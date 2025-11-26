¿Qué pasa si no se le hace el tamiz cardiaco a los recién nacidos?

Ciudad de México.— Un grupo de organismos médicos nacionales planteó un paso decisivo en la salud infantil: impulsar que el Tamiz Neonatal Cardíaco se realice de manera universal en todos los hospitales del Sistema Nacional de Salud, con un algoritmo único y estandarizado para su aplicación.
Pronunciamiento del gremio pediátrico
El Posicionamiento de los Organismos Médicos Mexicanos reunió firmas de especialistas de diversas instituciones. Entre ellos se encuentran Leticia Belmont Martínez, vicepresidenta de la Academia Mexicana de Pediatría, y Claudia Montesinos Ramírez, presidenta de la Asociación Mexicana de Pediatría. También participaron Perla Yazmín Mendoza, secretaria adjunta de la Sociedad Mexicana de Pediatría, y Víctor Manuel Gutiérrez Gómez, presidente de la Federación de Pediatría del Centro de la Confederación Nacional de Pediatras de México, así como Alejandro Bolio Cerdán, presidente de la Asociación de Médicos del Hospital Infantil de México A.C.
El documento incluye además la firma de Horacio Márquez González, presidente de la Asociación Mexicana de Especialistas en Cardiopatías Congénitas, y de José Antonio Magaña Serrano, presidente de la Asociación Nacional de Cardiólogos de México.
Acelerar la adopción nacional
Audelia Esthela Villarreal Zavala, directora y fundadora de la asociación civil Corazón de Niño, señaló que este posicionamiento puede impulsar el proceso nacional para colocar el tamiz cardiaco como práctica estándar, con la posibilidad de evitar muertes en recién nacidos con cardiopatías congénitas.
José Manuel Cruz Castellanos, presidente de la Comisión de Salud en el Senado, planteó que la adopción del tamiz debe considerarse un compromiso institucional para garantizar que ningún recién nacido quede sin acceso a esta prueba.
¿Cómo se realiza?
El tamiz neonatal cardiaco es una prueba de cribado que analiza la saturación de oxígeno para identificar cardiopatías congénitas críticas. Se coloca un sensor en la mano derecha y otro en un pie del recién nacido y se comparan los valores medidos. La prueba se realiza entre las 12 y 48 horas de vida, siempre antes del alta hospitalaria, y aplica a bebés desde las 34 semanas de gestación. En promedio toma seis minutos.
Según la Academia Americana de Pediatría (APP) y la Asociación Americana del Corazón (AHA), esta prueba es sencilla, segura, no dolorosa y confiable que se debe realizar a todos los recién nacidos.
¿Qué se detecta?
El tamiz busca detectar cardiopatías congénitas críticas que pueden ser “silenciosas” y no mostrar síntomas evidentes al nacer. Permite identificar patologías que pueden requerir tratamiento inmediato, como atresia pulmonar, ventrículo único, y dextrotransposición de grandes vasos.
¿Qué beneficio tiene realizar el tamizaje cardiaco en recién nacidos?
El tamizaje ayuda a detectar oportunamente la presencia de cardiopatías congénitas críticas que pueden poner en riesgo la vida del bebé. Esto permite ofrecer alternativas de tratamiento médico y/o quirúrgico, y disminuir el riesgo de morbimortalidad temprana.
¿En caso de que no se le hayan practicado el tamizaje a un recién nacido, se le puede realizar posteriormente?
El tamizaje debe realizarse siempre antes del alta hospitalaria. Por ello, se está trabajando desde el punto de vista legislativo en constituirlo como un derecho de todo recién nacido.
Si la prueba no se realiza antes del alta, ya no es posible aplicarla de forma posterior, por lo que especialistas y organizaciones trabajan para que su aplicación universal quede contemplada como un derecho de todo recién nacido.
Protocolos y referencia médica
Cuando el resultado es positivo, el personal médico solicita valoración de cardiología pediátrica y un ecocardiograma para confirmar o descartar una malformación.
Los protocolos actuales guían al personal de salud en la interpretación de los valores obtenidos y en los pasos posteriores cuando el resultado indica riesgo. La confirmación diagnóstica marca el inicio de un proceso clínico que demanda la participación de equipos multidisciplinarios y de centros que cuenten con infraestructura para la atención cardiovascular de alta complejidad.
Estudiantes mexicanos diseñan agente respiratorio que promete salvar vidas de bebés prematuros
Ciudad de México.- Un grupo de jóvenes de la Benémita Universidad de Puebla (BUAP), pone el nombre de México en alto con un proyecto que apuesta por la vida de los bebés prematuros.
