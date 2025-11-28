Recuerdan en Jalisco al Siervo de Dios Arturo Álvarez Ramírez

Guadalajara.— El mes de noviembre, en el día de la consagración de la Basílica de San Juan de Letrán, siguiendo la indicación del Papa Francisco en su carta “Gaudete et Exultate”, se recordó al Siervo de Dios Ing. Arturo Álvarez Ramírez en el lugar donde reposan sus restos mortales en la Capilla de Guadalupe, ubicada en la iglesia de San Josemaría Escrivá, en Guadalajara, Jalisco, México.
La capilla fue visitada por numerosas personas y familias del estado de Jalisco que se unieron en oración y recuerdo del Siervo de Dios Arturo Álvarez cumpliéndose así el deseo del Santo Padre de recordar a los Santos, Beatos y Siervos de Dios del mundo entero.
Con la Exhortación apostólica “Gaudete et exsultate” el Papa Francisco ha querido proponer de nuevo a los fieles discípulos de Cristo en el mundo contemporáneo que la llamada universal a la santidad está en el corazón de la enseñanza del Concilio Vaticano II, que recordó que “todos los que creen en Cristo, cualquiera que sea su estado o rango, están llamados a la plenitud de la vida cristiana y a la perfección de la caridad”.
LEE El Misterio de Santa Bernadette de Lourdes: Una travesía tras sus huellas
Arturo Álvarez Ramírez, nieto de un arriero, hijo de un maestro albañil y de una mujer campesina, nació el 5 de mayo de 1935 en Ciudad Guzmán, dónde creció y estudió hasta el año 1951. Fue en este año cuando se trasladó a la ciudad de Guadalajara, dónde pasaría el resto de su vida. En 1953 cursó sus estudios profesionales en la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad de Guadalajara y tres estadías en universidades de USA, Siraqius en Bufalo NY y dos en la universidad del sur de California.
Quienes le conocieron y quienes han conocido su vida a través de su biografía, suelen sorprenderse, como un testimonio anónimo que circula en redes sociales “me conmovió no porque hiciera cosas extraordinarias, sino que en una vida muy normal de profesor universitario, en su familia, en el ambiente en que se movía, supo dejar la huella del espíritu cristiano que siempre lo caracterizó”.
En el año 1991 se le detectó un aneurisma aórtico que le llevó a la muerte el 28 de noviembre de 1992. Desde entonces su fama de santidad ha ido aumentando. Hoy son muchas las personas que, convencidas de que fue un hombre de Dios, tienen la seguridad de que desde el cielo atiende a sus oraciones. Su causa de canonización se inició en Guadalajara, Jalisco el 25 de octubre de 2021.
Proponen multas por abandono, abuso o daño patrimonial a menores
Ciudad de México.— La vida de muchas familias cambia cuando la pensión alimenticia deja de llegar a la mesa. En México, madres y padres se enfrentan a un mismo escenario: recursos que sí existen, pero que no llegan a quienes pertenecen por ley.
¿Qué ocurre cuando la pensión alimenticia no se usa para la niñez?
Los juzgados familiares reciben casos donde la pensión se entrega conforme a una sentencia, pero no se destina a la alimentación, la salud o la educación de los menores. La legislación actual sanciona el incumplimiento en el pago.
Especialistas en derecho familiar señalan que esta falta de puntualidad legal crea un espacio de desprotección. La patria potestad implica la administración responsable de los bienes y cuidados de la niñez, pero en la práctica se presentan actos que afectan su patrimonio y su seguridad emocional. La ley prevé sanciones por abandono o maltrato, aunque el uso indebido de la pensión aún provoca dudas en los procesos judiciales.
Infancias y personas interdictas bajo riesgo
Las infancias que dependen de la pensión alimenticia no solo requieren alimentos. Su derecho alcanza el ámbito psicológico, físico y social. Cuando el recurso se utiliza para fines ajenos a su bienestar, se desencadena un impacto que no siempre es visible de inmediato.
A esto se suman las personas interdictas, quienes dependen totalmente de un tutor para administrar sus bienes y para garantizar los cuidados necesarios. En estos casos, la omisión o el abuso representan un riesgo directo. La ley contempla mecanismos para defenderlos, aunque la complejidad de cada situación limita la posibilidad de verificar el destino real de los recursos asignados.
