Reto de salud para 2026, reducir la mortalidad materno infantil
Las principales causas de muerte materno infantil son prevenibles
Ciudad de México.— El gobierno federal planteó como uno de sus principales objetivos en materia de salud avanzar hacia un sistema universal que cubriera a toda la población mexicana.
La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que la estrategia busca consolidar los sistemas existentes y mejorar los indicadores de salud materno infantil en el país.
En ese sentido, la mandataria señaló que los planes médicos se enfocaron en reducir la mortalidad materno infantil mediante acciones dirigidas al fortalecimiento institucional, la prevención de enfermedades y la atención especializada para mujeres.
Avance hacia un sistema universal de salud
Sheinbaum explicó que el objetivo central consiste en garantizar acceso efectivo a servicios de salud para toda la población, sin importar su condición laboral o social.
La estrategia prioriza la cobertura integral y la atención continua, de acuerdo con lineamientos del Gobierno de México.
Sheinbaum afirmó que estas acciones apuntan a disminuir muertes evitables y a mejorar los indicadores generales de salud en el país.
“Todo esto nos va a llevar a tener menos muertes materno-infantiles y mejores indicadores de salud de toda la población mexicana”, agregó.
Infraestructura y servicios médicos en expansión
Entre los avances recientes, el ISSSTE implementó un nuevo esquema de consultorios cercanos a centros de trabajo, según reportes institucionales del propio organismo. Esta medida buscó facilitar el acceso a consultas médicas oportunas.
Por su parte, el IMSS continua la construcción de hospitales de especialidad y centros de salud con servicios ampliados, de acuerdo con comunicados oficiales del instituto. Estas obras respondieron al aumento en la demanda de atención médica especializada.
En tanto que el IMSS-Bienestar avanzó en su incorporación a 24 estados, incluido Yucatán. Según información oficial, esta expansión busca garantizar atención médica gratuita a población sin seguridad social.
Prevención de enfermedades como eje prioritario
La presidenta destacó que la prevención ocupó un lugar central en la política sanitaria rumbo a 2026. El gobierno impulsó programas de salud casa por casa y campañas educativas en escuelas públicas.
Estas acciones promueven hábitos saludables y la detección temprana de enfermedades crónicas. La Secretaría de Salud identificó a la diabetes y la hipertensión como padecimientos prioritarios por su impacto en la salud pública.
Causas prevenibles de muerte materna en México
La mortalidad materna permaneció como una preocupación relevante. Reportes de la Secretaría de Salud indicaron que la mayoría de las causas se pudieron prevenir con atención médica adecuada durante el embarazo.
El Informe de la Semana Epidemiológica 25 de 2025 señaló que las complicaciones prevenibles encabezaron las defunciones maternas.
La enfermedad hipertensiva del embarazo representó el 15.0 por ciento de los casos.
La hemorragia obstétrica ocupó el segundo lugar, con 13.8 por ciento de las defunciones, según la Dirección General de Epidemiología.
Ante ello, las autoridades sanitarias destacaron la importancia del control prenatal y la atención médica oportuna.
Crece la conciencia sobre la cultura de cuidados
La familia se involucra más
Ciudad de México.— El trabajo de cuidados comienza a ganar visibilidad conforme la sociedad modifica su forma de entender la vida familiar y la corresponsabilidad.
Durante años, esta labor permaneció en el ámbito privado y recayó principalmente en mujeres, explicó la investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, María Verónica Montes de Oca Zavala.
La especialista señaló que, aunque muchos hogares mantuvieron esquemas tradicionales, diversos cambios impulsaron transformaciones graduales.
Entre ellos, mencionó la modificación de la estructura poblacional y una mayor conciencia sobre las necesidades de infancias, personas con discapacidad y adultos mayores.
Montes de Oca Zavala participó en la reunión “Ética del cuidado para una sociedad más inclusiva con las personas adultas mayores”, organizada por el Programa Universitario de Bioética de la UNAM.
Durante su intervención, afirmó que las discusiones actuales buscaron replantear la forma en que se distribuyeron derechos y responsabilidades en materia de cuidado.
La investigadora explicó que las políticas públicas comenzaron a revisar su enfoque para reconocer el cuidado como un asunto colectivo.
