Pelé y su amor por México

Ciudad de México.— Ha muerto Edson Arantes Do Nascimento, Pelé, leyenda del futbol que tuvo una relación muy especial con México.

Fue en nuestro país donde se consagró como campeón del mundo por tercera vez. El Jalisco y el Azteca fueron testigos de la magia que desplegó junto a futbolistas como Gerson, Tostao, Rivelino, Carlos Alberto en el mundial de 1970.

El amor entre el cuadro brasileño y la afición mexicana se dio naturalmente. El Jogo Bonito del cuadro sudamericano, que no perdió un solo encuentro durante la justa, maravilló a una generación.

Cuando la selección mexicana cae eliminada ante Italia, los mexicanos se volcaron para apoyar a Brasil, algo que quedó en el corazón de Pelé.

Lo reconoció siempre, incluso en una entrevista con la Secretaría de Relaciones Exteriores, aseguró que no podía olvidar a México.

“De todos los viajes de mi carrera todo mundo me pregunta, Pelé cuál fue el mejor, en cuál te divertiste más. A veces bromeo, ‘solo me faltó ir a la Luna, me faltó jugar en la Luna, pero un lugar, un país que no puedo olvidar por el cariño, por la atención que ellos me dieron y por cómo me trataron es México”