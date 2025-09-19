¿Qué hay detrás del borrador de la ONU sobre el consumo de drogas?, expertos lo explican

Ciudad de México.— Global Center for Human Rights reveló que en la sede de la ONU comenzó la negociación de una nueva resolución sobre drogas presentada por Colombia, cuyo borrador busca legitimar el consumo como si fuera un derecho humano, lo que, dijo, representa un grave riesgo para las políticas internacionales de prevención.

Denuncia sobre la “reducción de daños”

Neydy Casillas, vicepresidenta de Asuntos Internacionales de Global Center for Human Rights, denunció que uno de los conceptos centrales del proyecto sobre consumo de drogas es la llamada “reducción de daños”.

¿Qué significa?

Este enfoque plantea que los Estados deberían facilitar el consumo de drogas a través de la entrega de jeringas, la apertura de centros de consumo “seguro” y la normalización de prácticas como el chemsex, promovidas por la relatora de salud de la ONU, Tlaleng Mofokeng.

“En vez de proteger a las personas de las drogas, las empujan a convivir con ellas”, advirtió Casillas.

Perspectiva de género en las políticas de drogas

La representante de Global Center también advirtió que el borrador de resolución pretende imponer políticas de drogas con perspectiva de género, lo que, afirmó, introduce una ideología ajena al tema bajo el argumento de la no discriminación. Esta inclusión, señaló, busca ideologizar aún más un problema que ya afecta gravemente a la salud, a las familias y a las comunidades.

Riesgo de invisibilizar el sufrimiento

En ese sentido, Global Center denunció que la normalización de las drogas invisibiliza el sufrimiento de las personas y comunidades que padecen sus consecuencias.

Casillas, detalló que en lugar de proteger los derechos humanos, la ONU amenaza con debilitarlos al legitimar el consumo de drogas en su marco normativo.

Exigencia de políticas de prevención

Ante este escenario, Global Center for Human Rights subrayó la necesidad de impulsar políticas centradas en la prevención del consumo, la protección de las personas y el fortalecimiento de las familias.