Su propuesta para crear un surfactante pulmonar accesible y libre de componentes animales recibe la medalla de oro en iGEM 2025, uno de los concursos más importantes de biología sintética.
El certamen se realizó en París y reúne a instituciones de talla mundial.
La máxima casa de estudios de Puebla, informa que este reconocimiento destaca la creatividad del equipo y el impacto social de una solución pensada para recién nacidos que luchan por respirar.
Un proyecto que quiere cambiar la salud neonatal.
El grupo desarrolla un surfactante pulmonar más económico y sostenible.
Este insumo resulta vital para bebés prematuros cuyos pulmones no terminan de madurar.
La BUAP explica que los surfactantes actuales suelen ser costosos y dependen de insumos animales, lo que limita su disponibilidad en muchos países.
Los estudiantes trabajan con la levadura Pichia pastoris, un organismo usado en biofabricación.
Su propuesta permite producir compuestos complejos sin recurrir a ingredientes de origen animal.
El resultado apunta a ser un producto accesible para hospitales que enfrentan presupuestos limitados.
Su finalidad es atender una necesidad médica urgente que afecta a miles de familias cada año.
El equipo integrado por estudiantes de Biotecnología, Biología y Biomedicina.
Te puede interesar: Arzobispo de Miami pide una reforma que proteja la dignidad de los migrantes y sus familias
Entre ellos participan Lya Itzel Torres Sánchez, Ángel Yered Rodríguez Rojas, Lucina del Carmen Tecuapetla Medina, Valeria Helena Loza Gaspar y Diana Rosalba Sánchez Hernández.
También colaboran Ariadna Aurora Rodríguez Santiago, Tonantzin, Fernanda Moreno Lara, Leilani Morales Serrano, Laura Jazmín Hernández Aguirre, Yarely Cruz España, Mariana Hernández Cruz y Julio César Bello Aguilar.
Además de Vanessa López Navarro, Megan del Valle Tineo González, Julett Herrera Hernández, María Guadalupe Juárez Hernández, Adrián Jesús Álvarez Camacho, Mariana Ramos Ramírez, César Chazari Ortega.
También, Diana Belén Marcial Reyes, Pilar Andrea Villalobos Ariza, Aidé Michel Cuéllar Huerta, Enya Paola Guzmán Rosas y Lidia Gómez Patiño.
El proyecto avanza bajo la supervisión del doctor Carlos Alberto Contreras Paredes, investigador del Jardín Botánico Universitario.
El equipo presentó su propuesta el pasado 1 de noviembre.
Allí compartió espacio con el MIT y los institutos Pasteur, demostrando que el talento mexicano pudo competir al mismo nivel que los referentes de la biología sintética.
La universidad explica que estas experiencias acercan la ciencia a más jóvenes y fortalecen una comunidad comprometida con el servicio y la investigación.
Las historias que nacen en los laboratorios de la BUAP abren puertas y alimentan una esperanza compartida: que la innovación transforme vidas, especialmente las que apenas comienzan como la de los bebés prematuros.
Piden incluir a niñez y adolescencia en “plan integral contra el abuso sexual”
Ciudad de México.— El Plan Integral contra el Abuso Sexual, presentado por el Gobierno Federal el 6 de noviembre, abrió una ruta nacional para atender y denunciar este delito. Early Institute reconoció el avance institucional, sin embargo, advirtió que el documento no incluye de manera explícita a niñas, niños y adolescentes, quienes enfrentan vulnerabilidad particular ante esta forma de violencia.
Ruta nacional para atender y denunciar
El organismo especializado en primera infancia señaló que el Plan contempla una ruta homogénea de atención y denuncia, accesible y clara para todo el país. Subrayó que este ordenamiento puede facilitar respuestas rápidas y eficaces ante hechos de abuso sexual.
El análisis del instituto identifica también la importancia de campañas públicas que impulsen la denuncia y que visibilicen conductas que afectan a distintas personas en México. A esto se suma el fortalecimiento de la capacitación y coordinación entre instituciones, con el fin de asegurar investigaciones con perspectiva de género y enfoque centrado en las víctimas.
Ausencia de la niñez en el documento
Sin embargo, Early Institute expresó preocupación porque el Plan no menciona explícitamente a niñas, niños y adolescentes como víctimas. Expuso que este grupo requiere atención puntual debido a los contextos de riesgo que enfrenta.
La organización recordó los registros oficiales de delitos sexuales contra esta población. En 2020 se abrieron 21,717 carpetas de investigación y para 2021 la cifra aumentó a 22,410, lo que representó un incremento del 3 por ciento. Entre 2021 y 2022 se dio el aumento más marcado, con 29,726 carpetas que significaron un crecimiento del 32 por ciento. Durante 2023 se documentaron 35,866 casos y esto reflejó un aumento cercano al 21 por ciento respecto del año anterior.
