Para 2050, el 37% de los adultos mayores en México podría tener osteoporosis

Ciudad de México.— Detrás de una fractura por fragilidad muchas veces está la osteoporosis, una enfermedad silenciosa que afecta a más de 500 millones de personas sin que lo sepan. En México, una de cada tres mujeres y uno de cada cinco hombres mayores de 50 años viven con esta condición que, sin diagnóstico ni tratamiento oportuno, puede cambiar la vida en un instante.

Un riesgo que crece con la edad

El aumento de la esperanza de vida ha traído consigo un nuevo reto para la salud pública: el envejecimiento poblacional y su impacto en la salud ósea. De acuerdo con la Fundación Internacional de Osteoporosis (IOF), cada año ocurren 37 millones de fracturas en el mundo, lo que equivale a 70 fracturas por minuto.

En México, se estima que para 2050 el 37 por ciento de los adultos mayores de 50 años vivirá con osteoporosis, un escenario que refleja la urgencia de fortalecer la prevención y el diagnóstico temprano.

Entre las causas más comunes se encuentra la disminución de los niveles de estrógeno durante la menopausia, que acelera la pérdida de masa ósea. También influyen trastornos tiroideos, desajustes hormonales, bajo consumo de calcio, uso prolongado de medicamentos corticoesteroides y antecedentes familiares directos con la enfermedad.

Las personas con madre, tía o hermana que hayan padecido osteoporosis tienen entre 50 y 85 por ciento más probabilidades de desarrollarla. Sin embargo, la mayoría desconoce este riesgo hasta que ocurre una fractura.

Visibilizar lo invisible

La osteoporosis no suele dar señales de advertencia. “Muchas personas son diagnosticadas a partir de sufrir una fractura ósea. Por ello es urgente dar visibilidad a lo invisible, entender que la salud ósea importa y que las personas mayores de 50 años o con factores de riesgo consulten a su médico”, expresó el doctor Max Saráchaga, director médico de Amgen México.

Existen pruebas específicas, como la densitometría ósea, que mide la Densidad Mineral Ósea (DMO) y permite conocer el estado real de los huesos. Este examen, totalmente indoloro, ayuda a detectar la enfermedad, evaluar el riesgo de fracturas y monitorear la respuesta al tratamiento.

A pesar de su relevancia, cuatro de cada cinco pacientes no asocian una fractura con osteoporosis, y en América Latina, más del 57 por ciento de las personas con riesgo no recibe el tratamiento adecuado.

Prevención que salva vidas

La osteoporosis puede tratarse y controlarse con medidas accesibles. Mantener una dieta equilibrada rica en calcio, evitar el tabaco y el alcohol, y realizar actividad física diaria son acciones clave para fortalecer los huesos y reducir el riesgo de caídas.

El médico tratante puede recomendar suplementos de calcio y vitamina D, además de un plan de ejercicio personalizado que permita mejorar la fuerza y la estabilidad. Estas medidas buscan evitar fracturas y reducir la pérdida ósea, mejorando la calidad de vida de las personas mayores.

Un modelo que transforma la atención

En México operan actualmente 37 Unidades de Coordinación de Fracturas (UCF), servicios especializados en la prevención secundaria de fracturas. Este modelo, avalado por el programa global Capture the Fracture de la IOF, identifica a pacientes en riesgo, ofrece diagnóstico oportuno y asegura seguimiento médico constante.

Estudios internacionales han comprobado su efectividad tanto en la mejora de la calidad de vida de los pacientes como en la reducción de costos para los sistemas de salud. Cada fractura evitada representa una vida preservada en movilidad e independencia.

Avances terapéuticos que fortalecen la esperanza

Los avances biotecnológicos han abierto nuevas posibilidades en el tratamiento de la osteoporosis. Entre ellos, el uso de anticuerpos monoclonales dirigidos al Ligando del RANK (RANK-L), responsables de regular las células que degradan el hueso. Este tipo de terapia ayuda a reforzar la masa ósea y reducir el riesgo de fracturas de cadera, columna y otras zonas del cuerpo.

También existen tratamientos inhibidores de la esclerostina, diseñados para mujeres posmenopáusicas con alto riesgo de fractura. Este medicamento promueve la formación de hueso nuevo y ha demostrado reducir en un 73 por ciento el riesgo de nuevas fracturas vertebrales en un año de tratamiento.

“Hoy en día existen terapias eficaces y herramientas que permiten a las personas con osteoporosis reducir el riesgo de fracturas y vivir con mejor calidad de vida (…) Nuestro compromiso es aprovechar la ciencia para desarrollar medicamentos que cambien la historia de las enfermedades crónicas”, explicó el doctor Saráchaga.

Día Mundial de la Osteoporosis

Cada 20 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Osteoporosis, una fecha para recordar que cuidar los huesos es cuidar la vida. En esta ocasión, Amgen, líder global en biotecnología, se sumó a los esfuerzos internacionales de sensibilización sobre esta enfermedad silenciosa y progresiva que incrementa el riesgo de fracturas y limita la autonomía de millones de personas.

