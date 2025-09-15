Ciencia
¿Pozole saludable en fiestas patrias? ¡Es posible!
No sacrifiques tu salud por una noche mexicana
Ciudad de México. — Durante las celebraciones patrias, muchas familias mexicanas enfrentan un desafío común: evitar el aumento de peso mientras disfrutan de la comida típica. El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) recordó que el pozole podía ser un platillo balanceado, siempre que las porciones se controlaran.
La institución destacó que el pozole, al prepararse con ingredientes adecuados, ofrecía beneficios nutricionales importantes. Sin embargo, aclaró que la clave estuvo en la cantidad servida, más que en el platillo mismo.
Pozole saludable, según especialistas del IMSS
Jamile Rodríguez Selem, líder de Proyectos de Nutrición en la División de Promoción a la Salud del IMSS, explicó que el pozole era más saludable con pollo en lugar de cerdo.
La especialista recomendó añadir lechuga, rábanos, cebolla y orégano, además de sustituir tostadas fritas por horneadas para reducir el consumo de grasa.
Rodríguez Selem sugirió cambiar botanas fritas por verduras frescas como zanahorias, pepinos o jícamas. También aconsejó elegir frutas de temporada y bebidas naturales, como aguas de limón o jamaica sin azúcar, en lugar de refrescos.
El IMSS publicó estas recomendaciones en una guía práctica de nutrición disponible en su portal oficial. Ahí reiteró la importancia de mantener un equilibrio durante las festividades.
Porciones recomendadas para disfrutar el pozole
A través de una infografía, el IMSS señaló que la medida ideal para un tazón de pozole debía ser de 300 mililitros. En esa cantidad, la receta recomendada incluía dos o tres tazas de maíz, 40 gramos de carne —preferentemente de pollo— y una taza de verduras frescas.
Con estas proporciones, cada tazón aportaba aproximadamente 240 calorías, además de un valor nutricional equilibrado: 14 gramos de proteína, cinco gramos de grasa y 34 gramos de carbohidratos.
El instituto recordó que estas cantidades permitían mantener una alimentación balanceada, sin dejar de disfrutar las tradiciones culinarias mexicanas. Según la Secretaría de Salud, la población mexicana consumió en promedio 3 mil 500 calorías durante fiestas patrias, casi el doble de lo recomendado diariamente para un adulto.
Un enfoque en la prevención de enfermedades
Las recomendaciones del IMSS se alinearon con campañas nacionales de prevención contra la obesidad y enfermedades relacionadas con la alimentación, como la diabetes tipo 2 o la hipertensión.
Datos del Instituto Nacional de Salud Pública indicaron que más del 36% de adultos en México vivieron con sobrepeso en 2022, mientras un 28% enfrentó obesidad.
Con estas cifras, el llamado a disfrutar el pozole con moderación cobró relevancia. El IMSS buscó fomentar hábitos responsables sin perder la riqueza cultural y emocional de las fiestas mexicanas.
El uso de pantallas en niños: entre riesgos y oportunidades
¿Hay beneficios en el uso de pantallas en menores?
Ciudad de México. — El uso de pantallas se convirtió en un tema central en debates sobre infancia y adolescencia. Estudios recientes mostraron riesgos importantes para la salud mental y física de los menores.
Investigaciones de la Academia Americana de Pediatría señalaron que una exposición excesiva a pantallas afectó el sueño, la atención y el desarrollo social en niños pequeños.
El Instituto Nacional de Salud Infantil y Desarrollo Humano de Estados Unidos advirtió que los menores expuestos a pantallas durante más de dos horas al día tuvieron menor desarrollo del lenguaje (NIH, 2020).
En México, la Secretaría de Salud informó que el tiempo prolongado frente a dispositivos digitales incrementó problemas de sedentarismo y sobrepeso infantil, especialmente durante la pandemia.
