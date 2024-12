“Que la paz no sea un deseo, sino una realidad”, piden Obispos de México

Ciudad de México.— El presidente de Global Center for Human Rights, Sebastián Schuff, calificó como una gran victoria que la Corte Interamericana de Derechos Humanos confirmó que no existe el derecho al aborto en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, en la sentencia que publicó sobre el caso Beatriz.

En ese sentido, Sebastián Schuff detalló que la Corte Interamericana de Derechos Humanos no accedió a la pretensión de las organizaciones abortistas, de las partes peticionarias y de la Comisión Interamericana de declarar el aborto como un derecho.

“La Corte claramente no accedió a esa pretensión y estipuló que no va hablar sobre el tema en el reciente fallo del caso Beatriz vs El Salvador y además tampoco accedió a la pretensión de declarar que la negación del acceso al aborto constituye tortura en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos”.