Un marco internacional que protege a la niñez
La Declaración sobre los Derechos del Niño de 1959 y otros instrumentos internacionales establecen criterios para proteger a los menores frente a cualquier forma de abandono o explotación. México ha incorporado estos estándares a su marco constitucional y a las leyes locales, lo que obliga a que los derechos de niñas, niños y adolescentes sean garantizados en todos los ámbitos.
A pesar de ello, persisten conductas que vulneran esos principios. Las autoridades judiciales observan que, aun con avances normativos, siguen apareciendo casos donde la niñez no recibe la protección a la que tiene derecho. El uso incorrecto de la pensión alimenticia se suma a otras formas de incumplimiento y se convierte en un factor que pone en riesgo el desarrollo integral de las personas menores de edad.
La dimensión penal: lo que falta por regular
El Código Penal Federal establece penas para quienes incumplen obligaciones derivadas de la patria potestad. Sin embargo, no contempla de manera explícita las consecuencias penales para quienes administran la pensión alimenticia sin destinarla a los menores o a personas incapacitadas. La legislación vigente sanciona el abandono y el abuso, aunque no define de forma precisa el castigo por el uso indebido de estos recursos.
En la práctica, esta ausencia genera dificultades cuando la autoridad intenta acreditar la afectación patrimonial o el riesgo psicológico y físico que sufre la niñez. La falta de claridad en la norma abre la posibilidad de que estos actos no reciban una consecuencia proporcional.
Iniciativa legislativa
En este contexto, la diputada del Partido del Trabajo, Margarita García García, presentó una iniciativa para adicionar el artículo 336 Ter al Código Penal Federal. La propuesta plantea sancionar a la persona que ejerce la patria potestad y administra la pensión alimenticia cuando no la aplica en beneficio de sus menores hijos o de personas interdictas.
La iniciativa, turnada a la Comisión de Justicia, establece penas de uno a cinco años de prisión o 250 a 450 Unidades de Medida y Actualización de multa, además de la privación de derechos de familia y la reparación del daño cuando exista afectación patrimonial.
También prevé sanciones para quien abandone a sus menores hijos o ponga en riesgo su patrimonio, salud psicológica o física mediante una acción u omisión dolosa derivada del incumplimiento de la patria potestad, la guarda y custodia o la obligación de administrar la pensión alimenticia ordenada por una autoridad judicial.
La legisladora expone que la patria potestad incluye la representación legal y la protección de los aspectos físicos, psicológicos, morales y sociales de la niñez, así como el manejo correcto de su patrimonio. Señala que la legislación contempla ciertos supuestos, aunque todavía existen casos donde los menores, personas interdictas y otros grupos vulnerables no reciben plena protección.
Vacunar contra hepatitis B salva vidas desde el nacimiento
Ciudad de México.- La hepatitis B continúa siendo una amenaza silenciosa para miles de familias en México y el mundo. Sin embargo, la prevención temprana ofrece una oportunidad única para cambiar vidas: la vacunación desde el nacimiento. En Siete24 Noticias abordamos este tema desde un enfoque humano, informativo y esperanzador, guiado por la importancia de proteger la salud desde los primeros minutos de vida.
¿Por qué la hepatitis B sigue siendo un riesgo silencioso?
La hepatitis B es un virus capaz de causar inflamación hepática, daño crónico, cirrosis e incluso cáncer de hígado. Muchas personas pueden portar el virus sin saberlo, lo que facilita su transmisión sin que existan síntomas evidentes. De ahí la urgencia de la prevención oportuna.
En el caso de los recién nacidos, el riesgo es mayor.
El 90 % de los bebés infectados al nacer desarrollará hepatitis crónica, por lo que la protección inmediata es esencial. ¿Cómo se transmite este virus en la vida cotidiana?
El virus se transmite mediante el contacto con sangre o fluidos corporales infectados. Esto puede suceder:
Durante el parto, si la madre es portadora.
Al compartir objetos personales como rastrillos o cepillos dentales.
Por contacto con heridas abiertas o sangre de una persona infectada.
A través de relaciones sexuales sin protección.
Con agujas o instrumentos contaminados.
En la mayoría de los casos, la hepatitis B avanza de manera silenciosa, pero sus efectos pueden ser graves, incluyendo daño hepático permanente, cáncer o muerte.
¿Por qué la vacuna en recién nacidos es una medida tan efectiva?
