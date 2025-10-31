Nacional
Profesores alertan sobre riesgos para la salud mental de los alumnos
Tres de cada diez alumnos en México presentan síntomas de ansiedad o depresión
Madrid.— La salud mental del alumnado se convirtió en una de las principales preocupaciones dentro del aula por parte de docentes.
Así lo reveló el informe El estado de la salud mental en el aula 2025, elaborado por Fundación MAPFRE y Siena Educación.
En el análisis, los docentes percibieron un deterioro notable en el bienestar emocional de los estudiantes, influido por redes sociales, conflictos familiares y modelos de crianza extremos.
El estudio, presentado por el doctor Javier Urra, psicólogo forense y exdefensor del Menor en la Comunidad de Madrid, España, mostró que el 70% de los trastornos mentales en adultos se originaron en la infancia.
Urra recordó el caso reciente de una adolescente de 14 años en Sevilla que se suicidó tras sufrir acoso escolar. Subrayó la importancia de formar a los profesores como “el gran fonendoscopio de la infancia”.
Formación docente y señales tempranas en alumnos
El psicólogo explicó que los maestros son quienes observan las primeras señales de alarma: un alumno que llega triste los lunes, otro que oculta su cuerpo con manga larga o el que evita hablar de su familia.
“No queremos que el profesorado sea clínico, pero sí que esté formado”, afirmó Urra.
Adelantó que próximamente se distribuirá un Vademécum de orientación psicológica en todos los colegios españoles, con pautas para detectar y derivar posibles casos.
Más para leer: SEP lleva a las aulas tema de "infancias trans": Frente Nacional por la Familia pide frenar el adoctrinamiento
Según el informe, el 60% del profesorado consideró no tener la preparación suficiente para abordar problemas de salud mental en el aula. La formación emocional y la detección temprana resultaron, por tanto, esenciales para proteger a los menores.
En México, la Secretaría de Educación Pública (SEP) reconoció una preocupación similar. En su Estrategia Nacional para la Atención de la Salud Mental, la SEP reportó que tres de cada diez alumnos de educación básica presentaron síntomas de ansiedad o depresión tras la pandemia.
La falta de personal capacitado y el acceso limitado a orientación psicológica escolar siguen siendo grandes desafíos.
Hogares inestables y crianza permisiva
Los conflictos familiares representaron el factor más determinante del bienestar emocional, señalado por el 60,6% de los docentes. Las redes sociales ocuparon el segundo lugar con un 57,1%.
Entre los factores familiares más dañinos destacaron los estilos parentales muy permisivos o muy autoritarios (85,9%), y los divorcios recientes (76,6%).
Urra advirtió que “los conflictos familiares se han normalizado” y que muchos niños viven en hogares donde “ya no hay refugio, solo tensión”. Mencionó que algunos menores enfrentaron entornos con violencia, ludopatía o consumo de sustancias, lo que agravó su vulnerabilidad emocional.
El especialista también instó a fortalecer las escuelas para padres españolas, donde se promueva el manejo emocional y la corresponsabilidad educativa. “Estamos criando personas frágiles; la sobreprotección no es maltrato, pero casi”, comentó.
Urra señaló que los padres deben acompañar a los hijos con amor y límites, recordando que “una familia no es donde cada uno hace lo que quiere”.
Estudios de UNICEF México y el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz indicaron que uno de cada cinco adolescentes sufrió violencia emocional o física dentro de su entorno familiar.
La situación, según expertos, exige reforzar los programas de acompañamiento psicológico y fortalecer las escuelas para padres.
El peso emocional de las redes sociales
El impacto digital también preocupó al profesorado. El 97,9% de los docentes consideró que el contenido de las plataformas afectó negativamente la autoestima del alumnado.
Los estándares de belleza irreales (33,2%) y el contenido violento o agresivo (27,3%) fueron los más dañinos para su salud mental.
