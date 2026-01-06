México
Proteger la vida desde el primer aliento: alternativas seguras para resguardar a recién nacidos
Ciudad de México.— Cada decisión en las primeras horas del inicio de la vida puede marcar el rumbo de una niña o un niño para siempre. En México, existen rutas institucionales que buscan evitar que un recién nacido quede expuesto a riesgos irreversibles, al tiempo que garantizan su derecho a vivir en un entorno de protección y cuidado desde el primer instante.
Opción institucional para proteger a recién nacidos
El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia aseguró que cuenta con mecanismos de orientación y acompañamiento dirigidos a quienes atraviesan situaciones que les impiden hacerse cargo de un bebé recién nacido. Estas alternativas permiten salvaguardar la vida y el bienestar de niñas y niños sin recurrir a prácticas que los expongan a peligro.
A través de la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, así como de las 32 procuradurías estatales y las instancias municipales, el DIF ofrece atención integral, información clara y opciones legales que colocan en el centro el interés superior de la niñez desde el momento del nacimiento.
Acompañamiento sin criminalización
El modelo de atención del DIF Nacional parte del reconocimiento de realidades complejas que pueden enfrentar madres, padres o familiares. Acudir de manera voluntaria a esta institución no implica una sanción automática, sino un proceso de orientación que explica las implicaciones de cada decisión y prioriza la protección del recién nacido.
Este acompañamiento se desarrolla bajo criterios de confidencialidad y resguardo, con el propósito de asegurar que el bebé reciba atención médica oportuna y quede protegido frente a los riesgos asociados al abandono, uno de los escenarios más peligrosos en las primeras horas de vida.
Riesgo del abandono y la ruta de protección
Dejar a una niña o un niño recién nacido sin resguardo lo coloca en una situación de alto riesgo que puede comprometer su vida de forma inmediata. Frente a este escenario, el DIF Nacional y sus representaciones estatales y municipales constituyen la vía más segura para garantizar su protección física, legal y social.
El proceso institucional busca ordenar con rapidez la situación jurídica del bebé, con el fin de facilitar su incorporación a un esquema de adopción cuando así corresponda. Este procedimiento se realiza bajo supervisión del Estado y con familias previamente evaluadas y certificadas, lo que permite asegurar condiciones adecuadas para el desarrollo integral de la niña o el niño.
Derecho a vivir en familia desde el nacimiento
La política de protección a la primera infancia parte del principio de que toda niña y todo niño tiene derecho a crecer en familia, en cualquiera de sus formas, desde los primeros momentos de vida. Agilizar los procesos legales y garantizar entornos seguros forma parte de una estrategia orientada a evitar estancias prolongadas en situaciones de vulnerabilidad.
El DIF Nacional insiste en que existen opciones seguras, legales y humanas para proteger a los recién nacidos. Acercarse a sus oficinas antes de tomar decisiones que pongan en riesgo la vida de un bebé permite abrir una ruta de protección que prioriza sus derechos y su bienestar, desde el primer aliento hasta su integración en un entorno familiar.
México
La revolución silenciosa que propone León XIV: Ser agentes ‘desarmantes’, en un mundo estrepitoso
Ciudad de México.— En medio de un contexto global atravesado estrepitosamente por conflictos internacionales de gran calado y por el clamor generalizado de horizontes de reconciliación, el programa Diálogos por la Esperanza, de la Dimensión Episcopal para la Cultura y la Educación de la Conferencia del Episcopado Mexicano, estrenó su novena temporada con un análisis exhaustivo del Mensaje para la 59ª Jornada Mundial de la Paz del Papa León XIV, titulado “La paz esté con todos ustedes: hacia una paz desarmada y desarmante”.
Bajo la conducción del Pbro. Maestro en Ciencias, Eduardo Corral Merino, Asesor y Responsable de Proyectos Especiales de la citada Dimensión, un panel multidisciplinario de académicos y comunicadores disertó sobre las implicaciones espirituales, eclesiales y sociales de este texto pontificio, calificado como “un dardo” lanzado a la conciencia de la sociedad contemporánea.
