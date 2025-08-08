Nacional
Reciclaje y creatividad para recuperar útiles escolares
Así puedes preparar los útiles escolares
Ciudad de México. — El regreso a clases es una época importante para las familias, pero también puede presionar el bolsillo. Planear con anticipación, reutilizar y aplicar el reciclaje se volvió clave para ahorrar en útiles escolares.
La Profeco estimó que el gasto promedio por alumno supera los 3 mil pesos, sumando útiles, mochilas y uniformes.
Reusa, recicla, reduce: pasos eficaces avalados por Profeco
La Profeco publicó cinco pasos claros para ahorrar y cuidar el ambiente:
- Revisar los útiles del año anterior, para evitar compras innecesarias.
- Reutilizar hojas limpias de cuadernos costosos para formar uno nuevo.
- Organizar y clasificar plumas, colores y reglas útiles.
- Intercambiar útiles entre familias para que cada artículo encuentre uso.
- Donar lo que no se reutilizó a niños que lo necesiten.
Otros medios destacaron que reciclar y transformar materiales también benefició la economía y el entorno escolar. Por ejemplo, en Revista 360 Grados explicaron que revisar cuadernos, organizar colores y reutilizar materiales ahorró dinero sin sacrificar la funcionalidad.
Creatividad y reciclaje: soluciones accesibles y sostenibles
Un artículo reciente propuso diez consejos prácticos para reutilizar objetos comunes como mochilas, cuadernos o colores. Sugerencias incluyeron coser hojas sobrantes para crear cuadernos nuevos, redecorar mochilas con parches o pintura, organizar un intercambio y reutilizar envases como organizadores.
Otros expertos añadieron ideas para renovar mochilas y cartucheras: los recomendaron lavar, reparar cierres, coser roturas y personalizarlos con pintura o stickers. También enseñaron cómo transformar lápices cortos con cinta para que duren más, y aprovechar los restos de crayones para manualidades.
Comparar precios, planear y evitar compras impulsivas
Además del reciclaje, Profeco pidió a las familias planear sus compras, hacer una lista clara de necesidades y comparar precios en el portal “Quién es Quién en los Precios”. El Mañana de Nuevo Laredo recordó que visitar ferias escolares, comprar por mayoreo y elegir libros o uniformes de segunda mano también ayudó a ahorrar.
También se recomendó establecer un presupuesto realista y apartar una pequeña cantidad cada mes para cubrir gastos escolares continuos.
Una estrategia informada y con corazón
- Revisa y reutiliza: cuadernos, colores, mochilas y uniforme pueden tener una segunda oportunidad.
- Recicla con creatividad: transforma materiales viejos en herramientas funcionales y divertidas.
- Colabora: organiza intercambios entre familias o participa en ferias escolares.
- Compara y planifica: visita el portal de Profeco y aprovecha descuentos o compras anticipadas.
- Educación ecológica: enseñar a los niños a cuidar lo que tienen dejó una huella positiva y consciente en casa.
JAHA
Nacional
Fortalecen atención en los primeros mil días de vida con expediente clínico electrónico
La SSA y la Fundación Carlos Slim colaboran en el cuidado de madres e infantes
Ciudad de México. — La Secretaría de Salud implementó un nuevo mecanismo de seguimiento médico para bebés y madres desde el embarazo. El Protocolo Nacional de Atención Médica (Pronam) ahora contará con indicadores medibles a través de un expediente clínico electrónico. Esto permitirá evaluar avances de manera precisa.
Eduardo Clark, subsecretario de Integración y Desarrollo de Salud, explicó que esta estrategia se diseñó para mejorar la atención primaria y prevenir enfermedades que afectan a niñas y niños durante sus primeros años de vida.
Este protocolo forma parte de una colaboración entre el gobierno federal y la Fundación Carlos Slim, que opera 2 mil 322 centros de atención médica en el país, muchos integrados al sistema IMSS-Bienestar. Según datos de la fundación, estos centros ya han atendido a millones de personas en zonas vulnerables de México.
