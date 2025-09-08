México
Presentan en Congreso de CDMX el libro Derecho a la Vida y el Aborto en la Suprema Corte de Justicia de la Nación: Mitos y Realidades
Ciudad de México.— En el Congreso de la Ciudad de México se presentó el libro El Derecho a la Vida y el Aborto en la Suprema Corte de Justicia de la Nación: Mitos y Realidades, obra que analiza el alcance jurídico de la resolución A.I. 148/2017 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en torno al aborto.
El evento reunió a especialistas en derecho y legisladores. Participaron César Alejandro Ruiz Jiménez, coordinador del libro y director ejecutivo de la Fundación Aguirre, Azuela, Chávez, Jáuregui Pro Derechos Humanos A.C.; la abogada Susana Miguel López, directora jurídica de la misma fundación; Rafael Estrada Michel, director general de la revista Tiempo de Derechos; y el diputado panista Ricardo Rubio Torres.
Durante la presentación, Ruiz Jiménez afirmó “Es un libro que trata de desmitificar todas las mentiras que se dicen en torno a la resolución de la Suprema Corte en tema de aborto, y en segundo término pasamos también a señalar las carencias de este criterio”.
Por ello, resaltó la trascendencia de hablar del tema en el Congreso de la Ciudad de México, lugar que hace 18 años abordó el tema de la despenalización, “Sigue siendo una conducta típica y antijurídica. ¿Qué quiere decir esto? Que el aborto sigue siendo un delito. Incluso en la Ciudad de México, cualquier persona que pase el periodo de excepción de 12 semanas que aborte comete un crimen, un crimen que sigue siendo sancionado en esta ciudad. Entonces, es un mito, es una mentira la descriminalización”.
Ningún estado está obligado a descriminalizar
Explicó que es mentira el criterio de que la Suprema Corte obliga a los estados a despenalizar o a descriminalizar el aborto, “ningún estado está obligado a descriminalizar. Por el contrario, el criterio de la Suprema Corte lo que reconoce es la autonomía legislativa, para que cada estado legisle conforme mejor le parezca a su comunidad”.
Sobre los derechos del concebido expresó: “Una tercera mentira que nos dicen es que el concebido no tiene derechos. Eso es incorrecto también porque incluso la Suprema Corte no se atrevió a decir que el concebido no tiene derechos, si bien le llama como un bien constitucionalmente protegido de un ser humano, lo cual es un error, sí reconoce que pasado un periodo breve y razonable cercano al momento de la concepción, el concebido tiene derechos que son oponibles y superiores al supuesto derecho a decidir de su madre”.
Compromisos internacionales
El coordinador del libro indicó que los tratados internacionales obligan al Estado mexicano a proteger al concebido. “El Congreso de la Ciudad de México está obligado a observar, como cualquier otro órgano o institución del Estado mexicano, los convenios internacionales que firma nuestro país, entre ellos la Convención Americana de Derechos Humanos y la Convención sobre los Derechos del Niño”.
Explicó que la convención americana de derechos humanos dice en su artículo 1.2 que persona es todo ser humano, todo miembro de la familia humana, y el preámbulo de la convención sobre los derechos del niño dice que el niño que esa convención protege los derechos del niño antes y después de su nacimiento. Con lo cual le otorga el carácter de niño. “Entonces tenemos que el concebido es un miembro de la familia humana y es un niño y como tal goza de los derechos que protege esas dos convenciones”, indicó.
Análisis jurídico de la sentencia
Por su parte, el doctor Rafael Estrada señaló que el libro tiene como objetivo analizar con técnica judicial la sentencia relacionada con el caso Coahuila.
Alertó que “algunas voces han pretendido ver esa resolución como la que despenaliza de manera definitiva el aborto en todos los estados de la república, obligando supuestamente a los Congresos locales a modificar sus códigos penales. En realidad, la sentencia no dice eso”.
Asimismo, precisó que el fallo establece la existencia de excusas absolutorias, pero no elimina la penalización.
“Es muy difícil de analizar la sentencia porque está mal redactada y realiza ejercicios de ponderación equivocados, pero lo que sostiene es que la penalización subsiste siempre y cuando ésta se dé en un plazo que no fija la propia resolución y que debe ser razonablemente cercano a la concepción”, indicó.
El derecho a nacer
Durante su intervención, el doctor Estrada expresó “Existe la obligación de proteger la vida como miembro de la familia humana, lo dicen la Convención de los Derechos del Niño y la Convención Americana de Derechos Humanos. Para mí eso está clarísimo: el derecho a la vida se traduce en el derecho a nacer”.