Además, el 74% de los maestros opinó que el uso constante de redes redujo la capacidad de los estudiantes para manejar sus emociones.
Urra propuso una reflexión sencilla para los menores: “¿Qué hago en mi día a día para tener autoestima?”. Aconsejó fomentar la empatía mediante acciones a favor de la sociedad, la familia o los compañeros. “Eso les da muy buena autoestima”, concluyó.
Por su parte, la UNAM alertó que el tiempo de exposición a pantallas en adolescentes aumentó un 60% en los últimos cinco años, con efectos directos en sueño, atención y autocontrol emocional.
JAHA
México
“Nadie los tocará”, ¿Niños sin familia viven seguros en albergues?
Ciudad de México.— Ocurrió en silencio, dentro de una casa en la alcaldía Cuauhtémoc. Ochenta menores fueron rescatados de un espacio que debía protegerlos, pero donde la violencia y la negligencia se habían vuelto parte del entorno. La llamada “Casa de las Mercedes” fue intervenida por el Gobierno de la Ciudad de México luego de denuncias sobre abusos y maltrato.
Ochenta menores de edad fueron rescatados de la institución privada que, en lugar de representar un refugio seguro, se convirtió en el centro de denuncias por maltrato y presunto abuso sexual.
El operativo, encabezado por la Secretaría de Bienestar e Igualdad Social y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de la Ciudad de México, se realizó tras semanas de vigilancia y verificación de las condiciones internas del inmueble. La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, explicó que la intervención fue resultado de una denuncia formal ante la Fiscalía capitalina y de la necesidad de garantizar el interés superior de la niñez.
La decisión se tomó después de recibir información sobre la agresión sexual a una adolescente de 17 años dentro del albergue. La investigación también arrojó indicios de que algunos menores eran trasladados a domicilios particulares para realizar labores domésticas.
El presunto responsable fue detenido y las niñas y adolescentes quedaron bajo resguardo institucional. Las autoridades judiciales ordenaron el aseguramiento del inmueble y el inicio de diligencias para determinar nuevos lugares de atención y reubicación.
No tocarán a los niños
La mandataria capitalina informó que un Comité de Vigilancia analizará cada caso para decidir el entorno más seguro para los menores, mientras el Gobierno de la Ciudad mantiene un monitoreo permanente sobre su estado de salud y bienestar.
“Quiero enviar un mensaje: quien se atreva a tocar a una niña (niño) en esta ciudad será sancionado con todo el peso de la ley, y más aún cuando se trata de menores que no tienen familia; eso nos obliga a todos a actuar de inmediato”, enfatizó Clara Brugada
El Estado de México, otro punto crítico
Meses antes, en el Estado de México, una serie de denuncias dio origen a un operativo similar. Elementos de la Fiscalía General de Justicia mexiquense y del DIF estatal intervinieron cinco albergues de la asociación civil Ayudante al Niño, ubicados en los municipios de Texcoco y Chicoloapan. En ellos se resguardaban decenas de menores, ahora identificados como víctimas de maltrato y abuso sexual.
LEE Cuando la infancia calla, abuso sexual: señales que los padres no deben ignorar
Las autoridades ejecutaron órdenes de cateo autorizadas por jueces del Poder Judicial estatal. Durante las diligencias se hallaron indicios de delitos y omisiones administrativas, lo que llevó a asegurar los inmuebles y trasladar a 38 niñas, niños y adolescentes a refugios bajo resguardo del DIF.
Los espacios inspeccionados —Casa Hogar Jirich, Bethel y Ágape, destinadas a niñas, y Génesis y Esperanza, para niños— eran administrados por un consejo cristiano evangélico.
Los menores fueron puestos bajo atención de equipos multidisciplinarios conformados por psicólogos, trabajadores sociales, abogados y médicos.
Preocupación nacional y llamado a reforzar la vigilancia
Ante estos hechos, el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) expresó su preocupación por las condiciones en que operan los Centros de Asistencia Social (CAS) del país.
