Pobreza, deserción escolar y crimen: entornos que empuja a menores a redes delictivas

Ciudad de México.— La historia de muchos niños y adolescentes en México comienza en el hogar y la escuela, pero en algunos territorios el trayecto se interrumpe pronto por la violencia.

Delito sin nombre en la ley

La diputada federal del Partido Revolucionario Institucional, Ana Isabel González González advierte que en la legislación mexicana no existe una tipificación concreta del delito de reclutamiento y explotación de niñas, niños y adolescentes por organizaciones criminales. Esta omisión, dijo, coloca a este grupo poblacional en una situación de vulnerabilidad permanente, ya que impide contar con herramientas jurídicas claras para prevenir, investigar y sancionar estas conductas.

Desde su perspectiva, resulta necesario modificar el Código Penal Federal para incorporar este delito de forma expresa y convertir la ley en un instrumento preventivo frente al uso de menores en actividades criminales. El planteamiento incluye también una reforma a la Ley General en la materia para corregir la ausencia normativa que persiste a nivel nacional.

Cifras que revelan una emergencia social

Organizaciones de la sociedad civil han documentado que al menos 30 mil niños, niñas y adolescentes ya han sido reclutados por el crimen organizado en México. A esta cifra se suma una población estimada de hasta 250 mil menores que se encuentran en riesgo de ser captados. Los datos reflejan una problemática que no se limita a un solo estado ni a un contexto aislado.

A este factor se añaden condiciones estructurales como la pobreza, la marginalidad de familias asentadas en zonas con alta incidencia delictiva, la deserción escolar y la insuficiente provisión de servicios públicos. Estos elementos configuran un entorno donde la infancia queda expuesta a redes criminales que suplen, de manera ilegal, la ausencia de oportunidades.

Violencia que alcanza a los menores

La violencia que atraviesa el país ha impactado de forma directa a personas menores de edad. Casos recientes han evidenciado cómo adolescentes son utilizados como ejecutores de delitos de alto impacto. A inicios de noviembre, en la Ciudad de México, un joven disparó por la nuca a un vigilante y huyó del lugar, un hecho que evidenció la participación de menores en actos letales.

Otro episodio ocurrió en Uruapan, Michoacán, durante un evento público del Día de Muertos, cuando fue asesinado el alcalde Carlos Manzo tras recibir siete impactos de bala. Las investigaciones señalaron como responsable material a un joven de 17 años, cuya familia informó sobre su adicción a la metanfetamina. Ambos casos muestran cómo la combinación de violencia, adicciones y captación criminal termina por involucrar a adolescentes en escenarios extremos.

La propuesta legislativa en curso

Ante este panorama, la diputada Ana Isabel González González, integrante del PRI, impulsa una reforma que busca definir legalmente la explotación de personas como la acción de reclutar, coaccionar, obligar, trasladar o retener a alguien para involucrarlo en actividades ilegales de grupos delictivos u organizaciones criminales mediante violencia, amenazas, fraude, engaños o cualquier circunstancia que genere vulnerabilidad.

La iniciativa contempla un agravante cuando la víctima sea menor de edad, persona indígena, con discapacidad, migrante o en situación de calle, con un incremento de la pena de hasta 50 por ciento. La propuesta adiciona una fracción XII al artículo 10 de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, y fue turnada a la Comisión de Derechos Humanos para su análisis legislativo.

