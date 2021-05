¿Quién y de qué se me acusa?, pregunta Andrés Roemer

Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn Email

Ciudad de México.— El periodista y escritor, Andrés Roemer, rechazó las acusaciones en su contra de presunta violación.

A través de un comunicado, el también conductor de televisión aseguró que Jamás ha violado, agredido, amenazado, ni usado ningún tipo de violencia en contra de ninguna mujer.

Lo anterior, luego de que el miércoles un juez de control libró una orden de aprehensión por el delito de violación.

Andrés Roemer, dijo que ha sido condenado de manera anticipada y se ha desatado una campaña de linchamiento en su contra, sin que se haya respetado su derecho a una defensa adecuada.

“No fui citado a declarar ni tuve acceso a la investigación para que se me permitiera conocer quién y de qué se me acusa y por tanto no me he podido defender”, se lee en el documento.

La víspera, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México solicitó y obtuvo de un Juez de Control, una orden de aprehensión en contra de Andrés Roemer.

Asimismo, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, informó que por petición de la Fiscalía capitalina bloqueó las cuentas del conductor de televisión.

ebv