Recordó las palabras del jurista italiano Norberto Bobbio: “En qué sentido pretende ponderar el derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo, con el derecho de la sociedad a no experimentar una explosión demográfica y el derecho a nacer del nascitus. Es absurdo. El derecho con mayor peso siempre será el derecho a nacer, porque es el que permite fundamentar el resto de los derechos”.
Protección al concebido
Mientras, la abogada Susana Miguel López, directora jurídica de la Fundación Aguirre Azuela Chávez Jáuregui Pro Derechos Humanos, sostuvo que el concebido no debe ser reconocido como un bien, sino como un ser humano. “El concebido no es un bien, es un ser humano, un ser humano desde que inicia su existencia y hasta el final de sus días”.
En su capítulo titulado El aumento gradual de la protección constitucional del nasciturus y los límites del aborto, expuso que “los seres humanos no son objetos que puedan apropiarse, sustituirse, venderse o intercambiarse. Ese trato no lo merece ningún ser humano. Deben ser tratados conforme a su naturaleza humana, con dignidad y respeto”.
Bebés rescatados en CDMX revela falta de apoyo a mujeres embarazadas
Ciudad de México. — Las cámaras de seguridad de Ciudad de México captaron a una mujer que dio a luz en plena calle y abandonó a su bebé recién nacido.
El hecho ocurrió en la intersección de la calle Euzkaro y la calzada de Los Misterios, en la colonia Industrial. La mujer descendió de una camioneta, dio a luz rápidamente y dejó a la recién nacida entre las llantas del vehículo.
De acuerdo con el periodista Carlos Jiménez, la grabación mostró a la mujer retirarse del lugar y huir hacia el Estado de México. El bebé quedó envuelto en una chaqueta roja ensangrentada.
Según el comunicador, el informe médico de la bebé reporta que la pequeña tiene dificultades respiratorias, riesgo neurológico por probable asfixia perinatal, poli contundida y riesgo de sepsis.
Un ciclista que salvó una vida
Un ciudadano escuchó los llantos descubrió a la pequeña. De acuerdo con los reportes, mientras circulaba en la zona en su bicicleta, se percató de la presencia de la recién nacida, por lo que avisó a las autoridades.
Paramédicos confirmaron que se trataba de un caso de nacimiento prematuro extremo, en condiciones delicadas de salud.
La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detalló que, tras arribar al lugar de los hechos, el cuerpo de paramédicos hizo una revisión de la recién nacida para luego trasladarla a un hospital de la zona, donde se le diagnosticó con “aproximadamente 25 semanas de gestación, pretérmino extremo “.
La Secretaría informó que ya se lleva a cabo un análisis de las cámaras de videovigilancia de las cercanías para localizar a los padres de la bebé. Asimismo, se dio parte de lo ocurrido al Ministerio Público para continuar con las debidas averiguaciones y poner en resguardo a la pequeña.
Preocupan casos similares
Este no fue un caso aislado. El 25 de agosto, Infobae reportó que otra bebé fue hallada en los baños de la estación UAM Iztapalapa del Metro.
La pequeña fue trasladada a un hospital tras ser encontrada con graves contusiones en la cabeza. Pese a la atención médica, no logró sobrevivir.
Un día antes, el 24 de agosto, vecinos de la colonia Tacubaya hallaron a un bebé de cuatro meses abandonado en la vía pública. En este caso, la policía logró detener a la pareja responsable.
Los tres episodios generaron indignación social. En redes sociales, usuarios exigieron protocolos de atención más sólidos y apoyos que prevengan que madres en vulnerabilidad recurran a estas prácticas extremas.
Mujeres en situación vulnerable y falta de apoyos
El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) indicó que la pobreza en México afectó al 36.3% de la población. Entre ellos, millones de mujeres enfrentan dificultades para acceder a servicios de salud, educación y empleo.
En muchos casos, la falta de apoyo psicológico, redes comunitarias y programas de acompañamiento empujan a mujeres en crisis a tomar decisiones desesperadas.
Especialistas en derechos humanos señalan que la ausencia de información sobre adopción legal, centros de atención y apoyos de emergencia agrava este panorama.
Fundaciones que brindan alternativas para madres y bebés
Existen organizaciones que buscan revertir este ciclo. La Fundación IRMA, por ejemplo, ofrece acompañamiento integral a mujeres que atraviesan embarazos en circunstancias difíciles.