Atención desde el embarazo hasta los dos años
El Pronam de los Primeros Mil Días de Vida (1000D) se enfoca en el cuidado desde la gestación hasta los dos años del bebé. Este periodo se considera crítico para el desarrollo físico, neurológico y emocional de niñas y niños.
Más para leer: La lactancia materna fortalece el alma: un vínculo emocional que trasciende a través del alimento
La estrategia incluye lineamientos en nutrición, actividad física, salud mental materna, vacunación, tamizajes y desarrollo neurológico. Todos los procedimientos se basan en evidencia científica nacional e internacional.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha señalado que los primeros mil días de vida son clave para reducir la mortalidad infantil, prevenir enfermedades crónicas y mejorar el desarrollo cognitivo (OMS, 2019). Por ello, varios países han adoptado modelos similares con resultados positivos.
Expediente, parte del protocolo con enfoque preventivo y estandarización médica
Durante la Semana Mundial de la Lactancia Materna, el Consejo de Salubridad General destacó el impacto del Pronam como una herramienta para fortalecer la salud pública con enfoque preventivo. La atención estandarizada facilita el trabajo de médicas y médicos generales en todo el país.
El protocolo responde a un desafío estructural. El 80% de la carga de morbilidad en México se concentra en enfermedades tratables desde el primer nivel de atención. Esto, de acuerdo con la Secretaría de Salud.
La implementación del expediente clínico electrónico permitirá dar seguimiento puntual a cada caso. Además de detectar riesgos de forma temprana y mejorar la coordinación entre instituciones.
Experiencias similares en países como Colombia, Chile y Países Bajos han mostrado que estas estrategias integrales ayudan a reducir hospitalizaciones y mejorar el bienestar infantil (UNICEF, 2023).
JAHA
México
Un respiro para el bolsillo: la inflación general bajó a 3.51 % en julio
Ciudad de México.- La inflación en México mostró una desaceleración significativa durante julio de 2025, lo que representó un alivio para millones de familias. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reportó que el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) subió 0.27 % respecto a junio.
Con este incremento, la inflación general anual se colocó en 3.51 %. En julio de 2024, el nivel fue considerablemente más alto, con una inflación mensual de 1.05 % y una anual de 5.57 %.
El INEGI detalló que el índice de precios subyacente, que excluye productos con alta volatilidad, aumentó 0.31 % mensual y 4.23 % anual. Este índice incluye mercancías y servicios que reflejan con mayor precisión la tendencia de fondo de los precios.
Dentro del índice subyacente, los precios de mercancías subieron 0.22 %, mientras que los servicios aumentaron 0.39 %.
En tanto, el índice no subyacente, que incluye productos agropecuarios, energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno, creció 0.13 % mensual.
Este comportamiento también se reflejó en los productos del campo y los precios regulados.
La desaceleración de la inflación tiene un impacto directo en el bienestar de la población, especialmente en los hogares con ingresos limitados.
Una menor inflación favorece el poder adquisitivo, permite planear gastos con mayor certeza y reduce las presiones sobre las tasas de interés.
Te puede interesar: Fray Tormenta, el sacerdote luchador que inspiró a jóvenes y al Papa Juan Pablo II
El comportamiento de los precios durante julio reflejó una tendencia de estabilidad que no se observaba desde hace más de un año.
Esto abre la posibilidad de una recuperación económica más sólida en los meses siguientes, con mejores condiciones para el consumo interno.
Un dato que alienta.
Aunque los retos económicos persisten, la contención inflacionaria observada en julio ofrece una señal positiva. El seguimiento continuo de estos indicadores permitirá valorar el efecto de las políticas económicas actuales sobre la vida diaria de la población.
Las cifras del INEGI invitan a mirar con atención los cambios en los precios, pero también a reconocer el valor de contar con información clara para tomar decisiones informadas.
