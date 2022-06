Por decreto, prohíben vapeadores en México

Ciudad de México.— El presidente Andrés Manuel López Obrador firmó un decreto para prohibir la distribución y comercialización de los vapeadores y cigarrillos electrónicos en México.

En Palacio Nacional, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatell, explicó que la decisión se tomó porque el tabaco daña a la salud en todas sus presentaciones y dosis.

En ese sentido, el funcionario acusó a las tabacaleras de emplear publicidad engañosa dirigida a la niñez para la adquisición de estos productos.

López Gatell detalló que desde los años 60 del siglo pasado la industria tabacalera desarrolló los cigarrillos electrónicos y vapeadores, que también son dañinos para la salud, en particular para los pulmones.

“También el vapeo que producen productos vapeadores y cigarrillos electrónicos son dañinos para la salud, pero no solo eso, la segunda mentira es que plantean que los productos vapeadores y cigarrillos ayudan a dejar de fumar, lo cual es falso. Hay evidencia de que los vapeadores no solo no ayudan a dejar de fumar, sino que inducen la adicción al tabaco”, destacó.