Según su labor reportada, IRMA proporciona asesoría legal, además de atención médica y apoyo psicológico. Su objetivo es que las madres encuentren alternativas dignas para ellas y sus hijos.
Otras asociaciones, como Casa Alianza México y Aldeas Infantiles SOS, han desarrollado programas de protección a bebés, madres y acompañamiento a familias vulnerables. Estos espacios ofrecen refugio, orientación y herramientas para evitar separaciones forzadas.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha insistido en que las autoridades deben fortalecer los mecanismos de prevención y también para garantizar a las mujeres condiciones seguras durante el embarazo.
Un desafío para la política pública
Los recientes abandonos en Ciudad de México evidenciaron que la violencia estructural y la precariedad social afectan de manera directa a las madres jóvenes y a sus hijos.
Fortalecer la red de apoyo institucional y comunitario puede marcar la diferencia entre un abandono trágico y una oportunidad de vida para los recién nacidos.
“No están solos”; marchan por la paz en Culiacán
Los sinaloenses alzaron la voz
Culiacán. — Alrededor de 50 mil personas vestidas de blanco marcharon en Culiacán para exigir el fin de la violencia y pedir justicia a las autoridades estatales.
El obispo de la Diócesis de Culiacán, Jesús Herrera Quiñónez, encabezó la movilización. Desde el inicio bendijo a los asistentes y aseguró: “no están solos, Dios los acompaña”.
Durante su intervención, el prelado pidió a las autoridades garantizar paz y justicia sin ceder ante la corrupción. También llamó a la ciudadanía a no guardar silencio.
Recomendó a los sinaloenses alzar la voz con valentía frente a la violencia que afecta a la capital del estado y a sus comunidades más cercanas.
Marchan miles por la paz en Culiacán
La cita fue a las 8:30 de la mañana en las escalinatas del templo de La Lomita, uno de los íconos religiosos de Culiacán.
Más para leer: Paz como producto nacional: la economía abraza la esperanza
Los asistentes, vestidos de blanco y con globos, recorrieron la avenida Álvaro Obregón hasta llegar a la catedral de la capital. La marcha avanzó pacífica.
Con cánticos y consignas, los participantes exigieron un alto a la violencia y corearon “fuera Rocha, fuera Rocha”, en referencia al gobernador Rubén Rocha Moya.
En total, 40 organizaciones sociales, civiles y religiosas se unieron a la convocatoria para demandar seguridad y el restablecimiento de la tranquilidad en Sinaloa.
Voces ciudadanas contra la violencia
El empresario gastronómico Miguel Taniyama Ceballos, uno de los organizadores, explicó que el movimiento surgió del cansancio social ante la violencia prolongada en la entidad.
Señaló que la ola de hechos delictivos cumplió casi un año y afectó de manera directa la vida económica, educativa y social de miles de familias.
Los organizadores remarcaron que la movilización representó una muestra de unidad ciudadana que busca incidir en las decisiones gubernamentales sobre seguridad pública.
Datos oficiales sobre violencia en Sinaloa
De acuerdo con el Consejo Estatal de Seguridad Pública, entre 2023 y 2024 se documentaron mil 189 denuncias por desapariciones en la entidad.
En ese mismo periodo se registraron mil 782 asesinatos, de los cuales 48 correspondieron a policías. También hubo mujeres y menores de edad entre las víctimas.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2023) indicó que la percepción de inseguridad en Sinaloa se mantiene entre las más altas del noroeste del país.
Cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública confirmaron que Sinaloa se ubicó en 2024 entre los diez estados con mayores índices de homicidio doloso.
La marcha por la paz reflejó el reclamo de una sociedad golpeada por la violencia, pero unida en su demanda de un futuro con seguridad para las familias.
Cuando la infancia calla, abuso sexual: señales que los padres no deben ignorar
Ciudad de México.- El doctor Óscar Rivas, director del Newman Institute, advierte que el abuso sexual sigue siendo un problema grave y cercano en México. No es una realidad ajena ni exclusiva de casos aislados, sino un riesgo presente en la vida de miles de niñas, niños y adolescentes.
En entrevista exclusiva con Siete24.mx noticias, Óscar Rivas dijo que el trauma psicológico afecta áreas específicas del cerebro, como el área de Broca, relacionada con el lenguaje.
Esto impide que muchas víctimas puedan hablar sobre lo sucedido.
“No es que no quieran pedir ayuda, es que no pueden”, señala. Además, el estigma sobre la salud emocional en México perpetúa el silencio y dificulta la búsqueda de apoyo profesional, externó.
