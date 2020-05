Quédate en tu casa y la normalidad llegará pronto: Gobierno

Ciudad de México.— En algunas regiones del país hay muchos sitios en donde todavía no se presentan situaciones delicadas de Covid-19 como ocurre en la Ciudad de México y zona metropolitana del Valle de México, Cancún, Villahermosa, Sinaloa y Tijuana, donde ya estamos en el pico de la pandemia, en los momentos más críticos, pero al mismo tiempo donde vamos a ir a la baja, de acuerdo a las proyecciones de los científicos.

Así empezó la conferencia matutina en Palacio Nacional el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien se adelantó a las predicciones que hizo después Hugo López Gatell en base a estudios proyectivos de un grupo de científicos matemáticos, para dar la “buena noticia” de que en las zonas mencionadas podría recuperarse pronto la vida productiva.

Pero esto que fue posible por la cordura de la población que acató el aislamiento en sus hogares, al lado de la familia para cuidar a las personas mayores, a las embarazadas y quienes padecen enfermedades crónicas de diabetes, obesidad, hipertensión o están embarazadas, que constituyen la población de mayor riesgo en la pandemia.

La advertencia presidencial es que en estos días que corren a partir de este fin de semana y hasta dentro de diez días, es que no se podrá recuperar la normalidad ni volver a las actividades productivas si no se mantiene en sus casas la población en forma masiva, no podrá llegarse a estos objetivos que están pronosticando los matemáticos.

El pico o acmé de la pandemia de Covid-19 en México será el próximo seis de mayo pronosticó la comisión científica del Consejo de Salubridad General. A partir de esta fecha, la curva de la pandemia empezará a descender para volver a las actividades a partir del 17 mayo en las zonas de nula o baja transmisión.

Como en la capital del país y su zona metropolitana se han registrado las mayores cifras de contagio, está previsto el retorno a las actividades productivas el primero de junio tentativamente y si se cumplen las recomendaciones de “Quédate en tu casa” y las medidas de higiene personal de lavarse las manos y guardar la sana distancia.

De no reducirse la movilidad y aplicar la sana distancia, dijo López Obrador y lo confirmó López Gatell, no habrá manera de seguir aplanando la curva de los contagios. Dijo que la pandemia ha tenido un comportamiento diferente en las regiones del país, hecho que le pareció muy alentador.

Sobre el tema, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, explicó que ayer por la noche se reunió el Consejo de Salubridad General, encabezado por el doctor Jorge Alcocer Varela y se hicieron análisis y proyecciones entidad por entidad.

Para la Ciudad de México y la zona metropolitana, región con el mayor problema se calculó que el pico o acmé de la pandemia de Covid 19 será del 6 al 10 de mayo. Lo mismo para el municipio de Benito Juárez y Cancún, Quintana Roo; Culiacán, Sinaloa y Tijuana, Baja California.

En otros lugares, como Guadalajara, Jalisco, y su zona metropolitana; Monterrey, Puebla y Villahermosa, Tabasco, junto con sus áreas conurbadas, la pandemia se ha estabilizado, por lo que tendrán una reactivación más rápida y medidas de prevención no tan estrictas.

El doctor Hugo López-Gatell recalcó que esto no implica que debamos confiarnos o relajar las medidas de sana distancia y reducción de la movilidad.