Desde su perspectiva, el debate incluye pensar de manera distinta la distribución de derechos, así como el papel del Estado y de las familias.
Como parte de este análisis, la doctora en Ciencias Sociales recomendó el documento “La Ciudad del Cuidado”, publicado por la Dirección de Asuntos de Género de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
El texto cuestiona el enfoque patriarcal y visibilizó que hombres, mujeres y personas no binarias tuvieron derecho a recibir cuidados y a vivir con calidad, además de asumir obligaciones compartidas.
Programas comunitarios y redes de acompañamiento para personas adultas mayores
Durante el mismo encuentro académico, la profesora de la Facultad de Enfermería y Obstetricia de la UNAM, Dulce Elena Castillo Villegas, coincidió en la necesidad de reconocer el cuidado como una tarea que requirió preparación y acompañamiento institucional.
Castillo Villegas explicó que cuidar demandó conocimientos, habilidades y sentido ético. Señaló que muchas personas cuidadoras carecieron de experiencia previa, lo que evidenció una deuda en materia de formación, según lo expuesto ante estudiantes y personal académico.
A través del Programa Acompañamiento al Envejecimiento y Cuidado en el Hogar, que ella coordinó, el equipo trabajó con personas adultas mayores para monitorear su salud y estimular la expresión de intereses personales.
Con el paso del tiempo, observaron la conformación de redes de acompañamiento entre participantes.
La profesora relató que las visitas domiciliarias realizadas en Xochimilco permitieron compartir información práctica sobre el cuidado cotidiano.
En esos encuentros, las familias resolvieron dudas sobre la administración de medicamentos y otros aspectos relacionados con la atención en casa, de acuerdo con lo informado por la UNAM.
Castillo Villegas indicó que este tipo de estrategias fortalecieron los vínculos comunitarios. Las personas adultas mayores comenzaron a reconocer al equipo como parte de su red de apoyo, lo que reflejó la importancia del acompañamiento constante.
Sistema Nacional de Cuidados y políticas públicas en México
En el encuentro también participó Edgar Jaime Blano Campero, subdirector de Formación y Evaluación Educativa del Instituto Nacional de Geriatría. El especialista recordó que la Secretaría de la Mujer y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia presentaron el sitio cuidados.mujeres.gob.mx.
La plataforma enumeró elementos clave para avanzar hacia una sociedad de cuidados, como parte del Sistema Nacional y Progresivo de Cuidado. De acuerdo con información oficial, este mecanismo buscó articular la oferta institucional y promover la corresponsabilidad entre distintos sectores sociales.
Blano Campero explicó que el Sistema contó con coordinación interinstitucional, programas, servicios, esquemas de formación y regulación.
Además, se enfocó en impulsar un cambio cultural sobre el valor del cuidado, según datos del Instituto Nacional de Geriatría.
El especialista detalló que la construcción del Sistema implicó una inversión estimada de 1.2 por ciento del producto interno bruto.
El plan incluyó 47 programas y la participación de 27 instituciones del gobierno federal, de acuerdo con cifras oficiales presentadas en el foro.
Entre los beneficios identificados, Blano Campero mencionó la redistribución de tareas de cuidado entre hombres y mujeres, la ampliación de servicios y la reducción de barreras de acceso.
También destacó la búsqueda de atenciones pertinentes para personas adultas mayores.
Víctimas del Tren Interoceánico denuncian atención negligente
La presidenta visitó a las víctimas
Ciudad de México.— Tras el descarrilamiento del Tren Interoceánico, ocurrido en el Istmo de Tehuantepec, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, visitó a las familias afectadas y ofreció respaldo institucional.
Durante su recorrido, la mandataria aseguró que el gobierno federal brindó apoyo médico, seguimiento y atención integral a las personas lesionadas por el accidente ferroviario.
Sin embargo, algunos sobrevivientes expresaron inconformidad por la atención recibida en hospitales de la región, particularmente en el Hospital IMSS-Bienestar de Matías Romero, Oaxaca.
La denuncia se hizo pública a través de redes sociales, donde una de las pasajeras relató presuntas omisiones médicas tras ser atendida por lesiones derivadas del descarrilamiento.
De acuerdo con su testimonio, la paciente viajaba en uno de los vagones que se salió de la vía y cayó a un barranco durante el accidente.
