Piden garantizar atención médica de calidad a reclusas en el país

Ciudad de México.— Para garantizar el acceso integral a la salud de las mujeres que se encuentran privadas de la libertad en centros penitenciarios, diputados del Partido del Trabajo propuso modificar diversas disposiciones de la Ley Nacional de Ejecución Penal, para que las reclusas cuenten con atención médica de calidad.

En el documento que fue inscrito en la Gaceta Parlamentaria de la Comisión Permanente se señala que de acuerdo con el Censo Nacional de Sistema Penitenciario Federal y Estatales 2021, la cifra de personas privadas de la libertad a nivel nacional fue de 211 mil 154 personas, de las cuales 11 mil 724 son mujeres.

Además, propone incluir en la lista de suministros que se deben proveer en los centros penitenciarios que las reclusas cuenten con agua corriente salubre, aceptable, asequible, ininterrumpida, así como productos de gestión menstrual y artículos de aseo e higiene personal.

En este sentido, la líder petista detalló que también se busca que además de contar cuando menos con un médico responsable, un auxiliar técnico sanitario y un odontólogo, se deberá contar con un psicólogo y con un médico ginecólogo mujer.

“La realidad demuestra que el derecho humano a la salud de las mujeres privadas de la libertad no está totalmente garantizado. No hay medicamentos suficientes para tratar enfermedades, y en la mayoría de los centros penitenciarios no hay productos de higiene personal y tampoco hay personal médico suficiente para atenderlas, lo que repercute en su salud física y en la atención de su salud mental”, mencionó