Pobreza, deserción escolar y crimen: entornos que empuja a menores a redes delictivas

Ciudad de México.— La historia de muchos niños y adolescentes en México comienza en el hogar y la escuela, pero en algunos territorios el trayecto se interrumpe pronto por la violencia.
Delito sin nombre en la ley
La diputada federal del Partido Revolucionario Institucional, Ana Isabel González González advierte que en la legislación mexicana no existe una tipificación concreta del delito de reclutamiento y explotación de niñas, niños y adolescentes por organizaciones criminales. Esta omisión, dijo, coloca a este grupo poblacional en una situación de vulnerabilidad permanente, ya que impide contar con herramientas jurídicas claras para prevenir, investigar y sancionar estas conductas.
Desde su perspectiva, resulta necesario modificar el Código Penal Federal para incorporar este delito de forma expresa y convertir la ley en un instrumento preventivo frente al uso de menores en actividades criminales. El planteamiento incluye también una reforma a la Ley General en la materia para corregir la ausencia normativa que persiste a nivel nacional.
Cifras que revelan una emergencia social
Organizaciones de la sociedad civil han documentado que al menos 30 mil niños, niñas y adolescentes ya han sido reclutados por el crimen organizado en México. A esta cifra se suma una población estimada de hasta 250 mil menores que se encuentran en riesgo de ser captados. Los datos reflejan una problemática que no se limita a un solo estado ni a un contexto aislado.
A este factor se añaden condiciones estructurales como la pobreza, la marginalidad de familias asentadas en zonas con alta incidencia delictiva, la deserción escolar y la insuficiente provisión de servicios públicos. Estos elementos configuran un entorno donde la infancia queda expuesta a redes criminales que suplen, de manera ilegal, la ausencia de oportunidades.
Violencia que alcanza a los menores
La violencia que atraviesa el país ha impactado de forma directa a personas menores de edad. Casos recientes han evidenciado cómo adolescentes son utilizados como ejecutores de delitos de alto impacto. A inicios de noviembre, en la Ciudad de México, un joven disparó por la nuca a un vigilante y huyó del lugar, un hecho que evidenció la participación de menores en actos letales.
Otro episodio ocurrió en Uruapan, Michoacán, durante un evento público del Día de Muertos, cuando fue asesinado el alcalde Carlos Manzo tras recibir siete impactos de bala. Las investigaciones señalaron como responsable material a un joven de 17 años, cuya familia informó sobre su adicción a la metanfetamina. Ambos casos muestran cómo la combinación de violencia, adicciones y captación criminal termina por involucrar a adolescentes en escenarios extremos.
La propuesta legislativa en curso
Ante este panorama, la diputada Ana Isabel González González, integrante del PRI, impulsa una reforma que busca definir legalmente la explotación de personas como la acción de reclutar, coaccionar, obligar, trasladar o retener a alguien para involucrarlo en actividades ilegales de grupos delictivos u organizaciones criminales mediante violencia, amenazas, fraude, engaños o cualquier circunstancia que genere vulnerabilidad.
La iniciativa contempla un agravante cuando la víctima sea menor de edad, persona indígena, con discapacidad, migrante o en situación de calle, con un incremento de la pena de hasta 50 por ciento. La propuesta adiciona una fracción XII al artículo 10 de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, y fue turnada a la Comisión de Derechos Humanos para su análisis legislativo.
Reportan aumento de ideas suicidas en adolescentes pese a menor consumo de drogas
Ciudad de México.— El consumo de sustancias en México ofrece una paradoja que atraviesa hogares, escuelas y servicios de salud. Mientras el uso de algunas drogas disminuye entre adolescentes, la vulnerabilidad en salud mental crece y se expresa en ideación, planeación e intentos de suicidio con mayor frecuencia que en la población adulta, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2025 (Encodat).
Generación con menos drogas, pero mayor fragilidad emocional
La Encodat confirma que el consumo experimental de drogas ilegales en adolescentes pasó de 6.2 por ciento en 2016 a 4.1 por ciento en 2025. El descenso se observa en cannabis, alucinógenos y estimulantes de tipo anfetamínico. En contraste, los adultos registraron un aumento al pasar de 10.6 a 14.6 por ciento en el mismo periodo.
