Que me apunten en la lista de retro populistas: López Obrador

Ciudad de México.— El presidente Andrés Manuel López Obrador respondió al intelectual Roger Bartra, quien lo calificó como “retro populista” y dijo que si apoyar a los pobres encarna dicho adjetivo: “que me apunten en la lista”.

“Ví una nota en las redes en donde me califica de retro populista. Les dejo de tarea el que me definan qué es ser retro populista, porque si apoyar a los pobres es ser retro populista pues entonces que me apunten en la lista”.

Durante su conferencia de prensa en Palacio Nacional, López Obrador comentó que Enrique Krauze lo ofendió cuando lo denominó ‘mesiánico tropical´, pero Roger Bartra “sí me sorprendió porque acuñó este nuevo término para la ciencia social”.

Se dijo sorprendido de la cantidad de intelectuales al servicio del pasado régimen, más de dos mil 200 y que ahora cuenta con el apoyo de una muy reducida lista de la cual citó los nombres de casi 10 y aseguró hay una gran desproporción, pero por fortuna defienden la justicia.

Entre otros mencionó al investigador Lorenzo Meyer, Elena Poniatowska, Enrique Semo, el productor de series de televisión Epigmenio Ibarra, los actores Damián Alcázar, Bruno y Demián Bichir y los “moneros” Hernández, Helguera y El Fisgón.

“Nosotros estamos viendo que uno de los problemas del país, parte de la decadencia, fue que todo el grupo de académicos, de intelectuales, fue cooptado desde Salinas, fueron muy pocos los que se mantuvieron con independencia durante el periodo neoliberal, la mayoría fue cooptado, desde contratos para empresas editoriales, jugosísimos, hasta becas, muchísimos”, dijo López Obrador.

Pero ¿qué pasa ahora?

“Que todo ese grupo, en vez de contribuir, ayudar a la transformación para desterrar de México el mal que más aqueja, el mal de la corrupción, en vez de eso, se aferran a defender a ese régimen corrupto”.

Tampoco defienden a la gente pobre ni se definen a favor de la honestidad.

“Es una élite completamente separada del pueblo, una élite intelectual, individualista, acomodaticia, al servicio del régimen y lo más distante que pueda uno imaginar del pueblo, de la gente humilde, de la gente pobre”, señaló López Obrador.

-Ellos avalaron el fraude del 2006 y… ¿A dónde está Krauze?, aquí. Ah, no, también, papá Enrique Krauze, el hijo.

Mi deseo mayor es que suceda algo parecido a lo que se vivió en México después de la Revolución, cuando se desarrollan las artes, la literatura.

El Presidente para no violar la veda electoral evitó responder cuestionamientos sobre el papel que juega el INE y dijo que sólo se debe buscar que este a la altura de las circunstancias y respete la voluntad del pueblo. “Pero depende de la gente, la libertad no se implora, se conquista”.

Fue inquirido sobre si contempla una nueva reforma electoral para evitar que sean costosas las elecciones.

–“No voy a decir nada por la veda. Voy a dejar la investidura en el perchero imaginario… no digo nada”, concluyó.