El instituto afirmó que, sin una perspectiva de niñez y adolescencia, la política pública quedaría incompleta y limitaría su capacidad de transformación.
Propuestas para fortalecer el Plan
Early Institute planteó que el Gobierno Federal y los congresos locales consideren tres premisas centrales en la implementación del Plan Integral contra el Abuso Sexual.
Primera consiste en incorporar con claridad la perspectiva de niñez y adolescencia, ya que también forma parte de las víctimas.
Segunda apunta a revisar y armonizar la tipificación de los delitos sexuales en todo el país ante la diversidad de criterios vigentes, con el fin de garantizar acceso a la justicia para cualquier persona afectada.
Tercera sugiere el uso de la plataforma alumbramx.org, recurso gratuito y basado en evidencia que ofrece herramientas de prevención y que busca acompañar a instituciones y ciudadanía en acciones informadas y con enfoque de derechos.
Cambios normativos y participación social
El instituto urgió que que la conversación nacional no deje fuera a niñas, niños y adolescentes y reiteró que la respuesta institucional debe incluirlos de manera explícita.
Educación indígena: por qué la lengua materna es clave para el futuro escolar en México
Ciudad de México.— Cuando un niño aprende en su lengua de origen, amplía sus posibilidades educativas y encuentra un puente entre la escuela y su comunidad. El aula cambia cuando una niña escucha su lengua materna en un libro o cuando un niño escribe las primeras palabras en la lengua que aprendió en casa.
UNICEF y Chirey Motor México informaron que la colaboración iniciada en 2023 avanza hacia un objetivo común: ampliar oportunidades educativas para niñas, niños y adolescentes en contextos de alta vulnerabilidad. Ese año se presentó una estrategia de comunicación dirigida a reforzar alfabetización, matemáticas y seguridad escolar. En 2024 ambas organizaciones impulsaron la campaña “Invent the Future”, que reunió expresiones artísticas de niñas y niños mexicanos para mostrar sus expectativas sobre el futuro.
En 2025 Chirey Motor México anunció la renovación de esta colaboración por tres años con la intención de sostener iniciativas que fortalezcan una educación con pertinencia cultural. La empresa integrará la filosofía global “In Somewhere, For Somewhere, Be Somewhere”, que forma parte de una visión basada en el impacto comunitario.
Literacidad y bilingüismo: un modelo que transforma el aula
Uno de los ejes de esta alianza es el programa de Literacidad y Bilingüismo. Este modelo impulsa el aprendizaje de lectura y escritura en lengua indígena y español en los primeros años de la primaria.
UNICEF México lo desarrolla en colaboración con la Universidad Autónoma de Querétaro y autoridades educativas de Chihuahua, Guerrero y Chiapas. Su diseño busca fortalecer habilidades de literacidad bilingüe en primer y segundo grado para mejorar el rendimiento académico y consolidar bases cognitivas esenciales.
UNICEF explicó que aprender en la lengua materna constituye un derecho y un elemento clave para elevar el rendimiento escolar. La política educativa mexicana promueve una educación bilingüe con enfoque culturalmente pertinente para responder a los desafíos que aún experimentan niñas y niños indígenas.
Los primeros resultados muestran avances. Los estudiantes que participan en el programa registran hasta 25% de mejoramiento en literacidad en español y hasta 29% en lengua indígena.
Modelos
Con el apoyo de Chirey se han atendido 10,000 estudiantes de primer y segundo grado que hablan ocho lenguas originarias y sus variantes: Tarahumara, Náhuatl, Ñomndaa, Tu’un Savi, Me’phaa en tres variantes, Tseltal, Rarámuri Alta y Baja, y Odami.
El modelo reconoce el papel de la identidad cultural dentro del proceso educativo. Las aulas que lo aplican integran materiales que valoran las lenguas maternas y fortalecen el derecho de cada estudiante a formarse en diálogo con su comunidad.
Acompañamiento que abarca varias etapas educativas
Las acciones con Grupo Chirey fortalecen programas que UNICEF implementa en México desde la primera infancia hasta la adolescencia. La intención es acompañar a cada estudiante desde los primeros aprendizajes hasta la construcción de habilidades para la vida.
El trabajo conjunto también impulsa otros proyectos:
Programas de aprendizaje socioemocional en secundaria que benefician a 201,000 estudiantes durante los ciclos 2024–2025 y 2025–2026.
Intervenciones de bienestar socioemocional en preescolar que alcanzan a 133,100 niñas y niños.