El dato adquiere otra dimensión cuando se cruza con los indicadores de salud mental. La población de 12 a 17 años concentra mayores niveles de malestar psicológico, comportamiento suicida y exposición a la violencia. La encuesta advierte que la ideación suicida en adolescentes alcanzó 3.3 por ciento en los últimos 12 meses, casi el doble que en adultos. La planeación y el intento también se presentan con mayor frecuencia en menores, con especial incidencia en mujeres adolescentes.
Medicamentos, una puerta temprana al riesgo
El estudio incorpora un foco de atención sobre el uso indebido de medicamentos. El consumo de opioides aumentó de 0.1 por ciento en 2016 a 1.4 por ciento en 2025, aunque se mantiene en niveles bajos. En este contexto, las autoridades sanitarias señalaron la relevancia de regular la venta de Tramadol, ahora con receta médica, debido a su asociación con el inicio en drogas ilegales.
En el caso del fentanilo, la encuesta reporta una prevalencia muy baja de consumo no médico, de 0.2 por ciento alguna vez y 0.1 por ciento en el último año, resultado que se vincula con campañas preventivas sostenidas en escuelas y medios de comunicación.
Alcohol y nicotina: cambios de patrón
El consumo de alcohol muestra un comportamiento diferenciado. Entre adolescentes, el porcentaje de quienes bebieron en el último año bajó de 28 a 17.8 por ciento, y el consumo excesivo descendió de 8.3 a 2.6 por ciento. En adultos, la proporción de personas que alguna vez han consumido alcohol aumentó ligeramente, con un crecimiento más marcado entre mujeres.
En tabaco, la prevalencia general disminuyó, pero el uso de cigarro electrónico pasó de 1.1 a 2.6 por ciento. Las autoridades sanitarias reiteraron que la venta de vapeadores permanece prohibida y que el calentamiento de estos dispositivos genera sustancias cancerígenas, por lo que se reforzarán campañas educativas dirigidas a adolescentes.
Cannabis y drogas ilegales: la brecha entre edades
El cannabis se mantiene como la principal droga ilegal en el país. En adultos, su consumo experimental subió de 9.3 a 13.3 por ciento entre 2016 y 2025. En adolescentes, el indicador descendió de 5.3 a 3.7 por ciento. Los alucinógenos y los estimulantes anfetamínicos siguieron una tendencia similar, con aumentos en adultos y estabilidad o descenso en menores.
Las autoridades de salud subrayaron que estos resultados reflejan el impacto de las políticas públicas orientadas a la prevención temprana y que la estrategia de intervención desde la adolescencia resulta clave para contener el avance del consumo en edades posteriores.
Violencia, apuestas y entorno digital
La encuesta documenta que 18.1 por ciento de los adolescentes reportó haber sufrido algún tipo de violencia en el último año, cifra superior a la observada en adultos. También identifica una mayor presencia de conductas de riesgo vinculadas al juego con apuestas y al uso intensivo de videojuegos, con 6.9 por ciento de adolescentes en posibles comportamientos patológicos, frente a 3.9 por ciento en adultos.
Diagnóstico para la política pública
La Encodat 2025 se elaboró a partir de una muestra de 19 mil 200 personas de 12 a 65 años, con participación de la Secretaría de Salud, Conasama, el Instituto Mexicano de Psiquiatría y el Instituto Nacional de Salud Pública. El documento analiza patrones de consumo, percepción de riesgo, acceso, regulación y determinantes sociales, además de su vínculo con la salud mental.
Los resultados trazan una línea clara para la acción pública: aunque la reducción del consumo de drogas en adolescentes muestra avances, la carga emocional, la violencia y el comportamiento suicida revelan un desafío de mayor profundidad.
Primer empleo y salario bajo; desafío de los jóvenes en México
Ciudad de México.— Para miles de jóvenes en México, ingresar al mercado laboral implica enfrentar la paradoja de la experiencia exigida, salarios iniciales limitados y descuentos fiscales inmediatos que reducen su ingreso desde la primera nómina, en una etapa donde la estabilidad aún no existe.