En la presentación de esta transmisión, se recalcó la oportunidad y profundidad del mensaje: “La paz no es un ideal romántico o abstracto, ni tampoco es una ideología que se impone por decreto”, destacando que el documento presenta “una continuidad muy clara con el magisterio tanto del Papa Francisco como del Papa Benedicto XVI” pues analiza con lucidez los signos de los tiempos, así como el aspecto de la paz desarmada y desarmante.
El cuadro de disertantes, en esta emisión, estuvo compuesto por el Dr. Giovani Fernández Puentes, profesor de la Universidad Anáhuac; la Lic. Josefina Claudia Herrera Barrera, Coordinadora de Información de Enfoque Noticias; el Presbítero Dr. Pedro Benítez Mestre, Rector Interino de la Universidad Pontificia de México; y el presbítero Dr. Julián López Amozurrutia, Decano de Teología de la Universidad Pontificia de México y Canónigo Teólogo de la Catedral Metropolitana de México.
El Dr. Fernández Puentes centró su intervención en el título mismo del mensaje. “La paz esté con todos ustedes (…) que es el mismo saludo del Resucitado. En este sentido, lo que podemos observar con este título es que en realidad enuncia un acontecimiento eficaz, enuncia una experiencia que acontece en el creyente”. Para desarrollar esta idea, recurrió a San Agustín, a quien el Papa León XIV cita en su sermón Elogio de la Paz: “La paz no requiere condiciones externas; basta amar la paz para poseerla”, explicó. Además, subrayó que “la paz no disminuye al compartirse” y que “el rechazo de la paz no invalida ni su verdad ni su valor”. Concluyó que el Papa nos invita a vivir un don que trasciende la mera estrategia política o voluntariosa.
La Periodista Josefina Herrera abordó el mensaje desde la comunicación y la experiencia personal: “El Papa nos hace reflexionar sobre todo cómo hacer de [la paz] un cambio definitivo en cada persona y en el mundo entero, como una revolución silenciosa lo señala”. Compartió y rescató una frase que la impactó: “La paz tiene el aliento de lo eterno; mientras al mal se le grita basta, a la paz se le susurra para siempre”.
Conectó el texto con la actualidad global tras la incursión militar de los Estados Unidos sobre Venezuela para tomar como prisionero a Nicolás Maduro: “La realidad que acabamos de vivir nos confronta”, dijo y alertó sobre la narrativa que considera una culpa “el hecho que no se nos prepare lo suficiente para la guerra”. La comunicadora citó al Pontífice norteamericano: “La fuerza disuasiva del poder encarna la irracionalidad de una relación basada no en el derecho, la justicia y la confianza, sino en el miedo y en el dominio por la fuerza”. Para ella, el documento es “tan claro, tan auténtico, tan real en estos momentos que lo necesitamos”.
Por su parte, el sacerdote Pedro Benítez destacó la continuidad del mensaje con el de Pablo VI en 1968 y su carácter desafiante: “Como un dardo nos lanzó el Papa (…) una paz desarmada y desarmante”, afirmó. Explicó que no se trata solo de invitar al desarme militar, sino de “convertirse en agentes desarmadores, desarmantes de la paz, desarmantes de la violencia”. Además, hizo una crítica al fatalismo contemporáneo: “El Papa León (…) se atreve a contradecir a los que se las dan de realistas, cuando dice: ‘Llaman realistas a las narraciones carentes de esperanza’”. Citó al antropólogo René Girard para señalar que, así como la violencia es mimética y se contagia, también lo puede ser la paz, si los líderes inician el proceso. “El primero que se pone como modelo pues no deja de ser Cristo, y nos ha querido contagiar con su paz”, concluyó.
Finalmente, el sacerdote Julián López, también canónigo de la Catedral de México, profundizó en la dimensión teológica e histórica del mensaje: “La paz no es una idea, la paz no es el resultado tampoco de la construcción humana nada más. La paz es un don y más aún: la paz es Cristo, la paz es una persona”, sentenció. Desde la óptica agustiniana del Papa, planteó que “no basta cultivar la paz exterior (…) sino transmitirnos esta custodia del corazón”.
