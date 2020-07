Promoverán nuevos estilos de vida para proteger la salud pública

Ciudad de México.— El consumo de bebidas azucaradas produce 40 mil 842 fallecimientos por diabetes, por lo cual el Sector Salud promoverá nuevos estilos de vida con hábitos alimenticios que promuevan el consumo de alimentos no procesados.

La OCDE ha realizado 12 informes a lo largo de 10 años en donde destaca la contribución de la obesidad en el daño a la salud, en la reducción de la esperanza de vida y además en un impacto económico muy grande para los países.

Los productos industrializados procesados y ultraprocesados, incluyendo los líquidos, las bebidas azucaradas, como uno de los más claros, consistentes y grandes contribuyentes a la alimentación no saludable.

Es evidencia científica que el mundo entero ha reconocido, la Organización Mundial de la Salud desde hace más de 12 años ha hecho enfáticos llamados a cambiar los hábitos alimentarios y ha identificado a este grupo de productos.

Durante la conferencia de prensa en Palacio Nacional, Hugo López Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, dijo que lo mismo ocurrió hace más de 60 años con el tema del tabaco, que fue reconocido con base en muy robusta y consistente evidencia científica como un producto nocivo para la salud.

“Hoy pocos segmentos de la sociedad podrían argumentar que el tabaco es un producto saludable. No, no lo es, es un producto dañino, invariablemente dañino, no hay forma positiva o forma benéfica del tabaco, hoy ya nadie lo duda”.