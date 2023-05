Problema de maíz costará millones a 4T por eliminación de programas: CNA

Ciudad de México.— Aun cuando han transcurrido más de 18 meses de que se retomaron las actividades presenciales, un sector de adolescentes y jóvenes manifiestan síntomas depresivos a consecuencia, entre otros factores, del confinamiento por el Covid-19, alertó Verónica Córdova Martínez, integrante del Espacio de Orientación y Atención Psicológica (ESPORA Psicológica) de la UNAM.

enfatizó que los ideales como el afecto, entre otras sensaciones, cuando se vienen abajo causan decepción y aparecen los autorreproches y autocríticas.

“Todas las vivencias son significativas, no se olvidan, y es hasta después cuando las vamos tramitando y procesando”, explicó.

En el caso de la adolescencia, apuntó, hay además un duelo por el cuerpo porque cambia, ya no son niñas, ni niños; aumentan las libertades, pero también las responsabilidades.

De manera general, agregó, se modifican las experiencias de vínculo social, porque permea el miedo a crecer y se presentan problemas de adaptación.

Ante ello, consideró importante rehabilitar el vínculo social en esta etapa, para trabajar en la reconstrucción del proyecto de vida.

“Esto es sumamente importante, porque las estimaciones vislumbran que, en el año 2030, la depresión puede ser nuestro primer estado de salud mental. La depresión no te define como persona, no será para siempre, por ello hay que resignificar los traumas para que no se reediten una y otra vez en la adultez”, destacó.