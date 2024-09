¿Qué idea tiene usted de la amistad, presidente?, Ciro Gómez Leyva pregunta a AMLO

Ciudad de México.— El periodista Ciro Gómez Leyva respondió de manera contundente al presidente Andrés Manuel López Obrador, luego de que este último lo mencionara en su conferencia matutina refiriéndose a él como “mi amigo”.

Durante su programa “Ciro por la mañana” en Radio Fórmula, Gómez Leyva cuestionó el concepto de amistad del mandatario.

López Obrador calificó a Gómez Leyva como su amigo durante la conferencia mañanera del martes, aunque simultáneamente criticó al periodista por la difusión de encuestas en las elecciones de 2006, 2012 y 2024, que favorecían al PAN y al PRI.

Ante ello, Gómez Leyva no sólo cuestionó la mención, sino que también recordó que nunca ha insultado al presidente durante los seis años de su administración, a pesar de haber señalado algunas contradicciones en su gobierno.

El periodista consideró que la referencia de López Obrador fue “con ironía” y recriminó la actitud del mandatario durante su gobierno.

“Usted me insultó sin parar durante seis años, ¿eso se le hace un amigo? A un amigo no se le persigue como me persiguieron ustedes con amenazas de por medio, fiscalmente, usted sabe que eso ocurrió”.