Efectos negativos del uso excesivo de pantallas
Científicos documentaron que las pantallas estuvieron relacionadas con inseguridades sobre la autoimagen, problemas de socialización y síntomas de ansiedad en adolescentes.
El exceso de tiempo de pantalla pasiva, como ver televisión sin interacción, se asoció con bajo rendimiento escolar, de acuerdo con un metaanálisis publicado en JAMA Pediatrics en 2019.
La investigación analizó 58 estudios y concluyó que los contenidos interactivos podían favorecer el aprendizaje, mientras que el consumo pasivo representaba mayor riesgo académico.
Posibles beneficios de las pantallas
Expertos en psicología educativa señalaron que el uso moderado y guiado de dispositivos digitales ayudó a estimular la creatividad y el pensamiento crítico.
El análisis de más de 100 estudios revisado en la revista Frontiers in Psychology destacó que las pantallas utilizadas con fines educativos potenciaron habilidades cognitivas y sociales.
Actividades como juegos interactivos, aplicaciones de lectura o contenidos culturales generaron efectos positivos. Lo anterior, siempre que existiera acompañamiento adulto y límites claros en el tiempo de exposición.
El ejemplo de los adultos y el tiempo de pantalla
El informe Digital 2025: Global Overview Report indicó que las personas adultas pasaron en promedio 6 horas y 38 minutos diarias frente a pantallas.
Ese tiempo representó alrededor de 40% de las horas activas del día, lo que evidenció un reto importante para fomentar hábitos digitales responsables en el hogar.
Psicólogos infantiles resaltaron que los niños imitaron la conducta de los adultos, por lo que reducir el tiempo de pantalla en casa se convirtió en un factor clave.
Estrategias para un uso consciente
Especialistas sugirieron limitar el tiempo frente a pantallas y supervisar el contenido consumido por los niños, priorizando aplicaciones educativas, artísticas y culturales.
El uso consciente incluye actividades necesarias, como llamadas familiares o consultas escolares, en lugar de ocupar dispositivos solo por aburrimiento o falta de alternativas recreativas.
Diversos organismos internacionales recomendaron establecer horarios definidos, fomentar actividades físicas y promover contenidos que aporten valor, más allá del entretenimiento inmediato.
Contenido de valor y convivencia familiar
Psicólogos sociales destacaron que las pantallas también permitieron compartir momentos positivos en familia, como ver películas, realizar videollamadas o jugar videojuegos colaborativos.
Este tipo de actividades fortaleció la comunicación entre generaciones y abrió espacios para dialogar sobre intereses compartidos, valores y aprendizajes cotidianos.
El contenido de calidad digital, como documentales, tutoriales o programas educativos, brindó inspiración y desarrolló nuevas habilidades en niños y adolescentes, según UNICEF México.
¿Cómo responder a las preguntas de niños pequeños?
Así puedes mejorar el desarrollo de los pequeños
Ciudad de México. — Los niños pequeños atraviesan una etapa en la que preguntan todo. Los padres, con paciencia y estrategias positivas, pueden transformar esos momentos en experiencias valiosas de aprendizaje.
Entre los dos y cinco años, los niños preguntan sin descanso. El psicólogo Paul L. Harris documentó en su libro Trusting What You’re Told que pueden formular hasta 40 mil preguntas en ese periodo.
Cada duda surge de la necesidad de comprender el mundo. La Universidad de California explicó en un estudio que las preguntas son mecanismos clave de desarrollo cognitivo y aprendizaje temprano.
Responder con paciencia y claridad
Los especialistas en desarrollo infantil recomiendan que los padres respondan con calma, usando frases simples y adaptadas a la edad. La claridad fortalece la comprensión y evita frustraciones.
La Universidad de Michigan señaló que los niños se sienten más satisfechos cuando reciben explicaciones completas. La repetición de preguntas ocurre cuando la respuesta no les resulta suficiente.