El sistema inmunitario del bebé aprende rápido. Por ello, la primera dosis de vacuna contra hepatitis B debe aplicarse en las primeras 24 horas de vida. Esta protección es crucial, especialmente si existe exposición al virus durante el parto.
En situaciones de alto riesgo, se administra también inmunoglobulina contra hepatitis B, que actúa de inmediato mientras la vacuna fortalece las defensas del bebé.
Una vez completado el esquema —dosis al nacer, entre el 1.º y 2.º mes, y entre los 6 y 18 meses—, la protección supera el 95 % y puede durar de por vida.
¿Es segura la vacuna y puede aplicarse con otras?
Sí. La vacuna puede combinarse con otras en la misma visita médica sin riesgo. También es compatible con la vitamina K que se administra al nacer para prevenir hemorragias.
Te puede interesar: Neydy Casillas: mexicana que defiende la dignidad humana en pasillos del poder global
Los efectos secundarios suelen ser leves, como inflamación en el sitio de aplicación o una ligera fiebre. Ante cualquier reacción preocupante, se recomienda consultar al médico.
¿Qué deben saber las personas embarazadas?
En cada embarazo se realizan pruebas para detectar hepatitis B, incluso durante el parto si es necesario. Si la embarazada no ha sido vacunada previamente, puede recibir la vacuna sin riesgo durante la gestación.
Hablar con el ginecólogo y el pediatra permite establecer un plan claro de protección para el bebé desde su primer día.
¿Cómo pueden las familias tomar decisiones informadas?
Avisar al médico sobre alergias, enfermedades recientes u otros factores ayuda a determinar el mejor momento para aplicar la vacuna.
Una decisión que protege toda una vida
Los médicos pediatras reiteran que la vacuna contra la hepatitis B es una de las medidas más seguras y efectivas para prevenir enfermedades graves del hígado.
El Adviento enciende esperanza: luz que invita a la bondad, respirar y creer
Ciudad de México.- Este domingo inicia el Adviento y abre un espacio distinto en medio de la prisa cotidiana. Este tiempo llega como una lámpara encendida que recuerda que la esperanza sigue viva y que Dios permanece cerca incluso cuando las noticias parecen agotar el ánimo, como subraya la editorial Desde la Fe.
El Adviento marca el inicio del año litúrgico y llega con una invitación clara: mantener una vigilancia interior.
La Iglesia señala que este período no es una simple antesala de la Navidad, sino un tiempo para escuchar a Dios que llega en silencio y transforma sin ruido.
En su Editorial Desde la Fe recuerda que este período breve sostiene una profundidad intensa porque anuncia que la historia tiene dirección.
Adviento impulsa tres actitudes esenciales: espera, conversión y alegría.
Muchas familias decoran sus casas y encienden luces, pero la Iglesia insiste en que también es necesario adornar el alma.
No basta iluminar calles si permanece apagada la luz interior que a veces se consume por cansancio, heridas o desaliento.
El Adviento propone un gesto simple: permitir que Cristo renueve esos espacios rotos o vacíos.
El nacimiento que cada hogar prepara cobra sentido cuando también nace en la vida de cada persona.
Este tiempo mantiene una vigencia especial en un país donde muchas personas viven con miedo, incertidumbre o soledad.
La violencia y la indiferencia afectan a comunidades enteras. Los jóvenes buscan sentido y futuro.
En su reflexión, Desde la Fe recuerda que el Adviento es una escuela de esperanza, como enseñó Benedicto XVI.
San Juan Pablo II lo llamó una promesa de paz.
El papa Francisco lo describió como un tiempo de gracia que desmonta máscaras y acerca a los humildes.
Esa mirada responde a necesidades actuales.
Las familias buscan motivos para creer en un mañana más luminoso. Las comunidades necesitan espacios que fortalezcan la vida interior.
Te puede interesar: Neydy Casillas: mexicana que defiende la dignidad humana en pasillos del poder global
Este tiempo litúrgico recuerda que la luz llega para todos. Llega para sanar y renovar.
El Adviento inspira un movimiento interior y un impulso hacia adelante.
La Iglesia invita a preparar lo que necesita ser renovado con calma, paciencia y verdad. Este tiempo no exige grandes gestos, sino disponibilidad. La esperanza crece cuando abrimos espacio a lo que ilumina la vida.
