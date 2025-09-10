Productor mexicano presenta al Papa León XIV película animada del primer santo millennial

Ciudad de México.— El Vaticano fue escenario de un hecho histórico para el cine de animación y la fe: el productor mexicano Juan Carlos Carredano entregó al papa León XIV la película “Carlo Acutis: El Influencer de Dios”, días después de la canonización del joven italiano que se convirtió en el primer santo millennial.

Encuentro en el Vaticano

Juan Carlos Carredano, director de CCC of America, presentó personalmente al Santo Padre esta obra animada de 30 minutos que busca transmitir valores de fe, dignidad humana y defensa de la vida a las nuevas generaciones. Se trata de la primera producción de este tipo recibida directamente por un pontífice tras la canonización de un nuevo santo.

Regalo para el mundo

“Presentarle esta película al Santo Padre es un regalo para la Iglesia y para el mundo. Lo más importante es que los jóvenes puedan verla y vivir lo que Carlo Acutis transmitía: el amor a las almas, el amor a la Eucaristía y el amor a los demás”, destacó Carredano.

Representación de México

Carredano dijo que este encuentro es “regalo increíble” ya que confirmación del encuentro llegó el 11 de julio, día del cumpleaños del productor, a través de una carta de la Prefectura de la Casa Pontificia.

Asimismo dijo que es la oportunidad de representar a México en una audiencia histórica. “Fue un regalo increíble. Me siento honrado porque soy de los primeros mexicanos que tendrán la oportunidad de presentar una película directamente al Santo Padre”, resaltó.

La vida y ejemplo de Carlo Acutis

San Carlo Acutis nació en Italia en 1991 y desde niño mostró un profundo amor a la Eucaristía y una cercanía singular con la Virgen María. A través de Internet difundió una exposición sobre los milagros eucarísticos, adelantándose a su tiempo en el uso de la tecnología para evangelizar. Murió de leucemia en 2006 a la edad de 15 años. Fue beatificado en 2020 y canonizado en 2025, convirtiéndose en el primer santo de la generación millennial.

La película “Carlo Acutis: El Influencer de Dios”, retrata su vida sencilla, su pasión por ayudar a los demás y su convicción de que la santidad está al alcance de todos. La producción contó con la asesoría y acompañamiento de su madre, Antonia Salzano, quien compartió recuerdos y anécdotas que enriquecieron el proyecto.

Una producción internacional con sello mexicano

La cinta fue realizada a lo largo de dos años con la participación de más de 50 profesionales de distintos países. Carredano explicó que el proceso incluyó diseño, guiones, animación y postproducción, siempre cuidando la esencia de la vida de Carlo Acutis.

El proyecto fue desarrollado por CCC of America en colaboración con el Augustine Institute, y está disponible en Famflix para el público hispano y en Formed para Estados Unidos. Con este estreno, la compañía suma un título más a su catálogo de producciones dedicadas a santos como San Nicolás, San Patricio y San Francisco de Asís, así como a advocaciones marianas.