El organismo subrayó que los casos de Texcoco y Chicoloapan representan una violación grave a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que garantiza el derecho de vivir libres de violencia y de recibir cuidados en entornos seguros.
El SIPINNA exhortó a los tres niveles de gobierno a reforzar la coordinación institucional y establecer medidas permanentes de vigilancia, verificación y control. Recalcó la necesidad de que los centros operen con personal capacitado y bajo protocolos uniformes de atención.
En ese sentido, exigió asegurar que todas las niñas y niños bajo resguardo institucional tengan acceso a la verdad, la justicia y la reparación del daño. La protección de la infancia, recordó el organismo, no puede depender de acciones aisladas ni de respuestas tardías.
Problema estructural documentado desde hace décadas
La historia de los abusos en albergues no es reciente. Diversos organismos y especialistas en derechos de infancia han documentado irregularidades durante más de veinte años. En 2023, Juan Martín Pérez García, coordinador regional de Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe, recodó que durante años la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México ha emitido múltiples recomendaciones relacionadas con casos de violencia y negligencia en instituciones públicas y privadas.
El especialista explicó que parte del problema radica en la falta de claridad sobre la naturaleza de los centros. Algunos refugios que hoy albergan menores fueron diseñados para personas adultas en situación de calle.
Pérez García advirtió que los recortes presupuestales y la falta de personal capacitado en los sistemas DIF estatales han generado un contexto de riesgo permanente para los menores. A esto se suma la falta de mecanismos de supervisión efectivos y la demora en las respuestas de las autoridades ante las denuncias.
Desde 2003 hasta 2018, las recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México se han reiterado sin que exista una solución estructural. Las irregularidades incluyen maltrato físico, negligencia médica, carencias en alimentación y, en algunos casos, indicios de abuso sexual.
Pérez García subrayó que las denuncias sobre tortura y malos tratos en algunos centros administrados por autoridades locales permanecen abiertas, y que resulta urgente identificar la cadena de mando para determinar responsabilidades directas.
Cifras de violencia sexual infantil
La organización Alumbra e Early Institute, en el Informe Panorama estadístico de la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes 2023 la dimensión de una problemática que se extiende más allá de los albergues.
Durante 2021 se registraron 22 mil 410 víctimas de violencia sexual infantil en México. De ellas, el 84 por ciento corresponde a niñas y mujeres adolescentes. Cuatro de cada diez delitos sexuales afectan a menores de edad, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
El grupo más afectado tiene entre 10 y 14 años, aunque cerca de dos mil víctimas son menores de cinco años. Los estados con mayor incidencia son Chihuahua, Querétaro, Nuevo León, Ciudad de México, Baja California e Hidalgo.
El abuso sexual representa más de la mitad de los delitos denunciados, seguido por la violación con 33 por ciento y otras formas de violencia sexual con 5.7 por ciento. El acoso y el estupro también figuran en las estadísticas, aunque con menor porcentaje.
El estudio advierte sobre la falta de homologación de los tipos penales en las entidades federativas, lo que genera vacíos jurídicos que obstaculizan la persecución de los delitos y propician la impunidad.
Cada día, 75 menores víctimas de violencia
Datos de la Dirección General de Información en Salud confirman la gravedad de la situación: en 2020, un promedio de 75 niñas, niños y adolescentes acudieron diariamente a unidades médicas por motivos relacionados con violencia física, sexual, psicológica o abandono. De ellos, 22 solicitaron atención médica por agresión sexual.
El fenómeno no se limita al ámbito familiar. Diversas fuentes indican que parte de los casos ocurren dentro de instituciones de asistencia social, escuelas o espacios comunitarios. Las consecuencias psicológicas y sociales se prolongan durante años, especialmente cuando no existen mecanismos adecuados de atención y acompañamiento.
ebv
México
Niños en riesgo sin medicinas: crisis de desabasto en el hospital Federico Gómez
Ciudad de México.- El Hospital Infantil de México “Federico Gómez” atraviesa una etapa crítica. Cirujanos y personal médico denuncian la falta de medicamentos, materiales quirúrgicos y servicios esenciales.
