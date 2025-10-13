Proponen juzgados de adopción para garantizar el derecho del niño a vivir en familia

Ciudad de México.— Miles de niñas, niños y adolescentes en México crecen sin un hogar. Viven en centros de asistencia social mientras esperan una oportunidad que muchas veces nunca llega: la posibilidad de ser adoptados.

Al respecto, el senador del PAN, Enrique Vargas del Villar presentó una iniciativa que busca transformar los procesos de adopción en el país, al proponer la creación de Juzgados Especializados en Adopciones en todas las entidades federativas.

La propuesta pretende agilizar los trámites, humanizar la atención y reducir los años de espera que enfrentan los menores en situación de abandono. Con jueces capacitados y procesos más claros, se busca que el derecho a vivir en familia deje de ser una promesa incumplida y se convierta en una realidad tangible.

Procesos lentos, infancias detenidas

De acuerdo con el senador panista, actualmente en México, los Juzgados de lo Familiar lidian con una sobrecarga de casos que vuelve lentos y burocráticos los procesos de adopción. Esa demora deja a niños y adolescentes en un limbo legal y emocional, privados de estabilidad afectiva y de la oportunidad de crecer en un entorno seguro.

Según cifras del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), más de 30 mil menores permanecen en centros de asistencia, públicos y privados, esperando una familia. Entre 2014 y 2024, apenas el 19.5% de las solicitudes de adopción concluyeron satisfactoriamente. Un porcentaje que refleja no solo rezago institucional, sino también una deuda moral con la infancia mexicana.

La iniciativa plantea que cada estado cuente con juzgados especializados, según su población y la recurrencia de casos. Además, propone que las resoluciones sobre patria potestad se emitan en un plazo máximo de 90 días hábiles, con el fin de garantizar procesos más expeditos, transparentes y centrados en el interés superior del menor.

Agilizar sin perder humanidad

El enfoque de la reforma es doble: reducir los tiempos legales y asegurar que las decisiones se tomen desde una perspectiva de derechos humanos. El compromiso, según el legislador, es garantizar que cada niño tenga la oportunidad de crecer en una familia que le brinde amor, cuidado y protección.

“La deuda histórica que el Estado mexicano mantiene con las niñas, niños y adolescentes en situación de abandono o sin cuidados parentales no puede seguir postergándose. Es momento de fortalecer los mecanismos jurídicos e institucionales para que cada menor tenga la oportunidad de crecer en una familia que le brinde amor, cuidado y protección”, enfatizó Enrique Vargas.

El derecho del niño

Por su parte, el director del Instituto Newman, Oscar Rivas, explicó la adopción no es un derecho de los adultos, sino de los niños. “En México no existe el derecho a adoptar. Lo que existe es el derecho del niño a tener una familia”, explicó.

Esa afirmación redefine la mirada sobre la adopción, poniendo el foco en el bienestar del menor y no en el deseo del adulto. Rivas advirtió que los estados tienen la obligación de fortalecer los mecanismos que permitan a los niños acceder efectivamente a ese derecho.

La idoneidad: proteger el bienestar del menor

El concepto de idoneidad es clave en este proceso. Significa evaluar con precisión si una familia cuenta con las condiciones emocionales, éticas y materiales para ofrecer un hogar adecuado. Rivas explica que este criterio busca proteger el interés superior del niño y asegurar que su nueva familia sea un espacio de estabilidad y afecto.

Por ejemplo, “un adolescente de 14 años que probablemente lleva tres, cuatro, cinco años viviendo en un centro de asistencia social, él tiene derecho a vivir en una familia. Este proceso para poder determinar si una familia es idónea es el que ahora debe de ser más ágil y mucho más certero“, finalizó.