Primer empleo
El acceso al primer empleo formal continúa como uno de los principales desafíos para la juventud en México. La falta de experiencia laboral, la escasez de vacantes de entrada y las obligaciones fiscales configuran un escenario complejo para quienes inician su vida productiva.
Dificultades para incorporarse al mercado laboral
El diputado del PAN, Asael Hernández Cerón, planteó que los jóvenes enfrentan obstáculos para ingresar al mercado laboral debido a la exigencia de experiencia previa y a la limitada oferta de empleos iniciales. Señaló que este sector de la población encuentra pocas oportunidades formales y que existe un entorno social con escasa empatía hacia sus condiciones laborales.
También refirió que la delincuencia organizada mantiene esquemas de reclutamiento dirigidos a jóvenes, con ofertas de ingresos elevados, lo que incrementa los riesgos para este grupo de edad.
Aplicación del ISR en salarios iniciales
El legislador explicó que el Impuesto Sobre la Renta se aplica a los trabajadores por el hecho de desempeñar una actividad laboral. El Servicio de Administración Tributaria realiza la retención correspondiente conforme a las tablas establecidas en la Ley del Impuesto Sobre la Renta, sin distinción del régimen fiscal del empleado.
De acuerdo con el planteamiento expuesto, esta retención reduce de forma significativa el ingreso disponible de las personas jóvenes, lo que limita su capacidad para cubrir necesidades básicas como alimentación, vivienda o vestido durante los primeros años de empleo.
Propuesta de exención fiscal para el primer empleo
Ante esta situación, el panista impulsa una iniciativa para reformar y adicionar la Ley del Impuesto Sobre la Renta, con el objetivo de exentar del pago de ISR a los trabajadores jóvenes de entre 18 y 29 años que se encuentren en su primer empleo. La propuesta contempla una exención total durante los primeros tres años laborales, sin establecer un límite de monto.
La iniciativa precisa que esta medida no modifica las disposiciones vigentes relacionadas con gratificaciones, primas vacacionales ni con la participación de los trabajadores en las utilidades.
Modificaciones legales planteadas
El proyecto legislativo propone cambios a los artículos 93, 96 y 15 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. De aprobarse, no se efectuaría la retención del impuesto a las personas beneficiarias durante el periodo señalado.
Datos sobre juventud y empleo en México
En la exposición de motivos se incorporan cifras del primer trimestre de 2025. En ese periodo, la población de 15 años y más ascendió a 102.3 millones de personas, de las cuales 60.5 millones integraron la población económicamente activa.
Del total de la PEA, 15.9 millones correspondieron a jóvenes, lo que representó 26.3 por ciento. De este grupo, 39.6 por ciento fueron mujeres y 60.4 por ciento hombres. La tasa de informalidad entre la población de 15 a 29 años se ubicó en 58.8 por ciento.
Arte como herramienta educativa para convivencia comunitaria
Ciudad de México.— La formación artística en la educación básica y media superior es un componente que incide en la manera de pensar, convivir y participar en la vida colectiva, con efectos que trascienden el ámbito escolar y alcanzan a las familias y a la comunidad.
Arte como derecho educativo
La educación artística se plantea como un derecho vinculado al desarrollo integral de las personas. Desde esta perspectiva, crear, interpretar y apreciar manifestaciones artísticas forma parte de un proceso educativo que favorece la libertad de pensamiento y la construcción de vínculos sociales. La enseñanza del arte se incorpora así a la lógica de una educación que busca preparar a niñas, niños y jóvenes para la vida pública y comunitaria.
Evidencia pedagógica y respaldo internacional
Diversos estudios pedagógicos, científicos y neurocientíficos documentan que la educación artística fortalece procesos cognitivos, emocionales y sociales. Estos hallazgos coinciden con evaluaciones de organismos internacionales. La UNESCO ha señalado que los sistemas educativos que integran las artes registran mayores índices de permanencia escolar, reducción de conductas violentas y fortalecimiento del pensamiento crítico y creativo, elementos que inciden en la trayectoria educativa de los estudiantes.