El presbítero recordó que el Concilio Vaticano II, en la constitución apostólica Gaudium et Spes, ya presentaba a los constructores de paz como hijos de Dios: “La paz es ante todo un don de Dios (…) pero se convierte al mismo tiempo en una responsabilidad nuestra, en una responsabilidad personal, pero también en una responsabilidad comunitaria e incluso internacional”. Para cerrar, reflexionó sobre un pasaje que encontró extraordinario: “La bondad es desarmante. Quizá por eso Dios se hizo niño (…) El misterio de la encarnación (…) se manifiesta en el pesebre de Belén”.
En la ronda final de la disertación, los panelistas ofrecieron aplicaciones concretas del mensaje pontificio. El Dr. Fernández Puentes hizo un llamado a “desarmar el lenguaje” en los medios y el debate público, combatiendo la blasfemia de usar la fe para justificar la violencia: “Dios no es aliado del odio, de la muerte, del descarte, sino de todo lo contrario, de la reconciliación, de la misericordia, de la paz”, afirmó.
La Lic. Herrera secundó esta idea, citando un editorial del informativo oficial de la Arquidiócesis de México, Desde la Fe, que exhorta a “cuidar la palabra para que de esta manera cuidemos también a nuestro prójimo” y a verificar la información para no ser instrumentos de “violencia simbólica”.
El sacerdote Benítez Mestre propuso el ‘asociacionismo’ como camino concreto, recordando una cita de León XIII que el Papa incluye: “La reconocida cortedad de las fuerzas humanas aconseja e impele al hombre a buscarse el apoyo de los demás”. “Una manera concreta de vivir la paz es juntarse con los que buscan lo mismo”, concluyó.
El padre Julián López cerró el diálogo con una imagen contundente que ha acompañado los anhelos de paz de la cristiandad bimilenaria: la ternura desarmante del Niño Dios: “Dios quiso ser niño para despertar los mejores sentimientos. Lo que más nos desarma es precisamente esto, despertar la ternura en el corazón”, reflexionó.
El sacerdote Eduardo Corral agradeció a los participantes y a la audiencia por su participación; en nombre del Arzobispo Emérito de León y Titular de la Dimensión Episcopal para la Cultura y la Educación, Mons. Alfonso Cortés Contreras, y del Presbítero Dr. Carlos Sandoval Rangel, Secretario Ejecutivo de la Dimensión. Invitó a seguir profundizando en el mensaje en un próximo programa con invitados internacionales y nacionales. Reiteró que el documento es una llamada a “cambiar de chip” y a no sumarse a un “humanismo ateo” que normaliza las lógicas de la guerra, sino a ser custodios y constructores de la paz que nace del corazón y se irradia a la sociedad. También, leyó los muy distintos saludos y felicitaciones de personas que estuvieron siguiendo el webinar en redes sociales.
México
Tu celular ya tiene identidad: el registro obligatorio que protegerá a usuarios en México
Ciudad de México.- A partir del 9 de enero de 2026 todas las líneas, prepago y plan, deben registrarse con identidad oficial.
La medida aplica a usuarios actuales y nuevos.
La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) publicó la regulación en el Diario Oficial de la Federación.
El objetivo central busca frenar el uso anónimo de celulares, una práctica asociada a delitos como extorsión, fraude y suplantación de identidad.
¿Qué cambia para los usuarios?
Por ello, desde este enero, cada número móvil debe vincularse a una persona física o moral. El registro exige identificación oficial y CURP válida.
La obligación incluye líneas activas, antiguas y nuevas. No distingue entre modalidades de pago.
Además, el padrón nacional busca identificar quién está detrás de cada número. La autoridad considera el registro una herramienta de seguridad pública.
El calendario fijó una fecha límite clara: 30 de junio de 2026. Después, el servicio enfrenta restricciones.
¿Por qué importa este registro obligatorio?
El teléfono móvil dejó de ser solo un dispositivo. Funciona como cartera digital, medio laboral y canal familiar.
De igual forma, el uso anónimo facilita en muchos casos prácticas delictivas durante años. La CRT argumentó que el registro reduce espacios de impunidad.
También, la regulación ordena bases de datos. El Estado y las empresas podrán saber cuántas líneas existen y quién las usa.