Evitar respuestas cerradas
Expresiones como “porque sí” o “no sé” desmotivan la curiosidad. Según el Instituto Nacional de Pediatría, las respuestas vagas pueden limitar el interés natural del niño en explorar nuevas ideas.
En cambio, un diálogo abierto ayuda a que los pequeños se sientan escuchados y apoyados. Ese acompañamiento fortalece la confianza y la seguridad emocional.
Convertir preguntas en aprendizaje compartido
Los padres pueden transformar cada “por qué” en una oportunidad de aprendizaje. Una estrategia útil consiste en devolver la pregunta al niño para estimular su pensamiento crítico.
Ejemplo: si un niño pregunta por qué llueve, el adulto puede responder con una breve explicación y luego preguntarle qué cree él que sucede.
La repetición como parte del desarrollo
La neurociencia infantil indica que la repetición fortalece conexiones neuronales. Repetir preguntas no es insistencia sin sentido, sino parte del proceso de consolidar memorias y aprendizajes.
Según la Asociación Americana de Psicología, repetir una misma duda refuerza la información recibida y permite al niño construir bases sólidas de conocimiento.
Estrategias propositivas para padres
Los expertos recomiendan tres acciones clave:
- 1. Respuestas breves pero significativas. Explicar en frases cortas ayuda a mantener la atención del niño.
- 2. Usar ejemplos cotidianos. Relacionar la explicación con experiencias cercanas facilita la comprensión.
- 3. Mantener apertura. Mostrar disposición a conversar fortalece la relación y fomenta nuevas preguntas.
El valor de la curiosidad infantil
La curiosidad es motor del desarrollo infantil. Responder con positividad no solo alimenta el conocimiento, también promueve un vínculo afectivo más fuerte entre padres e hijos.
El psicólogo Paul L. Harris enfatizó que los niños aprenden no solo observando, sino escuchando y confiando en las explicaciones de los adultos. Esa interacción construye bases sólidas para su crecimiento.
Convivir con la naturaleza: la terapia accesible que toda familia necesita
Ciudad de México.- Pasar tiempo en entornos naturales alivia el estrés, potencia la concentración infantil y fortalece los vínculos familiares, según investigaciones médicas recientes.
Promover esta “terapia verde” en familia es una oportunidad real para cuidar la salud emocional y defender la dignidad humana desde el respeto y los valores.
Beneficios comprobados para la mente y el cuerpo
La Organización Mundial de la Salud (OMS) destaca que el acceso a espacios verdes urbanos no solo mejora la calidad del aire, sino que también contribuye a reducir la ansiedad y la depresión en la población.
“El contacto con la naturaleza reduce los niveles de cortisol, mejora la claridad mental y eleva el estado de ánimo”, resalta un análisis publicado por la American Psychological Association.
Estas conclusiones refuerzan la idea de que un paseo en familia puede convertirse en una herramienta sencilla y efectiva para cuidar la salud mental.
En el caso de los niños, los beneficios son aún más evidentes.
Un estudio publicado en la revista PNAS en 2019, realizado con datos de Dinamarca, encontró que quienes crecieron rodeados de espacios verdes tuvieron hasta un 55% menos riesgo de desarrollar trastornos psiquiátricos en la adolescencia y la edad adulta.
Opciones reales para familias mexicanas
En México, las familias pueden acceder a parques y áreas naturales sin necesidad de grandes traslados o gastos.
Algunos ejemplos son el Bosque de Chapultepec en la Ciudad de México, el Parque Metropolitano en Guadalajara o el Parque Fundidora en Monterrey, que ofrecen actividades recreativas y contacto directo con la naturaleza.
La jardinería en casa también es una alternativa práctica. Tener plantas en interiores o pequeños huertos familiares fomenta la convivencia y aporta beneficios comprobados.
“Incluso la presencia de plantas mejora la concentración y el bienestar emocional”, subraya la organización Mental Health America en su portal oficial: mhanational.org.
Otra opción son los llamados “espacios azules”, como ríos, lagos o playas.
