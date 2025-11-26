¿Qué pasa si no se le hace el tamiz cardiaco a los recién nacidos?

Ciudad de México.— Un grupo de organismos médicos nacionales planteó un paso decisivo en la salud infantil: impulsar que el Tamiz Neonatal Cardíaco se realice de manera universal en todos los hospitales del Sistema Nacional de Salud, con un algoritmo único y estandarizado para su aplicación.

Pronunciamiento del gremio pediátrico

El Posicionamiento de los Organismos Médicos Mexicanos reunió firmas de especialistas de diversas instituciones. Entre ellos se encuentran Leticia Belmont Martínez, vicepresidenta de la Academia Mexicana de Pediatría, y Claudia Montesinos Ramírez, presidenta de la Asociación Mexicana de Pediatría. También participaron Perla Yazmín Mendoza, secretaria adjunta de la Sociedad Mexicana de Pediatría, y Víctor Manuel Gutiérrez Gómez, presidente de la Federación de Pediatría del Centro de la Confederación Nacional de Pediatras de México, así como Alejandro Bolio Cerdán, presidente de la Asociación de Médicos del Hospital Infantil de México A.C.

El documento incluye además la firma de Horacio Márquez González, presidente de la Asociación Mexicana de Especialistas en Cardiopatías Congénitas, y de José Antonio Magaña Serrano, presidente de la Asociación Nacional de Cardiólogos de México.

Acelerar la adopción nacional

Audelia Esthela Villarreal Zavala, directora y fundadora de la asociación civil Corazón de Niño, señaló que este posicionamiento puede impulsar el proceso nacional para colocar el tamiz cardiaco como práctica estándar, con la posibilidad de evitar muertes en recién nacidos con cardiopatías congénitas.

José Manuel Cruz Castellanos, presidente de la Comisión de Salud en el Senado, planteó que la adopción del tamiz debe considerarse un compromiso institucional para garantizar que ningún recién nacido quede sin acceso a esta prueba.

¿Cómo se realiza?

El tamiz neonatal cardiaco es una prueba de cribado que analiza la saturación de oxígeno para identificar cardiopatías congénitas críticas. Se coloca un sensor en la mano derecha y otro en un pie del recién nacido y se comparan los valores medidos. La prueba se realiza entre las 12 y 48 horas de vida, siempre antes del alta hospitalaria, y aplica a bebés desde las 34 semanas de gestación. En promedio toma seis minutos.

Según la Academia Americana de Pediatría (APP) y la Asociación Americana del Corazón (AHA), esta prueba es sencilla, segura, no dolorosa y confiable que se debe realizar a todos los recién nacidos.

¿Qué se detecta?

El tamiz busca detectar cardiopatías congénitas críticas que pueden ser “silenciosas” y no mostrar síntomas evidentes al nacer. Permite identificar patologías que pueden requerir tratamiento inmediato, como atresia pulmonar, ventrículo único, y dextrotransposición de grandes vasos.

¿Qué beneficio tiene realizar el tamizaje cardiaco en recién nacidos?

El tamizaje ayuda a detectar oportunamente la presencia de cardiopatías congénitas críticas que pueden poner en riesgo la vida del bebé. Esto permite ofrecer alternativas de tratamiento médico y/o quirúrgico, y disminuir el riesgo de morbimortalidad temprana.

¿En caso de que no se le hayan practicado el tamizaje a un recién nacido, se le puede realizar posteriormente?

El tamizaje debe realizarse siempre antes del alta hospitalaria. Por ello, se está trabajando desde el punto de vista legislativo en constituirlo como un derecho de todo recién nacido.

Si la prueba no se realiza antes del alta, ya no es posible aplicarla de forma posterior, por lo que especialistas y organizaciones trabajan para que su aplicación universal quede contemplada como un derecho de todo recién nacido.

Protocolos y referencia médica

Cuando el resultado es positivo, el personal médico solicita valoración de cardiología pediátrica y un ecocardiograma para confirmar o descartar una malformación.

Los protocolos actuales guían al personal de salud en la interpretación de los valores obtenidos y en los pasos posteriores cuando el resultado indica riesgo. La confirmación diagnóstica marca el inicio de un proceso clínico que demanda la participación de equipos multidisciplinarios y de centros que cuenten con infraestructura para la atención cardiovascular de alta complejidad.

ebv