Para los usuarios, el cambio implica responsabilidad administrativa, pero también mayor protección frente a fraudes telefónicos.
Además, la medida no crea un servicio nuevo. Modifica la relación entre usuario, operador y autoridad.
a su vez, el celular se convierte en una extensión de la identidad legal.
Fechas clave para no perder la línea
El 7 de enero de 2026 inicia formalmente el registro.
El 30 de junio de 2026 concluye el plazo para vincular la línea con CURP e identificación.
De tal manera, que el 1 de julio de 2026, las líneas no registradas pueden quedar suspendidas o bloqueadas.
Una línea suspendida solo permitirá llamadas de emergencia. No habrá datos, mensajes ni llamadas regulares.
Documentos y proceso de registro
El trámite exige documentos vigentes.
Se necesita identificación oficial, como INE o pasaporte. La CURP debe coincidir con los datos personales.
Los extranjeros residentes deben presentar pasaporte vigente y CURP temporal.
Cada operador habilita portales digitales y módulos de atención. El usuario debe verificar sus datos y corregir errores.
¿Qué pasa si no registro mi línea?
La consecuencia principal es la suspensión automática del servicio.
Además, el usuario puede quedarse sin WhatsApp, internet móvil y llamadas, incluso si paga puntualmente.
Asimismo, el servicio se restablece solo después de completar el registro. No existe prórroga automática.
Además, el registro obligatorio transforma el uso del celular en México. Busca fortalecer la seguridad, ordenar el mercado y cambiar la contratación de servicios móviles.
Finalmente, la recomendación es clara: registrar la línea con tiempo, revisar documentos y evitar saturaciones.
Edomex
Día de Reyes impulsó la economía familiar y el comercio local en el Edomex
Estado de México.- El Día de Reyes confirmó una vez más su peso social y económico en la entidad mexiquense, donde miles de familias comerciantes encontraron un respiro clave para iniciar el año con estabilidad.
La Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), informó que la celebración generó una derrama económica estimada en 2 mil 900 millones de pesos, resultado del consumo concentrado en juguetes, ropa y productos tradicionales.
Además reiteró que la fecha mantiene viva una tradición profundamente arraigada, mientras sostiene empleos y activa la economía en colonias, barrios y centros comerciales de los 125 municipios mexiquenses.
Las autoridades estimaron que los días 5 y 6 de enero registraron la mayor concentración de ventas del periodo.
Además, más de 358 mil establecimientos participaron en la dinámica comercial, desde pequeños negocios familiares hasta tiendas especializadas y mercados locales.
El gasto promedio estimado por niño o niña fue de 3 mil pesos, cifra que reflejó la prioridad de las familias por mantener la celebración.
Los principales productos vendidos fueron juguetes tradicionales, videojuegos, tabletas, consolas, ropa y calzado, de acuerdo con estimaciones oficiales.
Para muchos comerciantes, estas fechas representaron uno de los momentos más importantes del año, tras meses de ventas moderadas.
¿Por qué esta celebración importa a las familias comerciantes?
El Día de Reyes no solo movilizó consumo; también sostuvo negocios familiares que dependen de temporadas clave para cubrir rentas, salarios y proveedores.
En mercados populares y tiendas de barrio, las ventas permitieron recuperar inversiones realizadas desde noviembre, especialmente en juguetes y artículos infantiles.
La derrama económica tuvo un impacto directo en cadenas productivas locales, incluyendo transporte, almacenamiento y comercio minorista.
Cada compra dijo la SEDECO fortaleció la economía comunitaria y ayudó a preservar empleos formales, especialmente en zonas urbanas con alta densidad comercial.
Para muchas familias comerciantes, la fecha ofreció continuidad financiera y la posibilidad de iniciar el año con mayor certidumbre.
Rosca de Reyes también activa a las panaderías
La tradición del Día de Reyes también impulsó a panaderías y negocios de repostería en todo el Estado de México.
La Rosca de Reyes de acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Económico, registra precios que oscilan entre 300 y 700 pesos, según tamaño, ingredientes y tipo de establecimiento.