ARH
México
Ciudadanos exigen a la SRE no comprometer la vida ni la soberanía ante presiones internacionales
Ciudad de México.— Organizaciones ciudadanas entregaron un posicionamiento a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) en el que solicitan que el Gobierno de México se mantenga firme en la defensa del derecho a la vida y no asuma compromisos internacionales que contradigan la Constitución ni debiliten la soberanía legislativa de los estados.
Solicitan respetar la Constitución y los derechos fundamentales
La plataforma ciudadana Actívate pidió a las autoridades federales que no adopten medidas que puedan vulnerar derechos reconocidos en la legislación nacional. Lo anterior, luego de que la la Secretaría de Relaciones Exteriores formalizara el pasado 7 de julio la aceptación de las observaciones finales del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW), órgano de Naciones Unidas.
Entre dichas observaciones, señalaron los firmantes, se encuentran propuestas que promueven la legalización del aborto en todo el país, así como disposiciones que podrían afectar el ejercicio de la objeción de conciencia por parte del personal médico.
Entregan firmas y piden ser parte del seguimiento
Durante la presentación del posicionamiento, los integrantes de Actívate entregaron más de dos mil firmas recolectadas a través de su sitio web oficial, con el objetivo de respaldar la exigencia ciudadana de que se respete el marco constitucional.
Asimismo, solicitaron ser incorporados al mecanismo de seguimiento e implementación de las recomendaciones internacionales, en calidad de actor social con interés legítimo, argumentando que cualquier proceso que involucre cambios legislativos o administrativos debe considerar la participación plural de la sociedad civil.
LEE “No creo en Dios, yo pienso en Él”: lección de Julián Huerta, el bolero otomí
No someterse a exigencias externas
Los firmantes advirtieron que el Estado mexicano no puede someterse a exigencias externas que rebasen las atribuciones constitucionales, especialmente cuando se trata de temas que han sido regulados por los poderes legislativos locales o que tocan aspectos centrales de los derechos fundamentales.
Reiteraron que la protección de la vida humana y la objeción de conciencia médica están contempladas en distintos marcos normativos nacionales y deben ser preservadas sin excepciones ni imposiciones externas.
ebv
México
Visibilizar el alma materna: salud mental posparto, clave para familias más sanas
Ciudad de México.- La Dra. Torres, docente de CETYS Universidad Campus Mexicali, explicó que el posparto implica desafíos físicos, hormonales, sociales y psicológicos.
Estos cambios pueden aumentar la vulnerabilidad a condiciones como ansiedad, depresión o psicosis posparto.
Los riesgos se intensifican en contextos con redes de apoyo limitadas, sobrecarga de responsabilidades o dificultades económicas.
“Las madres enfrentan un reto de adaptación constante que puede comprometer su salud emocional”, sostuvo la especialista.
Señales como tristeza persistente, alteraciones en el sueño, la alimentación o pensamientos de desesperanza deben atenderse con apoyo profesional.
La salud mental de las madres es un tema social.
Según la Dra. Torres, no se trata solo de las madres primerizas, sino de cualquier mujer en etapa de maternidad.
“Reconocer este tema permite crear entornos más humanos y empáticos”, añadió.
El autocuidado y el acompañamiento cercano no son opcionales. Contribuyen a mejorar la respuesta emocional y fortalecen el vínculo con el recién nacido.
Familia, pareja y amistades pueden ser una red clave para una recuperación saludable.
Hacia una maternidad más consciente y acompañada
Te puede interesar: Empresas y dependencias públicas pueden ser sancionadas por no contar con lactarios
La especialista recomendó:
Hablar abiertamente sobre emociones y necesidades.
Buscar apoyo y evitar el aislamiento.
Priorizar momentos personales y de descanso.
Aceptar una identidad más allá del rol materno.
Ser realistas y flexibles ante las exigencias diarias.
Finalmente, la Dra. Torres llamó a visibilizar la salud mental materna como una responsabilidad compartida, que requiere acceso a servicios especializados y comunidades informadas.
ARH
