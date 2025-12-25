“Regalo de Navidad”; bebé llega al mundo en hospital oncológico

Ciudad de México.— A las primeras horas del 24 de diciembre, un hospital especializado al tratamiento del cáncer se transformó en sala de parto en la Ciudad de México. En el Hospital de Oncología del Centro Médico Nacional Siglo XXI del Instituto Mexicano del Seguro Social, una emergencia médica concluyó con el nacimiento de un bebé y con una respuesta institucional fuera de lo habitual.

Sandra, de 31 años, llegó al área de Urgencias tras iniciar trabajo de parto alrededor de las 06:00 horas. No era derechohabiente. Tampoco se dirigía a ese hospital. Un error del servicio de taxi modificó el trayecto y la condujo, junto con su esposo, Armando, a una unidad médica especializada en oncología.

Regalo de Navidad

Al solicitar apoyo, el personal activó los protocolos de urgencia. El alumbramiento ocurrió a las 09:23 horas dentro del propio hospital. La intervención se resolvió sin complicaciones, pese a tratarse de una unidad monotemática.

El director del Hospital de Oncología, Rafael Medrano Guzmán, explicó el alcance de la atención brindada. “Esta unidad médica está capacitada para resolver cualquier eventualidad, en este caso una urgencia obstétrica que fue fortuita”, señaló

“Tuvimos nuestro regalo de Navidad, ya que nos llegó nuestro niño Dios en el 24”, dijo Medrano Guzmán.

Coordinación médica y atención neonatal

El recién nacido, un varón prematuro, recibió atención inmediata. Especialistas en neonatología del Hospital de Pediatría del CMN Siglo XXI acudieron al área con incubadora y equipo especializado para garantizar su estabilidad.

Medrano Guzmán informó que el cuidado se extendió más allá del parto. “Es la mejor evidencia de que estamos atendiendo todas las necesidades de la mamá, del bebé y del entorno familiar”, afirmó.

Posteriormente, se realizaron los enlaces institucionales para trasladar a la madre y al recién nacido al Hospital de Gineco-Obstetricia No. 4 “Luis Castelazo Ayala”, donde continuó el seguimiento médico.

Bendiciones al bebé

Sobre el trabajo del personal, el director del hospital expresó un mensaje institucional. “Muchas felicidades a la madre, al padre y sobre todo mil bendiciones al bebé y a este gran Hospital de Oncología”, dijo.

Agradecimiento de los padres

Tras el nacimiento, Sandra relató su experiencia dentro del hospital. “Me atendieron muy bien, rápido y humanitariamente”, expresó al referirse a la atención recibida durante el parto.

Equipo preparado para escenarios no habituales

Su esposo, Armando, de 41 años, recordó el momento en que solicitaron ayuda. “En el IMSS fue buena la atención que nos brindaron y muchas gracias”, señaló, al explicar que el ingreso al Hospital de Oncología ocurrió tras un error en el trayecto del taxi.

En la atención participaron médicos residentes de Ginecología Oncológica, urgenciólogos, anestesiólogos, personal de Enfermería y camilleros. La coordinación permitió resolver un parto dentro de un hospital dedicado a otra especialidad.

Desde el propio equipo médico se compartió una valoración conjunta sobre el procedimiento. “Se notó la capacidad de todo el personal para resolver esta situación sin complicaciones”, coincidieron integrantes del grupo que intervino en la atención.

Este fue el segundo parto fortuito atendido en el Hospital de Oncología del CMN Siglo XXI en los últimos tres años.

