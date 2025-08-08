Reciclaje y creatividad para recuperar útiles escolares

Ciudad de México. — El regreso a clases es una época importante para las familias, pero también puede presionar el bolsillo. Planear con anticipación, reutilizar y aplicar el reciclaje se volvió clave para ahorrar en útiles escolares.

La Profeco estimó que el gasto promedio por alumno supera los 3 mil pesos, sumando útiles, mochilas y uniformes.

Reusa, recicla, reduce: pasos eficaces avalados por Profeco

La Profeco publicó cinco pasos claros para ahorrar y cuidar el ambiente:

Revisar los útiles del año anterior, para evitar compras innecesarias. Reutilizar hojas limpias de cuadernos costosos para formar uno nuevo. Organizar y clasificar plumas, colores y reglas útiles. Intercambiar útiles entre familias para que cada artículo encuentre uso. Donar lo que no se reutilizó a niños que lo necesiten.

Otros medios destacaron que reciclar y transformar materiales también benefició la economía y el entorno escolar. Por ejemplo, en Revista 360 Grados explicaron que revisar cuadernos, organizar colores y reutilizar materiales ahorró dinero sin sacrificar la funcionalidad.

Creatividad y reciclaje: soluciones accesibles y sostenibles

Un artículo reciente propuso diez consejos prácticos para reutilizar objetos comunes como mochilas, cuadernos o colores. Sugerencias incluyeron coser hojas sobrantes para crear cuadernos nuevos, redecorar mochilas con parches o pintura, organizar un intercambio y reutilizar envases como organizadores.

Otros expertos añadieron ideas para renovar mochilas y cartucheras: los recomendaron lavar, reparar cierres, coser roturas y personalizarlos con pintura o stickers. También enseñaron cómo transformar lápices cortos con cinta para que duren más, y aprovechar los restos de crayones para manualidades.

Comparar precios, planear y evitar compras impulsivas

Además del reciclaje, Profeco pidió a las familias planear sus compras, hacer una lista clara de necesidades y comparar precios en el portal “Quién es Quién en los Precios”. El Mañana de Nuevo Laredo recordó que visitar ferias escolares, comprar por mayoreo y elegir libros o uniformes de segunda mano también ayudó a ahorrar.

También se recomendó establecer un presupuesto realista y apartar una pequeña cantidad cada mes para cubrir gastos escolares continuos.

Una estrategia informada y con corazón

Revisa y reutiliza : cuadernos, colores, mochilas y uniforme pueden tener una segunda oportunidad.

: cuadernos, colores, mochilas y uniforme pueden tener una segunda oportunidad. Recicla con creatividad : transforma materiales viejos en herramientas funcionales y divertidas.

: transforma materiales viejos en herramientas funcionales y divertidas. Colabora : organiza intercambios entre familias o participa en ferias escolares.

: organiza intercambios entre familias o participa en ferias escolares. Compara y planifica : visita el portal de Profeco y aprovecha descuentos o compras anticipadas.

: visita el portal de Profeco y aprovecha descuentos o compras anticipadas. Educación ecológica: enseñar a los niños a cuidar lo que tienen dejó una huella positiva y consciente en casa.