La mujer explicó que, tras el impacto, perdió la capacidad de apoyar una pierna debido al dolor intenso en la rodilla.
Pese a esa condición, el personal médico le otorgó el alta hospitalaria sin entregarle diagnóstico, hoja de egreso ni estudios clínicos, según su versión.
La sobreviviente identificada como Kath Vásquez afirmó que el personal realizó estudios de rayos X, pero no mostró los resultados ni entregó las placas correspondientes.
También señaló que médicos y enfermeros discutieron frente a ella sobre el procedimiento a seguir, sin llegar a un acuerdo antes de darle salida.
La paciente indicó que recibió una receta para el dolor, aunque el medicamento prescrito no estaba disponible para surtirse en la unidad médica.
Tras una segunda valoración, la paciente recibe atención especializada según los protocolos.
IMSS aseguró activación de protocolos tras el accidente ferroviario
El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo Aburto, informó que el IMSS activó protocolos de emergencia tras el primer reporte del accidente.
Durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional, el funcionario explicó las acciones médicas implementadas.
Zoé Robledo detalló que el Hospital Rural de Matías Romero recibió a 33 pacientes por su cercanía con el sitio del descarrilamiento.
Del total, 14 personas fueron dadas de alta por mejoría médica, mientras que cuatro continuaron hospitalizadas en esa unidad.
El resto de los pacientes fue trasladado a otros hospitales de la región, conforme a la capacidad resolutiva de cada centro médico.
El titular del IMSS señaló que el Hospital General de Zona número 2, en Salina Cruz, concentró el mayor número de personas lesionadas.
En ese hospital permanecieron 16 pacientes, varios con contusiones y golpes derivados del impacto ferroviario.
Cinco personas presentaron fracturas y quedaron programadas para procedimientos quirúrgicos, según informó el propio director del IMSS.
Zoé Robledo agregó que el instituto brindó acompañamiento a familiares de pacientes hospitalizados, además de alimentación y alojamiento temporal.
También informó que el IMSS realizó gestiones de traslado para una familia originaria de Coatzacoalcos, Veracruz, conforme a sus necesidades.
Bicicleta, regalo ideal de Reyes Magos
¿Está en tu lista?
Ciudad de México.— Regalar una bicicleta durante la temporada de Reyes Magos como una de las opciones más recurrentes para niños de entre 7 y 11 años.
Especialistas en desarrollo infantil y organismos de salud señalaron que el uso regular de la bicicleta favorece la actividad física y el bienestar durante la infancia.
La Organización Mundial de la Salud indicó que la actividad física en edad escolar contribuyó a mejorar la coordinación, la salud cardiovascular y el equilibrio emocional (OMS).
Actividad física, bicicleta y desarrollo infantil
La OMS recomendó que niños de entre 5 y 17 años realizaran al menos 60 minutos diarios de actividad física moderada o vigorosa.
El ciclismo recreativo se incluyó entre las actividades sugeridas por su bajo impacto y facilidad de adaptación a diferentes edades.
Por su parte, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia señaló que el juego activo fortaleció habilidades sociales y redujo el sedentarismo infantil (UNICEF).
En contextos urbanos, la bicicleta permite a menores interactuar con su entorno bajo supervisión adulta y en espacios controlados.
Seguridad y uso responsable
Autoridades de salud pública insisten en la importancia del uso de casco certificado durante cualquier actividad ciclista infantil.
Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades estadounidenses indicaron que el uso de casco redujo hasta 85 por ciento el riesgo de lesiones graves en la cabeza (CDC).
En México, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) difundió guías de compra donde recomendó verificar frenos, estabilidad y ajustes del asiento.
La Profeco señaló que una bicicleta adecuada debía permitir que el menor alcanzara el suelo con ambos pies al estar sentado.
También recomendó acompañar el regalo con protecciones básicas como rodilleras y coderas, especialmente en etapas iniciales de aprendizaje.
Tallas y características recomendadas
Especialistas en movilidad infantil explicaron que la elección de la bicicleta depende más de la estatura que de la edad.
Para niños de 7 a 9 años, se recomendó generalmente rodada de 20 pulgadas, según guías de seguridad vial infantil.