El problema, informaron, se agravó en las últimas semanas debido a la retención de presupuesto en la Secretaría de Hacienda.
El diputado Éctor Jaime Ramírez Barba, secretario de la Comisión de Salud, respaldó públicamente al personal médico.
Diputado Éctor Jaime Ramírez Barba.
“Venimos las diputadas y los diputados del PAN a hacer voz de los compañeros cirujanos del Hospital Infantil de México”.
El legislador explicó que la retención de fondos administrativos afecta cirugías complejas y tratamientos de alta especialidad.
“Es una tragedia, una negligencia criminal del Gobierno de la República. Ojalá nos atiendan”, afirmó, al recordar que en 2025 se redujeron 111 mil millones de pesos al presupuesto de salud, según cifras oficiales del Paquete Económico.
Familias denuncian desabasto y falta de atención.
Madres y padres de niños con cáncer han levantado la voz ante esta situación.
Como es el caso de Israel Rivas Bastidas, vocero del movimiento de padres de niños con cáncer , aseguró que “el desabasto no solo persiste, sino que ha empeorado. Los niños siguen esperando medicamentos vitales como la vincristina y la ciclofosfamida”.
Por su parte, la Secretaría de Salud (SSa) reconoció, en su último informe del segundo trimestre de 2025, que existen rezagos en la distribución de fármacos oncológicos y anestésicos en al menos 16 hospitales federales.
A pesar de los esfuerzos de algunos gobiernos estatales por solventar el problema con compras emergentes, las familias continúan enfrentando la incertidumbre diaria de no saber si habrá tratamiento.
“Cada día sin medicamento puede significar una vida menos”, lamentó Rivas Bastidas.
Un presupuesto retenido y sin respuesta
El oficio enviado el pasado 15 de octubre por los cirujanos del Hospital Federico Gómez, dirigido a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, advierte que “un porcentaje importante del presupuesto 2025 está retenido en Hacienda por trámites administrativos”.
Esta retención ha afectado directamente el suministro de medicamentos, estudios y diagnósticos, especialmente en áreas críticas como hematología, oncología pediátrica y cirugía cardiovascular.
Por ello, el Grupo Parlamentario del PAN solicitó al doctor David Kershenobich Stalnikowitz, titular de la Secretaría de Salud, que atienda de manera inmediata el caso.
“No se trata de política, sino de vidas de niños y del personal médico que no puede operar con las manos atadas”, expresó Ramírez Barba.
Además, la diputada María Josefina Gamboa Torales (PAN) aseguró que la situación del Federico Gómez “se replica en todo el país”. Según sus declaraciones, el desabasto también golpea hospitales de los estados de Veracruz, Jalisco y Guanajuato.
Además en este último estado, el diputado Alan Sahir Márquez Becerra denunció el abandono del Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío.
“Exigimos soluciones con fechas concretas. Las familias merecen atención y respeto”, declaró.
Asimismo, Francisco Pelayo Covarrubias, integrante de la misma bancada, recordó que trabajadores de la salud en Baja California Sur protestaron a principios de esta semana para exigir plazas y mejores condiciones laborales.
“El abandono al sector salud es evidente, pero aún estamos a tiempo de corregirlo”, expresó.
Por su parte, la Asociación Mexicana de Médicos en Formación (AMMEF) señaló que la crisis actual impacta la formación médica.
“Los residentes enfrentan escasez de insumos y medicamentos en sus prácticas, lo que limita su aprendizaje y su capacidad de respuesta ante emergencias pediátricas”, señaló el organismo.