Impacto social y convivencia comunitaria
La presencia del arte en la escuela también cumple una función social. Las actividades artísticas favorecen la cohesión comunitaria y la convivencia pacífica, además de contribuir a la prevención de la violencia. El reconocimiento de la diversidad cultural y el sentido de pertenencia encuentran en el arte un espacio de expresión compartida que se extiende a entornos familiares y comunitarios.
Formación artística y desarrollo económico
La educación artística guarda relación con el desarrollo económico y laboral. Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía muestran que el sector cultural aporta un porcentaje relevante del Producto Interno Bruto y genera un número significativo de empleos directos. La formación desde etapas tempranas incide en la consolidación de capacidades que más tarde se reflejan en actividades productivas vinculadas a la cultura y las industrias creativas.
Propuesta legislativa
En este contexto, el diputado José Antonio López Ruiz, del Partido del Trabajo, presentó una iniciativa para reformar la Ley General de Educación. La propuesta modifica la denominación del Capítulo V y los artículos 52 y 53 con el objetivo de establecer que el Estado y las autoridades educativas garanticen el derecho de toda persona a gozar de los beneficios del desarrollo artístico, además de reconocer de manera explícita a la educación artística como parte de los fines y objetivos del Sistema Educativo
Donar sangre, acción que sostiene la vida en hospitales
Ciudad de México.— Un día cualquiera, una aguja, un brazo extendido y una decisión que no suele tener testigos. Así transcurre la donación de sangre, un acto cotidiano que rara vez ocupa titulares, pero que mantiene en pie cirugías, tratamientos y urgencias médicas en todo el país. En 2025, en uno de los complejos hospitalarios más grandes de México, ese gesto individual se transformó en una red concreta de vida.
Jornadas que multiplicaron oportunidades de vida
Durante 2025, el Banco Central de Sangre del Centro Médico Nacional La Raza del Instituto Mexicano del Seguro Social realizó jornadas de donación altruista que permitieron recolectar más de mil 200 unidades de sangre. Cada una de ellas se convirtió en concentrados eritrocitarios, plaquetas y plasma, componentes que en conjunto alcanzaron hasta tres mil 600 unidades terapéuticas destinadas a pacientes que dependen de este recurso para continuar su atención médica.
Sangre que sostiene áreas críticas del sistema de salud
Los componentes obtenidos fortalecieron el suministro para servicios como Cirugía General, Ginecología, Traumatología, Hematología Pediátrica, Medicina Interna y Urgencias. Son áreas donde la sangre no es un complemento, sino un elemento central del tratamiento.
En estos espacios, la donación altruista permite planear intervenciones, responder a emergencias y mantener tratamientos continuos, especialmente en pacientes pediátricos y personas con enfermedades crónicas.
Respuesta social que crece y se transforma
El Banco Central de Sangre se integró a la Jornada Nacional de Donación de Sangre Altruista “Extiende tus brazos por México”, impulsada por el Grupo Corporativo Iberoamericano de Medicina Transfusional y el Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea. La iniciativa busca reforzar el abasto de sangre en Latinoamérica mediante la participación voluntaria de la población.
El director del Banco Central de Sangre del CMN La Raza, Óscar Zamudio Chávez, dijo que la donación altruista representa el método más seguro de obtención de sangre. En México, la tasa ronda el 8.5 por ciento, aunque en el último año se registró un aumento que refleja una participación social más amplia, impulsada en buena medida por generaciones más jóvenes.
Donar sangre, un proceso seguro y regulado
El Banco Central de Sangre mantiene de forma permanente campañas de sensibilización y orientación, coordinadas por personal de Trabajo Social, con el objetivo de consolidar una participación corresponsable de la sociedad.
La donación consiste en la extracción aproximada de 450 mililitros de sangre y se realiza bajo protocolos clínicos establecidos. Los requisitos incluyen tener entre 18 y 65 años, gozar de buen estado de salud, cumplir con un ayuno mínimo de cuatro horas, no haber presentado enfermedades en los últimos 14 días ni haber consumido medicamentos en los cinco días previos, además de otros criterios que se informan directamente a las personas interesadas.
La donación de sangre permanece como uno de los pocos actos médicos donde una persona sana puede incidir de forma directa en la vida de alguien que no conoce. Un intercambio breve, regulado y seguro que, día tras día, mantiene en marcha el corazón del sistema de salud.
