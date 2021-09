Población debe conocer Atlas de Riesgo para prepararse ante siniestros: especialistas

Ciudad de México.— Revertir los efectos del cambio climático beneficiará la calidad de vida de todos y traerá bienestar general al detener gastos exagerados que ponen en peligro a las economías del mundo, coincidieron especialistas.

Francisco Estrada Porrúa, del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM; Julieta Leo Lozano, del Centro Mario Molina; y Sergio Castellanos, de la Universidad de Texas, acordaron en que este beneficio común nos debe motivar para trabajar desde el campo internacional hasta las colonias y el hogar para revertir el problema, pues no todo está perdido y aún hay muchas cosas por hacer.

Esto significa que hay cosas que podemos hacer a nivel local, que tendrán mucha importancia, no solo recuperación de suelos, sino hacer las ciudades más cercanas, compactas y conectadas.

Por ejemplo, en la impermeabilización de los techos se puede usar tinta blanca, o con reflejantes, lo que contribuye a bajar el efecto de la isla de calor en la ciudad. Para seguir esta y otras acciones, Estrada Porrúa destacó que el ciudadano común lo que puede hacer es informarse y presionar para que se genere el conocimiento que se necesita.

En tanto, Julieta Leo Lozano, del Centro Mario Molina, destacó que para conocer un poco más sobre los riesgos que la población sufre en la zona donde habita, consulte los Atlas de Riesgos municipales o estatales, los cuales pueden contener información útil a la población para prepararse ante riesgos de inundaciones o sequía.

“Si no existe esa información podemos ayudarnos de expertos de la academia e inclusive consultar a los desarrolladores, pues cuando se construye vivienda es necesario demostrar la factibilidad y riesgos a futuro. Los Atlas no son fáciles de desarrollar, pero se deberían tener como una prioridad dentro del desarrollo de capacidades institucionales para la adaptación frente al cambio climático y no se debe menoscabar la asignación de más recursos para esto”, dijo.