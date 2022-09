Proponen regreso de 25 mil Escuelas de Tiempo Completo al sistema educativo

Ciudad de México.- El robo a negocio en México creció un 31.8 por ciento respecto al sexenio anterior para el mismo periodo, de acuerdo con el análisis del “Monitor de Seguridad”.

Realizado por la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

Con base en los resultados oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), el monitor de seguridad señala que durante los primeros 44 meses de esta administración federal se han registrado 359 mil 438 carpetas de investigación por este delito.

La mayor cantidad para un periodo similar en comparación con las administraciones pasadas. (272 mil 766 en los primeros 44 meses del sexenio de Enrique Peña Nieto; 241 mil 814 en el de Felipe Calderón y 211 mil 019 en el de Vicente Fox).

En conferencia de prensa, el presidente de Coparmex, José Medina Mora Icaza reveló que en el país diariamente se abren 232 carpetas de investigación por robo a negocio, no obstante, es preocupante la cifra negra de este delito que actualmente alcanza el 83 por ciento.

De acuerdo con los datos presentados, en lo que va del 2022, el 47 por ciento de los robos a negocio fueron con violencia.

Medina Mora explicó que para esta entrega, el “Monitor de Seguridad”, analiza las tres dimensiones del robo a negocio, un delito que si bien ha acumulado tres años consecutivos con registros marginales a la baja, preocupa por su alta incidencia, pues representa un alto impacto para la vida económica del país.

Por otro lado, agregó que, con base en los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2022.

Y se constató que la delincuencia en 2021 aumentó comparativamente con el 2020, y registró que 22.1 millones de personas mayores de 18 años, fueron víctimas de algún delito.

“Pero lo más preocupante no sólo es eso, sino que, de los delitos, 93.2 por ciento no tuvo una denuncia, o bien, la autoridad no inició una carpeta de investigación. Esa es lo que se conoce como cifra negra.

Quiere decir entonces que las víctimas del delito son muchísimas más, que hay una subestimación en las cifras oficiales y que la inseguridad está realmente en niveles que deben preocuparnos y ocuparnos a todos”, apuntó.

Reiteró el llamado a las autoridades para que la seguridad sea una prioridad y se cuente con los recursos necesarios para el fortalecimiento de los cuerpos de policía estatales y municipales.

“El gasto total en seguridad sí refleja un aumento, pero este se concentra en la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) con un incremento real de 16 por ciento, mientras que, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) el aumento de presupuesto es de solo el 1 por ciento”, puntualizó.

Medina Mora Icaza recordó que en los últimos meses los mexicanos hemos atestiguado una ola de violencia sin precedentes, donde la respuesta de las autoridades ha sido insuficiente, pues no asume como prioridad el gasto federalizado en seguridad.

Apuntó que con el Monitor de Seguridad la Coparmex busca impulsar una profunda reflexión acerca de cómo combatir la violencia e inseguridad con datos, con inteligencia y con estrategias que atiendan las causas de los delitos e insistió “lo que no se mide, no da resultados”.

Por su parte, Ignacio Manjarrez Ayub, presidente de la Comisión de Seguridad y Justicia de Coparmex, apuntó que el robo a negocio, en su dimensión estatal.

Revela que por lo menos en 20 entidades, el número de carpetas de investigación por este delito aumentó, siendo Campeche, Nayarit y Nuevo León las que lideran la lista, mientras que Jalisco, Tlaxcala y Tabasco son las que más disminuyeron.

En esta ocasión, dijo, se agregó una nueva dimensión de análisis, donde se enlistan también los 20 municipios con mayor tasa de carpetas de investigación por cada 10 mil unidades económicas; la lista está encabezada por los municipios de Mexicali, Baja California; Veracruz, Veracruz; Coacalco de Berriozábal y Cuautitlán en el Estado de México, así como Cuernavaca, Morelos,

En su intervención, Manjarrez Ayub presentó las cinco propuesta de Coparmex en materia de política pública, en las que se incluye: acelerar la implementación del Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica, la profesionalización y equipamiento de los ministerios públicos.

El incremento de recursos a corporaciones policiacas municipales, redirigir esfuerzos a los cuadrantes en donde hay mayor robo a negocio y trabajar en conjunto, sociedad y gobierno, para establecer mecanismos de auxilio, como el WhatsApp de denuncia.

Compartió también las propuestas de Coparmex para el sector empresarial, que van desde: fomentar la denuncia ante el Ministerio público, implementar medidas disuasivas de seguridad en negocios e implementar medidas de prevención, tales como:

Estar siempre acompañado de una persona de confianza, pagar salarios en horarios y días distintos y retirar el dinero de las cajas, manteniendo en ellas solo lo necesario.

Por último, José Medina Mora sostuvo que en si bien es mandato Constitucional que el Gobierno otorgue seguridad a los ciudadanos, es necesario fortalecer la cultura de la denuncia e implementar medidas para prevenir el delito y aseguró que desde Coparmex se seguirá trabajando con herramientas como el “Monitor de Seguridad” para conocer los delitos, cuál es su avance y para recuperar el México en paz que todos queremos.

ARH