“El simple sonido de las olas es más relajante que escuchar música”, de acuerdo con un reportaje publicado en Vogue en julio de 2025.
Lo anterior confirma que el agua también es un entorno que favorece la calma y la salud emocional.
Voces con autoridad
El Hospital Infantil de la Universidad de California en San Francisco (UCSF) implementa desde hace algunos años las llamadas “recetas verdes”.
En un reportaje de Time publicado en abril de 2025, los médicos explicaron que recomiendan caminatas en parques a niños con ansiedad, obesidad o autismo, y han observado mejoras significativas en su bienestar general.
“Pasar más tiempo al aire libre aumenta la felicidad, reduce la ira y la ansiedad, y está científicamente vinculado con una mejor salud integral”, comparte el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), a través de su sitio oficial worldwildlife.org.
México y el desafío de la salud mental
La Secretaría de Salud reconoció que tras la pandemia los problemas emocionales crecieron de manera considerable.
Datos oficiales reportan que cerca del 20% de la población presenta síntomas de depresión, una cifra muy superior al 9.1% previo a 2020, de acuerdo con información publicada en el sitio mexicobusiness.news.
Además, un análisis publicado en International Journal of Mental Health Systems revela que más del 75% de las personas con trastornos mentales en México no reciben atención profesional adecuada.
Frente a esta situación, los especialistas recomiendan impulsar estrategias accesibles y preventivas, como el contacto con la naturaleza, que puede ser integrado a la vida diaria de las familias.
Una alternativa sencilla y esperanzadora
Más allá de las cifras, los beneficios son palpables: salir juntos a caminar, organizar un picnic o simplemente dedicar un momento a respirar aire fresco en un parque cercano puede marcar la diferencia.
No sustituye la atención médica cuando es necesaria, pero sí ofrece un recurso inmediato para reducir el estrés y fortalecer la unión familiar.
La “terapia verde” es una invitación a reconectar con lo esencial: la vida, la salud emocional y la convivencia.
Para muchas familias mexicanas, representa una herramienta gratuita, accesible y con respaldo científico que refuerza los valores humanos y la esperanza de una vida más plena.
Ansiedad y depresión; así reacciona tu cuerpo frente al miedo invisible
Tu cuerpo te habla
Ciudad de México.- ¿Sientes que no puedes pensar con claridad, que todo te supera y que nadie entiende tu miedo? Eso no es solo estrés, es tu cuerpo alertándote, mucho antes de que tu mente siquiera lo note.
Es la sensación de estar atrapado en tu propio cuerpo, de que cada paso que das es una apuesta y que algo invisible te acecha.
El corazón se acelera, las manos sudan y la mente se llena de pensamientos que no puedes detener.
Lo que sientes no es imaginación: tu sistema nervioso ya tomó decisiones antes de que tú las entiendas y esa alerta constante genera ansiedad, bloquea emociones y puede alejarte de quienes más amas.
Incluso las cosas más simples, como mirar a alguien a los ojos o hablar con un niño, se vuelven imposibles cuando tu cuerpo está en modo defensa.
Es un mecanismo silencioso que te desconecta de los demás y te deja aislado, aunque estés rodeado de personas.
La ciencia detrás del control invisible
Oscar Rivas, fundador y director de Newman Institute, explica que lo que sentimos antes de pensar tiene nombre y explicación científica: la teoría polivagal.
“Mi cuerpo reacciona mucho más rápido que mis pensamientos”, destacó Rivas, en entrevista con SIETE24 Noticias.
De acuerdo con el experto, esa reacción puede llevar a estados de ansiedad, alerta constante o desconexión, pues la mente intenta calmar la situación, pero si el cuerpo no se siente seguro, nada funciona.
La teoría polivagal, desarrollada por Stephen Porges, describe tres estados principales: conexión, alerta y desconexión.
Incluso, agregó Rivas, los pensamientos positivos quedan atrapados en esa alerta silenciosa.