Un modelo de pre-literacidad dirigido a 10,000 estudiantes de preescolar y primer grado.
Cada intervención forma parte de una red de apoyo que busca asegurar la continuidad educativa incluso en contextos adversos.
Educación indígena
La Dirección General de Educación Indígena Intercultural y Bilingüe de la SEP coordina la atención a población indígena, afromexicana, migrante y jornaleros agrícolas. Su labor parte de la pertinencia cultural y lingüística con el propósito de fortalecer el reconocimiento de las lenguas originarias y su presencia dentro de la educación básica.
La DGEIIB trabaja de manera coordinada con la Subsecretaría de Educación Básica y autoridades estatales. También colabora con las Direcciones Generales de Desarrollo Curricular y Materiales Educativos para definir criterios pedagógicos, contenidos, planes de estudio, materiales y métodos que respondan a la realidad lingüística del país. Parte de su labor incluye la formación de docentes y directivos para incorporar el enfoque intercultural en las aulas y para impulsar materiales educativos en diversas lenguas.
La mayor población indígena de México se concentra en Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Estado de México, Puebla, Guerrero, Hidalgo y Yucatán.
Neuroderechos, nuevo eje ético para investigar el cerebro humano
Ciudad de México.— El neurobiólogo español Rafael Yuste expuso que cualquier avance en neurotecnología requiere integrar los llamados neuroderechos, un conjunto de principios que busca proteger la identidad, la libertad y la información mental de cada persona.
Garantías para un campo que crece con rapidez
Rafael Yuste, investigador de la Universidad de Columbia y referente internacional en neurotecnología, explicó que un grupo de especialistas analizó los desafíos éticos y sociales de estas técnicas y concluyó que resultaba necesario definir cinco garantías esenciales.
Los neuroderechos incluyen la prohibición de descifrar el contenido del cerebro sin consentimiento de la persona, la protección de la identidad personal, el respeto al libre albedrío, el acceso equitativo a intervenciones mentales y la seguridad de cualquier información implantada en el órgano, libre de riesgos o discriminaciones.
Durante su exposición recordó que este debate surgió en reuniones internacionales donde se concluyó que los avances tecnológicos ya generaban dilemas inevitables. “Las categorizamos en cinco áreas que se abordan desde garantías inalienables”, señaló el científico, investido recientemente como doctor honoris causa por la UNAM.
Cómo funcionan los métodos de neurotecnología
Yuste explicó que este campo interdisciplinario incluye herramientas electrónicas, magnéticas y eléctricas. Entre ellas mencionó los electroencefalogramas con forma de casco para medir actividad cerebral, escáneres que muestran zonas activas del cerebro y electrodos que se insertan para estimular regiones específicas. También habló de la estimulación cerebral profunda, conocida como marcapasos cerebral y aplicada con fines terapéuticos en pacientes con padecimientos neurológicos o psiquiátricos.
El investigador afirmó que aún falta comprender la dinámica completa del sistema cerebral y explicó que la neurobiología ha estudiado neuronas de forma aislada y no en conjunto, lo cual limita la visión integral.
“Esto equivale a interpretar una película en una pantalla de televisión con 86 mil pixeles mirando solamente uno”, dijo.
Aspiración científica
El especialista afirmó que la neurotecnología abre la posibilidad de modificar esta limitación. Con nuevos métodos para medir la actividad de grandes redes neuronales, los científicos buscan observar conexiones completas y, en paralelo, intervenirlas con fines médicos.
“A los científicos y médicos no nos basta con ver lo que ocurre, tenemos que entrar ahí y arreglar el problema”, comentó.
Proyecto de escala global
Yuste habló también del proyecto BRAIN, impulsado en Estados Unidos desde 2013 durante la administración de Barack Obama. Esta iniciativa reúne más de 500 laboratorios y financiamiento continuo hasta 2030. Su propósito consiste en desarrollar neurotecnologías electrónicas, ópticas, magnéticas, acústicas y moleculares para entender el cerebro, mejorar la atención a pacientes y crear una industria científica con impacto internacional.
El neurobiólogo explicó que el cerebro contiene cerca de 86 mil millones de neuronas unidas por una red con un trillón de conexiones. Esta estructura opera de manera constante y permite generar la mente humana, donde surgen la memoria, las decisiones, las emociones, la planeación, la conciencia y la actividad social.
Las preguntas que vienen
El investigador afirmó que la ciencia comienza a descifrar algunas bases neuronales de estas funciones y señaló que, con el avance de las redes internacionales de investigación, llegará el momento en que será posible explicar de forma científica procesos como la memoria, los pensamientos o un estado emocional.
