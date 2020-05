¿Qué dijo López Obrador de la fiesta masiva para contagiarse de Covid-19?

Ciudad de México.— A una pregunta sobre la convocatoria que circula en redes sociales para una fiesta de gran concentración la Alcaldía Álvaro Obregón, de la Ciudad de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que la gente no es tonta y no va a acudir, porque la gente está muy informada y es consciente.

En redes sociales circuló un audio donde se invita a una reunión con personas contagiadas de Covid-19, que a su vez contagiarían a otras como creencia de generar lo que se conoce como ‘inmunidad de rebaño’.

“Voy a reiterar, aunque parezca disco rayado. Tenemos un pueblo ejemplar, un pueblo muy informado, muy responsable, entonces ya no es fácil manipular al pueblo, ya la gente ha despertado, por eso no debemos de preocuparnos demasiado por ese tipo de convocatorias, la gente sabe muy bien lo que le conviene y lo que no le conviene”.

Por eso tengamos confianza, dijo, no pasa nada, además se garantizan ante cualquier circunstancia las libertades. Reiteró que no va a imponer el autoritarismo, ni recurrirá a las prohibiciones, porque ya no hay ciudadanos imaginarios, son ciudadanos de verdad, responsables, los ciudadanos mexicanos, mujeres y hombres son libres y conscientes.

“Esa es nuestra fortaleza y por eso hemos resistido todas las campañas de desinformación, las noticias falsas, el amarillismo que brotó, emergió en esta temporada, no sólo por el coronavirus, sino porque se quiso utilizar para detener, frenar, debilitar el proceso de transformación que está en marcha; sin embargo, no ha tenido efecto”.

Puso como ejemplo el presidente López Obrador los reportajes “que distorsionan la realidad que sugieren que ocultamos información sobre fallecimientos, de que no hay tantos difuntos” y que hasta van a los panteones, van a los hornos, crematorios, no sólo medios nacionales, extranjeros a hacer reportajes, pero sostiene que estos reportajes no tiene efecto, porque en el gobierno han actuado de manera responsable y no se ocultan los hechos.

Entontes, al final el juez es el ciudadano, son los mexicanos los que están ejerciendo sus derechos y están demostrando que son mujeres, son hombres con criterio.

Se va a acabar la temporada de zopilotes, dijo, pues ya falta poco para que concluya la pandemia, pues ya estamos en estos días –sobre todo en el Valle de México- en el “pico” y vamos en descenso. Insiste en que el pueblo de México es ejemplar y no se deja manipular por esos mensajes en redes sociales. Es otra lección de la epidemia.

López Obrador aprovechó la oportunidad para hacer un llamado a que no se relajen las medidas de seguridad en el Valle de México, Quintana Roo, Tabasco, Sinaloa y Baja California, donde se han generado más contagios. No hay que confiarnos, insistió.

Sin embargo, también hizo un llamado a quienes convocan a una reunión donde se podrían generar un mayor número de contagios por Covid 19, los llamó a que desistan de hacer este tipo de llamados a través de las redes sociales, pues hay que preservar la salud de los mexicanos. Por el contrario, dijo, hay que seguir observando las recomendaciones para evitar más contagios.

Siete24.mx

ebv