ARH
México
SEP lleva a las aulas tema de “infancias trans”: Frente Nacional por la Familia pide frenar el adoctrinamiento
Ciudad de México.— El Frente Nacional por la Familia advierte que la Secretaría de Educación Pública (SEP) instruirá a docentes de educación básica sobre “infancias y adolescencias trans y no binarias” en la próxima sesión del Consejo Técnico Escolar.
SEP promueve nueva guía para docentes
De acuerdo con el Frente Nacional por la Familia, durante la segunda sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar (CTE), programada para el 31 de octubre, la Secretaría de Educación Pública (SEP) presentará el tema “Infancias y adolescencias trans y no binarias” a maestras y maestros de educación básica en todo el país.
De acuerdo con el documento “Orientaciones para la Segunda Sesión Ordinaria del Consejo Técnico Escolar”, el propósito es “sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia del reconocimiento de la diversidad sexual y de género en las escuelas” y “reflexionar sobre los procesos de construcción de la identidad de género y las orientaciones sexuales en la infancia y adolescencia”.
Postura del Frente Nacional por la Familia
El presidente del Frente Nacional por la Familia, Rodrigo Iván Cortés, señaló que el material fue impuesto sin consulta previa a maestros y padres de familia, e incluye una serie de actividades para el magisterio. Entre ellas se encuentra el análisis del Glosario de la diversidad sexual, de género y características sexuales, elaborado por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), la proyección del video “Infancias y adolescencias trans y no binarias” disponible en la plataforma de la SEP, la escucha del testimonio “Infancias trans” del programa Diálogos en Confianza (Canal Once) y el análisis de casos sobre cambio de uniforme o pronombres dentro del aula.
LEE PAN del Edomex abordará tema de las infancias trans con ética y evidencia científica
El documento también propone que los colectivos docentes integren estos contenidos en el Programa Analítico y en el Proceso de Mejora Continua de cada escuela, con el objetivo de adaptar la práctica pedagógica a la llamada “diversidad sexo-genérica”.
Cuestionamientos sobre el enfoque educativo
Rodrigo Iván Cortés advirtió que el material introduce una visión ideológica de la sexualidad infantil, al incluir términos como “diversidad de expresión de género”, “niñez transgénero” y “autoconocimiento corporal”. Indicó que no se establece una distinción por edades ni límites pedagógicos o éticos claros para el personal docente.
También señaló que el concepto “trans e inclusivo” se presenta como parte de la Nueva Escuela Mexicana, pero sin considerar la participación de los padres de familia, ni el contexto social y biológico de los menores de edad.
Cortés afirmó que los materiales carecen de fundamentos psicológicos y médicos sobre el impacto en la formación de niñas y niños.
Deconstrucción de la identidad
El Frente Nacional por la Familia sostiene que esta estrategia forma parte de una tendencia más amplia dentro de la Nueva Escuela Mexicana, inspirada en el pensamiento del pedagogo brasileño Paulo Freire, que promueve la deconstrucción de la identidad y una visión de transformación social desde las aulas.
El organismo aseguró que modelos similares se han implementado en países como España y Venezuela, con políticas que buscan modificar los conceptos de identidad y sexualidad desde edades tempranas.
Llamado a revisar el contenido
El Frente Nacional por la Familia consideró que la educación pública debe fortalecer valores humanos, académicos y sociales, sin incorporar agendas ideológicas. “Las niñas y niños de México necesitan una escuela que los eduque y los forme integralmente”, expresó Cortés.
Otras reacciones
El exdiputado Carlos Leal recordó que en 2020 la SEP impulsó contenidos sobre ideología de género en secundaria y ahora los amplía a nivel primaria.
Por su parte, el tambien exdiputado Gabriel Quadri calificó como preocupante que los Consejos Técnicos Escolares se utilicen para “imponer ideología de género y adoctrinar a docentes”.
ebv
México
“SEP impone capacitación obligatoria sobre infancias trans y no binarias en escuelas”; alertan padres de familia
Ciudad de México.- La Secretaría de Educación Pública (SEP) convocó a maestros del país a una capacitación obligatoria sobre “infancias y adolescencias trans y no binarias”, dentro del Consejo Técnico Escolar.
