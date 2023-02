Restos de Proteo volverán a México

Ciudad de México.— La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informó que el cuerpo de Proteo, perrito rescatista que murió en Turquía, regresará a México.

“Proteo, te esperamos en casa, porque un soldado al cumplir su misión, regresa a su hogar, a nuestro México lindo y querido”, señaló la institución en una publicación de redes sociales.

La Sedena compartió que “tus compañeros del Ejército mexicano y Fuerza Aérea estamos orgullosos de ti, nuestro gran héroe”.

Proteo perdió la vida mientras trabajaba en las labores de rescate en Turquía a causa del frío extremo que se vive en el país.

A lo largo de una década, el perro ayudó en emergencias como los sismos de la Ciudad de México en 2017 o el de Haití en 2021.

“Me siento muy orgulloso de mi can, especialmente que sea reconocido como un gran perro. Y no nada más me siento orgulloso de él, sino de todos los (perros) que han venido aquí y están cumpliendo con su trabajo, quisiera que así sean reconocidos”

