracia”, afirmó el dirigente nacional.
En ese sentido, presentó una herramienta digital de afiliación inmediata, que permitirá a cualquier persona integrarse al partido con solo registrarse en línea.
“Hoy anunciamos la apertura total del PAN. Si mañana hay 100 mil personas interesadas en ser panistas, mañana habrá 100 mil panistas más. Se acabaron las cadenas y nunca más alguien decidirá si puedes o no ser panista”, señaló Romero durante el acto.
Una nueva narrativa y un nuevo emblema
El evento también sirvió para dar a conocer el nuevo logo del PAN, símbolo del relanzamiento que busca reconectar al partido con su base ciudadana y fortalecer su papel como voz democrática.
“Nos relanzamos para recuperar nuestra esencia y nuestras causas, para ganar primero la confianza de la gente”, afirmó Romero, al presentar la nueva imagen del blanquiazul.
El dirigente reiteró que el PAN mantendrá su compromiso con los valores humanos, la familia y la dignidad de la persona, que forman parte de su doctrina histórica.
Foto: Carolina Flores / siete24.mx
Además, destacó que la única alianza que el partido sostendrá será “con los liderazgos ciudadanos auténticos, dentro y fuera del PAN”, con el propósito de construir gobiernos al servicio de la gente.
La nueva reforma al IEPS pone a prueba el bolsillo y los hábitos de los mexicanos
Ciudad de México.- El Congreso aprobó una reforma que impone fuertes alzas al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS). Los cambios gravarán bebidas, tabaco y videojuegos. Muchos hogares ya se preparan para una cuesta de enero pronunciada.
La Cámara de Diputados aprobó el dictamen con 351 votos a favor y 129 en contra, integrado en la Miscelánea Fiscal 2026, y envió el texto al Senado para su revisión.
Entre los principales ajustes destacan:
Bebidas azucaradas pagarán 3.08 pesos por litro frente a 1.64 en 2025, un aumento cercano al 87 %.
Productos con edulcorantes (“light” o “zero”) tendrán un IEPS de 1.50 pesos por litro, gracias a un acuerdo entre gobierno y refresqueras.
Cigarros subirán su tasa del 160 % al 200 %.
Videojuegos con contenido violento pagarán un impuesto del 8 % sobre el precio final.
Casas de apuestas digitales verán un aumento del gravamen del 30 % al 50 %.
Suplementos como sueros orales que no cumplan con los criterios de la Organización Mundial de la Salud recibirán un IEPS de 3.08 pesos por litro.
La Secretaría de Salud celebró el dictamen y destacó que las tasas favorecen productos más saludables.
La presidenta sostuvo que la medida busca frenar el consumo excesivo de refrescos y mejorar la salud pública.
Este paquete fiscal impacta directamente el costo de la canasta básica para millones de familias. Las alzas harán que bebidas, cigarros o videojuegos sean más caros, especialmente para quienes ya enfrentan limitaciones presupuestarias.
Sector privado y estudios académicos advierten que el impuesto escalonado puede generar inflación adicional sobre productos conexos como concentrados, mezclas o empaques.
Además, pequeñas tiendas y expendios podrían ver una caída en sus ventas si estos productos pierden demanda significativa.
Desde el gobierno, se argumenta que estos ajustes permiten recaudar más de 761 mil millones de pesos en 2026, reforzando el presupuesto para salud y programas sociales.
Por su parte, la industria refresquera aceptó producir versiones menos calóricas, reducir publicidad para menores y diferenciar precios entre productos azucarados y sin azúcar.
Hacia una “cuesta de enero” más dura
Con estos incrementos, muchos hogares enfrentarán una cuesta de enero más pronunciada. Un consumidor habitual de refrescos verá cómo su gasto mensual en estas bebidas puede subir hasta un 15 % o más, según asociaciones del sector.
Para aliviar el golpe, se sugiere que las familias anticipen su consumo habitual, busquen alternativas más saludables e incluyan en su presupuesto estos incrementos fiscales.
El Senado deberá ahora revisar las reservas presentadas y decidir si ratifica la reforma en próximos días.
