Pudieron lanzar una bomba desde un dron al Palacio Nacional

Ciudad de México.— Ante la posibilidad de que pudieran lanzar una bomba desde un dron, el Presidente Andrés Manuel López Obrador justificó que desde la azotea del Palacio Nacional un militar utilizara un dispositivo para inhibir el vuelo de los mismos, por seguridad.

Consideró que después de que se registraron actos violentos durante la conmemoración del Día Internacional de la Mujer y la quema del muro de vallas que protegían el recinto histórico, “¿qué no pueden con un dron tirar una bomba?”, cuestionó.

Al mismo tiempo rechazó que hubiera francotiradores en Palacio Nacional como se difundió redes, porque lo que se buscaba era el desprestigio para su gobierno.

“Un militar con un aparato para evitar drones, ¿por qué lo de los drones?, porque no se sabe si incendian, si son capaces de eso los que están detrás, ¿qué no pueden con un dron tirar una bomba?, si lo que están buscando es la nota, el desprestigio para el gobierno, para el país, ¿entonces hay francotiradores en el Palacio?, no”.

Durante la conferencia de prensa en Palacio Nacional, el primer mandatario manifestó que debe transparentarse todo y hablar con la verdad de lo ocurrido ayer durante las manifestaciones por el Día Internacional de la Mujer.

Explicó que en otras manifestaciones se llega a un acuerdo con los grupos para garantizar la seguridad. Dijo que esa situación no pudo llevarse a cabo el 8 de marzo.

“El informe que me dieron ayer es que no querían hablar, no querían diálogo, eso me gustaría también que lo aclarara Claudia (Sheinbaum), dice que le sorprendió porque hasta en la situaciones más difíciles aceptan. Claro, lo mejor sería un diálogo de fondo, pero no, no era diálogo, entonces nosotros estamos abiertos”.