Newman Institute realizó el “Estudio de experiencias adversas de la infancia”.
Los hallazgos muestran que los niños con tres o cuatro experiencias adversas, como negligencia emocional o violencia, enfrentan mayor riesgo de abuso sexual.
Las escuelas, subraya el doctor, tienen un papel crucial para detectar señales tempranas. Un niño inatento, distraído o con baja concentración puede estar atravesando un trauma profundo.
Te puede interesar: Ética, empatía y abrazos: lo que revela el caso Raine sobre los jóvenes y la IA
Para el especialista, la prevención empieza en casa y en la escuela.
Hablar de emociones como una necesidad básica es tan importante como la alimentación o el sueño.
“Cuando los niños tienen nutrición emocional, son menos vulnerables al abuso”, enfatiza.
Esta visión requiere la participación conjunta de familias, maestros y profesionales de la salud mental.
El Dr. Rivas aseveró que en México aún falta camino en políticas públicas. Existen campañas valiosas, pero se necesitan estrategias más dirigidas y evaluaciones constantes. Quintana Roo, Yucatán, Tlaxcala, Chihuahua y Michoacán presentan las mayores tasas de experiencias adversas en la infancia, muchas veces vinculadas a abuso sexual.
El director del Newman Institute insiste en que las emociones deben dejar de verse como debilidad.
“Cuando papá y mamá están presentes emocionalmente, se previene no solo el abuso sexual, sino múltiples enfermedades mentales en la adultez”, concluyó el especialista.
¿Cómo la flexibilidad laboral podría fomentar inscripciones en kinders de Coahuila?
Se ha reducido la matrícula en escuelas del estado
Saltillo. — En Coahuila, la matrícula en nivel preescolar presentó una reducción significativa durante los últimos cuatro años. Esta situación impactó tanto a familias como a los planteles educativos.
Según cifras de la Secretaría de Educación, al 1 de septiembre quedaron inscritos 87 mil 284 alumnos en preescolar. La cifra representó 29% menos que en 2022.
Esto implicó que alrededor de 30 mil niños de entre 3 y 5 años abandonaran las aulas una vez reanudadas las clases presenciales tras la pandemia.
La situación afectó incluso a la operación de algunos jardines de niños. En la zona escolar 121 de Saltillo hubo planteles que se quedaron prácticamente sin alumnos.
El subsecretario de Educación Básica Estatal, Hugo Iván Lozano Sánchez, reconoció que las inscripciones en preescolar mantienen una tendencia a la baja en todo el estado.
Impacto en familias y horarios escolares
Lozano explicó a Zócalo que uno de los factores principales es el horario reducido. La jornada escolar en promedio dura de 9:00 am a 12:00 pm.
Este esquema dificulta que madres y padres puedan mantener un empleo formal mientras sus hijos permanecen en la escuela. La falta de cobertura horaria desalienta la inscripción.
El funcionario recordó que antes existían programas de horario ampliado en beneficio de las familias. Estos apoyaban a quienes requerían dejar más tiempo a sus hijos.
Sin embargo, estos programas dejaron de aplicarse en varios municipios. La reducción obedeció a recortes presupuestales y a la reorganización escolar posterior a la pandemia.
Experiencias en otras zonas de Coahuila
Elda Lorena Estrada Villarreal, supervisora de la zona 402 en Piedras Negras, negó el cierre de jardines en su demarcación. Aclaró que todos siguen en operación.
Te recomendamos leer: Jornada nacional contra el abuso sexual infantil: familias y escuelas unidos por la protección de la niñez
Detalló que el Jardín de Niños Industria Maquiladora disminuyó de ocho a cinco grupos. El motivo fue la cancelación de horarios extendidos para hijos de trabajadores.
La funcionaria explicó que este ajuste no significó un cierre definitivo, aunque reconoció el impacto en la matrícula y en la organización de las familias.
Flexibilidad laboral y programas escolares
Estudios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) señalaron que la flexibilidad laboral mejora la productividad y facilita la permanencia de mujeres en el empleo.
Cuando las empresas ofrecen esquemas híbridos, horarios escalonados o permisos parentales, el ausentismo disminuye y la conciliación entre familia y trabajo resulta más efectiva.
En México, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) advirtió que la falta de apoyos de cuidado infantil limita la participación laboral femenina.
La reactivación de programas de horario ampliado en preescolares podría aliviar esta carga. Además, permitiría que más niños accedan a educación temprana de calidad.
