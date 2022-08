Plan de estudios de la SEP es ambiguo y basado en ideologías: Educación Con Rumbo

Ciudad de México.— Ante las amenazas por parte del gobierno de Morena sobre llevar a cabo la militarización de la seguridad pública, destruir las instituciones democráticas y debilitar al árbitro electoral, el Partido Acción Nacional se dice listo para resistir y detener las decisiones que pongan en riesgo las condiciones de vida de los mexicanos.

La senadora panista Kenia López Rabadán reiteró que Morena ha hecho muchas amenazas para los próximos meses, pero están listos para poner un alto y detener la destrucción de las instituciones democráticas.

Subrayó la decisión por parte de su bancada de no aprobar ninguna reforma que busque militarizar al país.

“Hoy el dinero no alcanza para comprar lo básico. En estos días a las familias les costó mucho trabajo surtir las listas de útiles escolares y el Presidente sigue diciendo que los productos de la canasta básica están bajando y que no le preocupa la inflación, sinónimo de que no hará nada para arreglar esta terrible situación”, enfatizó.