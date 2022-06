Remanentes de Agatha podrían volverse otro ciclón

Ciudad de México.— El presidente Andrés Manuel López Obrador negó haber enviado amenazas, a través del secretario de Gobernación, al dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno.

Durante la conferencia mañanera en Palacio Nacional, López Obrador aseguró que nunca ha intimidado a alguien.

“No es cierto. Yo no me meto en eso. Nunca lo he hecho. Es un asunto de principios; de ideales; de moral”.