Panaderías familiares reportaron alta demanda, lo que permite incrementar producción y empleo temporal durante la primera semana del año.
Este consumo fortalece negocios locales que conservan recetas tradicionales y vínculos comunitarios con sus clientes.
CDMX
Del hogar a los parques: así se reciclan los árboles de Navidad y nochebuenas en la CDMX
Ciudad de México.- Este año, miles de pinos que alegraron hogares durante la temporada de Navidad y las flores de nochebuena que acompañaron las cenas decembrinas tienen una nueva oportunidad para transformar la ciudad de forma sustentable.
En la Ciudad de México, la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) lanzó su campaña de reciclaje para que la ciudadanía lleve estos residuos orgánicos a centros de acopio y evite que terminen en la basura o en la vía pública.
Espacios y horarios para entregar tus árboles y nochebuenas
Desde el 6 de enero y hasta el 15 de febrero, diversos puntos de la capital están habilitados para recibir árboles de Navidad naturales y flores de nochebuena.
La Sedema informó que dichas plantas y pinos serán utilizados en procesos de recuperación ambiental, como la elaboración de composta y cobertura vegetal, que luego se aplican en proyectos de restauración de suelos y áreas verdes.
Entre los principales centros de acopio disponibles están:
Bosque de San Juan de Aragón, Huerto Educativo, Puerta 7 — del 6 de enero al 15 de febrero, martes a domingo, de 8:00 a 14:00 horas.
Mercado de Trueque (Acceso 1) — 11 de enero, de 8:00 a 13:00 horas.
- Parque Ecológico de Xochimilco, Caseta 1 — durante todo enero, de martes a domingo, de 10:00 a 16:00 horas.
- Además, solo para la recepción de nochebuenas, Sedema habilitó sitios como:
- Parque Tezozómoc — alcaldía Azcapotzalco.
- Centro de Cultura Ambiental (CCA) Yautlica — Iztapalapa, enero de 10:00 a 17:00 horas.
- CCA Acuexcomatl — Xochimilco, enero de 10:00 a 17:00 horas.
- CCA Ecoguardas — Carretera Picacho Ajusco km 5.5, Tlalpan, enero de 10:00 a 17:00 horas.
Estas acciones forman parte de una estrategia más amplia para fortalecer la economía circular en la capital, promoviendo que los residuos se reaprovechen como recurso y reduzcan la carga en los rellenos sanitarios.
Cómo preparar tus árboles y nochebuenas para el acopio
La Sedema también recomendó a las personas que lleven sus árboles y flores sin restos de materiales inorgánicos que dificulten su procesamiento.
“Las nochebuenas y los árboles deberán entregarse libres de plásticos, cables, clavos, papeles u otros residuos”, indica el comunicado oficial de la dependencia.
De acuerdo con la Secretaría de Medio Ambiente, este paso no solo mejora la calidad de la composta que se obtendrá del material vegetal, sino que facilita los procesos posteriores de transformación, evitando problemas técnicos y costos adicionales.
Una mirada a iniciativas locales adicionales
En varias alcaldías también se han impulsado programas complementarios para fomentar la participación ciudadana en el reciclaje de árboles navideños.
Benito Juárez, el programa “Árbol por Árbol, tu Ciudad Reverdece 2025” reunió más de 5 mil 500 árboles recolectados que serán convertidos en composta orgánica para parques y jardines.
La alcaldía Miguel Hidalgo anunció la puesta en marcha de seis centros de acopio con la campaña “Árbol por Árbol”, invitando a la ciudadanía a evitar que los pinos sean abandonados en las calles y sean triturados para hacer composta y reverdecer parques y jardines.
“Al reincorporar la materia orgánica de árboles de Navidad y nochebuenas al suelo, se favorece la recuperación de nutrientes en los parques urbanos y se da un paso concreto hacia una ciudad más sostenible”, destacó la Secretaría de Medio Ambiente capitalina.
La dependencia señaló que este tipo de iniciativas permiten que cada gesto cotidiano, como retirar el árbol de Navidad, pueda tener un impacto positivo en el entorno y fomentar prácticas ambientales responsables entre hogares, escuelas y comunidades.