En medio de actividades, compras y reuniones, el Adviento propone un ritmo distinto.
Llama a detenernos, reconocer lo esencial y escuchar una voz que llega sin estridencias, pero que transforma.
Es un recordatorio de que la historia tiene sentido y de que la presencia de Dios sigue cercana.
Que este Adviento fortalezca la capacidad de esperar con alegría. Que permita recuperar la fuerza interior que a veces se debilita entre problemas o noticias difíciles.
La luz que llega invita a mirar la vida con un corazón disponible y confiado.
Neydy Casillas: mexicana que defiende la dignidad humana en pasillos del poder global
Hay personas que no buscan reflectores, pero su trabajo ilumina más de lo que imaginan. Personas que entienden que la dignidad humana no es un concepto abstracto, sino el fundamento sobre el que se sostiene la justicia, la libertad y la convivencia entre los pueblos. Una de esas voces es la de Neydy Casillas Padrón, abogada mexicana que, desde los escenarios más complejos del derecho internacional, ha levantado la mano para recordar que los derechos humanos nacen de la persona… no de las agendas.
Su historia no empezó en una gran capital del mundo, sino con una convicción sencilla: defender el valor de cada vida humana, incluso cuando el ambiente alrededor parecía empujar en otra dirección. Hoy, como Vicepresidenta de Asuntos Internacionales de Global Center for Human Rights, su voz resuena en organismos como la ONU y la OEA, donde trabaja incansablemente para que la dignidad humana no sea negociada ni reinterpretada según modas o intereses políticos.
Detrás del traje profesional, hay una historia profundamente humana.
Los principios que nacen en casa
Neydy nació en Guanajuato y vivió parte de su infancia y juventud en Jalisco en un entorno donde las palabras “justicia”, “respeto” y “familia” no eran discursos, sino prácticas cotidianas. Desde pequeña entendió que las personas valen por lo que son, no por lo que el mundo diga que valen. Esa visión marcaría su carrera.
Cuando inició su camino en el derecho, descubrió algo que sería decisivo: los temas de familia y vida rara vez tenían defensores preparados en los espacios internacionales, a pesar de que afectan a millones. Esa ausencia encendió en ella una inquietud que pronto se transformaría en misión.
Una mexicana en los organismos internacionales
Es la menor de cinco hijas de la familia que formó Francisco Casillas y Maria Elena Padrón. Su trayectoria profesional tardó poco en abrirse paso más allá de México.
Neydy representó a nuestro país en espacios tan relevantes como:
- La Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer en la ONU.
- La Comisión de Población y Desarrollo.
- Delegaciones ante la Organización de Estados Americanos (OEA).
- Litigios estratégicos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Era un mundo exigente, muchas veces adverso y marcado por intereses ideológicos. Pero allí descubrió algo que también la marcaría: la enorme distancia entre lo que dicen los organismos y lo que viven realmente los pueblos.
Mientras algunos debates se llenaban de términos técnicos y resoluciones ambiguas, las familias —las reales, las que trabajan, educan, acompañan, crían— quedaban fuera del radar. Neydy entendió que hacía falta una voz que recordara lo esencial: los derechos humanos no son construcciones políticas, sino salvaguardas para proteger a la persona frente a los abusos del poder.
La defensa de la dignidad en tiempos de confusión
Una de las características más notables de Neydy Casillas es su claridad. No habla para agradar. Habla para recordar lo que no puede olvidarse.
En un tiempo en el que se pretende redefinir conceptos fundamentales —vida, familia, libertad, maternidad, identidad— su postura es firme:
“Los derechos humanos no pueden depender de ideologías pasajeras. Su raíz es la dignidad humana, y esa dignidad es inherente a cada persona”.
Para muchos delegados con los que trabaja, la figura de Neydy se ha convertido en un punto de referencia. Alguien capaz de leer documentos complejos, analizar implicaciones jurídicas y, aun así, aterrizar todo en el bien concreto de comunidades, países y familias.
Es también una crítica abierta a la creciente ideologización de algunos organismos internacionales. No desde el enojo, sino desde la responsabilidad. Cuando observa que se empujan políticas que reducen la soberanía de los pueblos o que priorizan agendas económicas sobre necesidades humanas, ella levanta la voz. Y lo hace con rigor jurídico, no con slogans.
