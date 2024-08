Propuesta de incluir en reforma judicial a “jueces sin rostro”, es ¿oportuna y correcta?… esto dice Morena

Ciudad de México.— El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, calificó como correcta y oportuna la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador, para incorporar a la reforma al Poder Judicial un mecanismo que proteja a los jueces que aborden temas relacionados con el crimen organizado y el narcotráfico.

Durante una entrevista, el senador consideró que la figura de “jueces sin rostro” debe incorporarse en el dictamen que elabore la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.

“Es una figura novedosa de la que ya se había hablado hace varias décadas, varios años, en México, pero no se había aplicado; creo que es el momento oportuno de hacerlo. Yo estoy de acuerdo”.

Recordó que se trata de estrategias jurídicas para combatir la violencia y la delincuencia organizada.

“No sólo jueces, sino también fiscales o ministerios públicos, y que son medidas emergentes, incluso temporales, hasta en tanto se recobre la tranquilidad y la estabilidad política y social”.

Monreal Ávila aclaró que este planteamiento del Presidente de la República no es nuevo, pues esta figura ya se aplicó en Italia en los años 90, ante el aumento de la delincuencia organizada; también en Colombia, por el fenómeno de la narcoguerrilla, y más recientemente en Perú y Brasil.

El coordinador parlamentario de Morena en el Senado enfatizó que la propuesta “rompe” con el sistema jurídico penal clásico.

“No es una figura nueva y se adapta a los códigos penales, pero tiene que tener sustento constitucional, así que es una medida correcta, oportuna y que vale la pena que la Comisión de Puntos Constitucionales la incorpore al paquete de reformas en materia judicial”, agregó.

SIN CHANTAJES

Además, Ricardo Monreal aseguró que la reforma al Poder Judicial no se resolverá con presiones, chantajes, ni amenazas, sino conforme a la Constitución y la Ley.

Dijo que se trata de un mandato popular y, por tanto, a pesar de los riesgos, insultos o descalificaciones, continuarán con el proceso legislativo de la iniciativa que presentó el titular del Ejecutivo Federal.

CALLEJÓN SIN SALIDA

Sobre el paro de labores al que convocaron jueces y magistrados, el senador afirmó que ellos “tienen el derecho a hacer lo que crean conveniente”, pero a los trabajadores los “están conduciendo a caminos sin retorno, a callejones sin salida”, porque el proyecto no afecta sus derechos laborales.

Enfatizó que la reforma al Poder Judicial no representa ningún retroceso para las conquistas laborales, ni los derechos sindicales de los trabajadores.

FALTA DE INTELIGENCIA

También insistió en que, a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña Hernández, le faltó pericia, inteligencia y diplomacia para enfrentar los desencuentros con los poderes Ejecutivo y Legislativo.

“Esto es consecuencia de esa crisis que ella propició y que ahora ella es la que conduce, orienta toda esta movilización y estos paros”.

Y agregó: “es una estrategia política, está conduciendo a caminos sin retorno, a callejones sin salida; y están violando el principio de legalidad, porque la autoridad no puede hacer nada que no le permita la ley, y la ley no permite estos paros locos a los que están siendo sometidos los justiciables en el país”.

ebv