Conectar antes que razonar
Para Oscar Rivas, el punto clave es que la verdadera calma no se alcanza sólo pensando o intentando relajarse, se llega a través de la conexión humana.
“Una mano que te toca, una mirada que comprende, alguien que dice: ‘estoy aquí contigo’. Alguien que te toma de la mano, que te mire a los ojos, que entienda esa emoción… ‘estoy aquí’”, explicó.
Resaltó que ese contacto activa vías en el sistema nervioso que permiten que la mente funcione con claridad, que los sentimientos fluyan y que las relaciones se reconstruyan. Es un recordatorio de que la familia, los amigos y hasta los maestros tienen un papel enorme en cómo nos sentimos.
Imagina a un niño en clase: si el maestro lo anima, su cuerpo está relajado y abierto a aprender; si lo reprenden con dureza, puede sentir miedo y querer escapar; y si la presión es demasiada, quizá se quede callado y sin energía. Así, el cuerpo revela cómo vivimos la seguridad o el peligro mucho antes de que podamos ponerlo en palabras.
Eso nos muestra teoría polivagal cuando el cuerpo reacciona con la mente y las emociones y nuestro sistema nervioso tiene respuestas automáticas: La calma y conexión cuando nos sentimos seguros, la alerta de lucha o huida ante una amenaza y la inmovilización cuando la situación nos sobrepasa.
Cuando el cuerpo colapsa
Hay personas con ansiedad, depresión o traumas se sienten atrapadas.
“Muchos pacientes tienen esta depresión, esta indefensa aprendida y es porque su sistema nervioso está colapsado”, señaló Rivas.
Y ese colapso no solo afecta las emociones, pues de acuerdo con el director general del Newman Institute, también impacta la salud física, desde problemas digestivos hasta defensas bajas.
Rivas dijo que para recuperar la calma y reconectar con los demás, primero hay que prestar atención al cuerpo, y después a la mente.
“Los pequeños gestos de empatía y cuidado pueden ser más poderosos que cualquier técnica o medicamento”, agregó.
Reconectar y proteger la dignidad
Si quieres relaciones sanas y familias fuertes, primero debes escuchar lo que tu cuerpo te dice. Atender esa alerta silenciosa, recuperar la calma y sentirte seguro permite que la mente y el corazón funcionen juntos.
“Los modelos de terapia deben prestar atención primero al cuerpo de los pacientes y luego al pensamiento, a la razón”, resaltó el experto en psicotraumatología.
Finalmente, Oscar Rivas puntualizó que cuando entendemos esto, la ansiedad deja de ser un enemigo invisible y se convierte en un indicador de lo que necesitamos: presencia, empatía y conexión.
Relación entre la Teoría Polivagal y el Trauma
La teoría polivagal, desarrollada por el neurocientífico Stephen Porges, ofrece un marco comprensivo para entender la conexión entre los sistemas nerviosos, la regulación emocional y las relaciones interpersonales.
En esencia, esta teoría postula que la jerarquía de respuestas del sistema nervioso autónomo, en relación con la experiencia del estrés, determina nuestra capacidad para sentirnos seguros, conectados y abordables en el ámbito social.
Esta premisa fundamental tiene profundas implicaciones para los campos de la psicología, la psiquiatría y la psicoterapia, especialmente en lo que respecta a la comprensión y el tratamiento del trauma y la psicotraumatología.
La teoría polivagal, propuesta por Stephen Porges, ofrece un marco conceptual para entender las complejas interacciones entre el sistema nervioso autónomo y el comportamiento social.
Esta teoría es especialmente relevante en el ámbito de la psicotraumatología, donde se investiga incansablemente el impacto del trauma en la salud mental de individuos y comunidades.
La relación entre la teoría polivagal y el trauma puede describirse, en primera instancia, a partir de los conceptos de la regulación emocional y de la respuesta al estrés.