De acuerdo con el documento oficial, la asistencia será de carácter obligatorio y no se permitirá la disidencia en el Consejo Técnico Escolar del viernes 31 de octubre.
En entrevista con Siete24 Noticias, Israel Sánchez Martínez, presidente de la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF) esta medida marca un precedente de alto riesgo ya que “por primera vez, la ideología de género se impone como formación docente oficial”.
Sánchez Martínez recordó que desde hace tres años el gobierno federal ha incluido contenidos ideológicos en los libros de texto gratuitos, lo que considera una violación a la ley.
Te puede interesar: Diputadas alertan por sesgo ideológico "sumamente cuestionable" en libros de texto gratuito
“Dichos materiales no fueron aprobados por especialistas ni por la comunidad educativa, como exige la normatividad”.
“No a la ideología”: el reclamo de los padres
El presidente de la UNPF subrayó que el país enfrenta un rezago educativo histórico que debería ser la prioridad del sistema escolar.
“Existen millones de niños que no saben leer, escribir ni resolver operaciones básicas, y mientras tanto, la SEP dedica tiempo a imponer ideologías que no forman parte del aprendizaje fundamental”, agregó.
A su juicio, el enfoque de género dentro de las aulas no corresponde a las necesidades reales del país, donde muchas escuelas carecen de luz, internet o ventiladores.
“En lugar de atender la infraestructura o la violencia escolar, ahora se exige a los maestros promover conceptos de identidad sexual”, señaló.
Por ello, Sánchez Martínez insistió en que la educación debe mantenerse libre de ideologías, como lo marca el principio constitucional de laicidad.
“La escuela no puede ser un espacio para imponer visiones políticas o ideológicas, sino un lugar donde se enseñe a pensar, no a repetir conceptos”, puntualizó.
Padres piden respeto a su derecho de educar
Otro punto que preocupa a la Unión Nacional de Padres de Familia es que la SEP no ha tomado en cuenta la participación de los padres en la discusión de temas, como el de “infancias y adolescencias trans y no binarias” a pesar de que la ley establece que deben ser informados sobre los contenidos que recibirán sus hijos.
“Se está violando el derecho de los padres a decidir sobre la educación moral y emocional de sus hijos. Ningún maestro puede estar por encima de la ley”, recalcó Sánchez Martínez.
Además, advirtió que la falta de preparación pedagógica en temas de identidad y sexualidad podría generar confusión entre los menores.
“Los maestros no tienen formación médica ni psicológica para abordar estas cuestiones, y sin un marco claro, terminan confundiendo más a los niños”, dijo.
Asimismo, dijo que la UNPF no busca confrontación, sino diálogo y respeto al marco educativo.
Sánchez Martínez explicó que los padres de familia promueven tres acciones principales:
Dialogar con directivos y maestros para pedir que se cumpla primero con los programas básicos.
Revisar los contenidos que se enseñan, como lo permite la Ley General de Educación.
Solicitar diagnósticos reales del aprendizaje, antes de incorporar temas no prioritarios.
“Queremos sumar, no dividir. La educación debe centrarse en recuperar el aprendizaje perdido tras la pandemia y formar ciudadanos capaces, no en imponer perspectivas ideológicas”, expresó.
Urge recuperar el rumbo educativo
El presidente de la UNPF llamó a la SEP a revisar los resultados de la Nueva Escuela Mexicana.
Pues, dijo, los indicadores nacionales y las evaluaciones internacionales como PISA muestran retrocesos significativos.
“Si seguimos desviando la atención con agendas políticas, la educación mexicana seguirá estancada. Necesitamos escuchar a los maestros, a los directivos y, sobre todo, a las familias”, concluyó Sánchez Martínez.
ARH
