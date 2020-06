Piden regresar a la Nueva Normalidad sin comida chatarra

Ciudad de México.— Para regresar a la Nueva Normalidad, habrá que hacerlo con cuidado, observando los protocolos de salud en las industrias de la minería, automotriz y construcción, para ir poco a poco con otras ramas de la economía: el turismo, en su momento restaurantes, los centros comerciales.

El presidente Andrés Manuel López Obrador recomendó irse abriendo poco a poco, con las recomendaciones de los especialistas en salud, ir saliendo de la cuarentena, pero cuando el semáforo lo permita, porque ahora no es recomendable, debido a que zonas como el Valle de México continuarán en semáforo rojo por varias semanas más.

“No podemos quedarnos sólo en nuestras casas. Si no tenemos necesidad de hacerlo, pues quedarnos, la población mayor, los adultos mayores, ancianos respetables cuidarlos, ahí sí cuidarlos, como ha venido sucediendo”.

Precisó que quienes padecen de enfermedades crónicas tienen que cuidarse, pero por convicción personal y ser independientes, autónomos, que no sea necesario recibir órdenes, siempre con libertad y con responsabilidad, saber cómo nos tenemos que cuidar, qué no podemos hacer y también qué debemos hacer, no sólo qué no hacer, sino qué sí se puede hacer.

Pero antes, dijo, hay que revisar nuestros hábitos alimenticios, ¿Para qué esperar?, si ya sabemos que por la mala alimentación nos afecta más cualquier pandemia, no sólo el coronavirus, somos más vulnerables si comemos mal.

En la Nueva Normalidad, dijo, hay que decirle ya no a los productos chatarra. Y no es un asunto de prohibición, es que cada quien asumamos lo que nos va a mantener sanos.

Al mismo tiempo, agregó, hacer ejercicio. Que todos observemos las indicaciones de los especialistas en la cuestión de los hábitos alimenticios convenientes y la práctica de deportes, porque tanto el ejercicio como la orientación nutricional serán los dos factores que permitirán una nueva normalidad.

Pero sobre todo, dijo, es muy importante la actitud ante la vida. No estresarnos, procurar ser felices, no angustiarnos, llevar a la práctica la solidaridad, la fraternidad, ser felices, todo eso ayuda para enfrentar cualquier mal, comentó durante su conferencia matutina.

Siete24.mx

ebv