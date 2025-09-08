Presentan en Congreso de CDMX el libro Derecho a la Vida y el Aborto en la Suprema Corte de Justicia de la Nación: Mitos y Realidades

Ciudad de México.— En el Congreso de la Ciudad de México se presentó el libro El Derecho a la Vida y el Aborto en la Suprema Corte de Justicia de la Nación: Mitos y Realidades, obra que analiza el alcance jurídico de la resolución A.I. 148/2017 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en torno al aborto.

El evento reunió a especialistas en derecho y legisladores. Participaron César Alejandro Ruiz Jiménez, coordinador del libro y director ejecutivo de la Fundación Aguirre, Azuela, Chávez, Jáuregui Pro Derechos Humanos A.C.; la abogada Susana Miguel López, directora jurídica de la misma fundación; Rafael Estrada Michel, director general de la revista Tiempo de Derechos; y el diputado panista Ricardo Rubio Torres.

Durante la presentación, Ruiz Jiménez afirmó “Es un libro que trata de desmitificar todas las mentiras que se dicen en torno a la resolución de la Suprema Corte en tema de aborto, y en segundo término pasamos también a señalar las carencias de este criterio”.

Por ello, resaltó la trascendencia de hablar del tema en el Congreso de la Ciudad de México, lugar que hace 18 años abordó el tema de la despenalización, “Sigue siendo una conducta típica y antijurídica. ¿Qué quiere decir esto? Que el aborto sigue siendo un delito. Incluso en la Ciudad de México, cualquier persona que pase el periodo de excepción de 12 semanas que aborte comete un crimen, un crimen que sigue siendo sancionado en esta ciudad. Entonces, es un mito, es una mentira la descriminalización”.

Ningún estado está obligado a descriminalizar

Explicó que es mentira el criterio de que la Suprema Corte obliga a los estados a despenalizar o a descriminalizar el aborto, “ningún estado está obligado a descriminalizar. Por el contrario, el criterio de la Suprema Corte lo que reconoce es la autonomía legislativa, para que cada estado legisle conforme mejor le parezca a su comunidad”.

Sobre los derechos del concebido expresó: “Una tercera mentira que nos dicen es que el concebido no tiene derechos. Eso es incorrecto también porque incluso la Suprema Corte no se atrevió a decir que el concebido no tiene derechos, si bien le llama como un bien constitucionalmente protegido de un ser humano, lo cual es un error, sí reconoce que pasado un periodo breve y razonable cercano al momento de la concepción, el concebido tiene derechos que son oponibles y superiores al supuesto derecho a decidir de su madre”.

Compromisos internacionales

El coordinador del libro indicó que los tratados internacionales obligan al Estado mexicano a proteger al concebido. “El Congreso de la Ciudad de México está obligado a observar, como cualquier otro órgano o institución del Estado mexicano, los convenios internacionales que firma nuestro país, entre ellos la Convención Americana de Derechos Humanos y la Convención sobre los Derechos del Niño”.

Explicó que la convención americana de derechos humanos dice en su artículo 1.2 que persona es todo ser humano, todo miembro de la familia humana, y el preámbulo de la convención sobre los derechos del niño dice que el niño que esa convención protege los derechos del niño antes y después de su nacimiento. Con lo cual le otorga el carácter de niño. “Entonces tenemos que el concebido es un miembro de la familia humana y es un niño y como tal goza de los derechos que protege esas dos convenciones”, indicó.

Análisis jurídico de la sentencia

Por su parte, el doctor Rafael Estrada señaló que el libro tiene como objetivo analizar con técnica judicial la sentencia relacionada con el caso Coahuila.

Alertó que “algunas voces han pretendido ver esa resolución como la que despenaliza de manera definitiva el aborto en todos los estados de la república, obligando supuestamente a los Congresos locales a modificar sus códigos penales. En realidad, la sentencia no dice eso”.

Asimismo, precisó que el fallo establece la existencia de excusas absolutorias, pero no elimina la penalización.

“Es muy difícil de analizar la sentencia porque está mal redactada y realiza ejercicios de ponderación equivocados, pero lo que sostiene es que la penalización subsiste siempre y cuando ésta se dé en un plazo que no fija la propia resolución y que debe ser razonablemente cercano a la concepción”, indicó.

El derecho a nacer

Durante su intervención, el doctor Estrada expresó “Existe la obligación de proteger la vida como miembro de la familia humana, lo dicen la Convención de los Derechos del Niño y la Convención Americana de Derechos Humanos. Para mí eso está clarísimo: el derecho a la vida se traduce en el derecho a nacer”.

Recordó las palabras del jurista italiano Norberto Bobbio: “En qué sentido pretende ponderar el derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo, con el derecho de la sociedad a no experimentar una explosión demográfica y el derecho a nacer del nascitus. Es absurdo. El derecho con mayor peso siempre será el derecho a nacer, porque es el que permite fundamentar el resto de los derechos”.

Protección al concebido

Mientras, la abogada Susana Miguel López, directora jurídica de la Fundación Aguirre Azuela Chávez Jáuregui Pro Derechos Humanos, sostuvo que el concebido no debe ser reconocido como un bien, sino como un ser humano. “El concebido no es un bien, es un ser humano, un ser humano desde que inicia su existencia y hasta el final de sus días”.

En su capítulo titulado El aumento gradual de la protección constitucional del nasciturus y los límites del aborto, expuso que “los seres humanos no son objetos que puedan apropiarse, sustituirse, venderse o intercambiarse. Ese trato no lo merece ningún ser humano. Deben ser tratados conforme a su naturaleza humana, con dignidad y respeto”.

ebv