El Global Center for Human Rights: un espacio para devolver sentido
En su rol actual dentro del Global Center for Human Rights, Neydy trabaja con equipos de abogados, investigadores y diplomáticos para impulsar la defensa integral de la persona humana.
Su visión estratégica busca:
- Recuperar el sentido original de los derechos humanos.
- Denunciar las imposiciones de organismos que se alejan de la realidad de los pueblos.
- Defender la vida humana en todas sus etapas.
- Proteger la libertad religiosa y la libertad de expresión.
- Salvaguardar a la familia como núcleo esencial de la sociedad.
Su labor incluye informes, asesorías, participación directa en negociaciones, intervenciones públicas y estrategias jurídicas que buscan equilibrar la balanza en espacios donde ciertas voces suelen ser ignoradas.
Quienes la han visto trabajar dicen que su fortaleza está en la combinación de tres cualidades: rigor jurídico, profundidad humana y serenidad. Esa mezcla le ha permitido entrar en conversaciones difíciles con diplomacia, sin dejar de lado convicciones firmes.
Lo que inspira su trabajo: la persona concreta
Para Neydy, la dignidad humana no es un eslogan. Es una realidad vivida.
Su enfoque parte de una pregunta simple y profunda:
¿Cómo impacta esta decisión en la vida real de una persona?
Ese cuestionamiento la ha llevado a defender con fuerza:
- A los no nacidos, cuya vida muchas veces se coloca en debate político.
- A las mujeres, que necesitan apoyo real, no soluciones simplificadas.
- A las familias, que enfrentan presiones culturales y económicas crecientes.
- A las personas que sufren persecución por motivos de fe.
Cuando le preguntan por qué sigue en una lucha que a veces parece desigual, ella responde con convicción:
“Porque la dignidad humana nunca pasa de moda. Aunque algunos quieran olvidarlo”.
Una voz para los pueblos que no siempre son escuchados
Uno de los aportes más valiosos de Neydy ha sido visibilizar la realidad de países que no tienen suficiente presencia diplomática o mediática. América Latina, África, Europa del Este y regiones del Caribe enfrentan decisiones tomadas en salas donde rara vez hay representación de su cultura o necesidades sociales.
Ella ha insistido en que:
- Los organismos internacionales deben servir a las naciones, no imponerles agendas.
- La soberanía de los pueblos es indispensable para garantizar justicia y libertad.
- Las políticas globales deben respetar el tejido social y jurídico de cada país.
Esta defensa ha resonado especialmente en diplomáticos jóvenes que buscan recuperar el sentido original del trabajo multilateral: cooperación, no imposición.
Su impacto humano: un ejemplo para una generación que busca causas auténticas
Más allá de tratados y resoluciones, la historia de Neydy conecta porque muestra algo urgente: todavía existen personas que creen que el bien común vale la pena.
No trabaja para ser protagonista; trabaja para que la verdad lo sea. Para que las familias vivan en paz. Que los más vulnerables tengan voz. Para que los pueblos no sean rehenes de intereses ajenos.
Y, sobre todo, para demostrar que incluso una sola persona puede influir en estructuras enormes cuando tiene claridad moral y preparación profesional.
Su vida recuerda que, en tiempos de confusión, la coherencia es revolucionaria.
La importancia de una voz que recuerda lo esencial
La historia de Neydy Casillas es un recordatorio poderoso de que la dignidad humana no es negociable. La familia importa. Que la vida importa. La verdad importa. Y que, a pesar del ruido del mundo, siguen existiendo personas capaces de entrar en los espacios más complejos sin perder el corazón.
En una época donde se relativiza casi todo, su voz devuelve claridad. Y en un mundo donde muchos jóvenes sienten desesperanza, su ejemplo demuestra que sí es posible trabajar por un ideal que valga la pena.
Por eso, su historia conecta. Porque invita a ver que incluso desde los rincones más grandes del poder global… sigue habiendo lugar para la esperanza.
Síguela y conoce su labor
Te invitamos a seguir de cerca su trabajo y su visión sobre la dignidad humana, la libertad y la protección de la familia:
- Global Center for Human Rights: https://globalcenterforhumanrights.org
- Entrevistas y reflexiones: Puedes encontrar varias en Aceprensa y WCFC Costa Rica.
- Redes profesionales: LinkedIn, donde comparte avances y análisis.