Para menores de 9 a 11 años, la rodada de 24 pulgadas resultó más adecuada cuando la estatura superó los 135 centímetros.
Modelos con asiento y manubrio ajustables permitieron mayor tiempo de uso conforme el menor creció, señalaron asociaciones ciclistas.
Las bicicletas sin cambios son ideales para principiantes por su facilidad de manejo y menor mantenimiento.
Rango de precios en el mercado mexicano
Revisiones de mercado consultadas por Profeco y plataformas de análisis de consumo mostraron variaciones amplias en precios durante temporada decembrina.
Bicicletas infantiles básicas, de rodada 20 o 24 pulgadas, registraron precios aproximados entre 2 mil y 4 mil pesos.
Modelos con mejores componentes, frenos reforzados y mayor durabilidad se ubicaron entre 4 mil y 8 mil pesos.
Opciones con materiales más ligeros o diseños especializados superaron los 8 mil pesos, de acuerdo con comparativos de consumo.
Un regalo ligado al tiempo compartido
Especialistas en infancia destacaron que la bicicleta favoreció actividades familiares y redujo el tiempo frente a pantallas.
UNICEF señaló que el acompañamiento adulto durante el juego fortaleció vínculos y promovió entornos seguros para la niñez.
Durante Reyes Magos, muchas familias priorizan regalos que combinaron entretenimiento y movimiento, según reportes de consumo nacional.
La bicicleta mantiene presencia como un objeto asociado al aprendizaje, al juego y a la convivencia cotidiana, de acuerdo con fuentes como la OMS y la UNICEF.
Nacional
“Se atenderán familias afectadas por descarrilamiento del Tren Interoceánico”
Hay 13 fallecidos al momento
Ciudad de México.— La presidenta Claudia Sheinbaum instruyó a dependencias del Gobierno federal atender de manera personal a familias afectadas por el descarrilamiento del Tren Interoceánico, ocurrido en Oaxaca.
A través de redes sociales, Sheinbaum informó que giró instrucciones al secretario de Marina y al subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación para trasladarse al sitio del accidente.
También ordenó la presencia de delegaciones del IMSS e IMSS-Bienestar para brindar atención médica y acompañamiento institucional a personas lesionadas y familiares de víctimas.
La Secretaría de Gobernación coordinó las labores interinstitucionales, según informó la propia presidenta, con el objetivo de concentrar la atención y la comunicación oficial.
Sheinbaum señaló que la Secretaría de Marina reportó 13 personas fallecidas tras el accidente ferroviario, además de 98 personas lesionadas, cinco con heridas de gravedad.
Indicó que personas heridas recibieron atención en hospitales del IMSS en Matías Romero y Salina Cruz, así como del IMSS-Bienestar en Juchitán e Ixtepec.
La mandataria agradeció el apoyo del gobernador de Oaxaca y de su equipo, quienes participaron en la atención inmediata y en la coordinación con autoridades federales.
Atención inmediata tras el descarrilamiento
La Secretaría de Marina informó que la máquina principal del tren sufrió un descarrilamiento, lo que obligó a detener la marcha y activar protocolos de emergencia.
La dependencia señaló que, desde el primer momento, personal brindó atención inmediata a personas usuarias del servicio ferroviario.
Semar mantuvo coordinación con autoridades federales y estatales para garantizar la seguridad de pasajeros y realizar el levantamiento de información técnica y operativa.
La institución explicó que la prioridad institucional se centró en atender a personas afectadas y mantener informada a la población con responsabilidad y transparencia.
La información fue difundida mediante comunicados oficiales de la Secretaría de Marina y de la Presidencia de la República.
Investigación federal en curso
La Fiscalía General de la República informó que abrió una carpeta de investigación para esclarecer las causas del accidente ferroviario registrado en Oaxaca.
Mediante un comunicado en redes sociales, la fiscal general Ernestina Godoy señaló que agentes ministeriales federales iniciaron las diligencias correspondientes.
Personal pericial y policial de la Agencia de Investigación Criminal trabajó en coordinación con autoridades federales y estatales, según informó la FGR.
La investigación se desarrolló en el contexto del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, proyecto estratégico de infraestructura federal.
La FGR indicó que las indagatorias buscaron determinar responsabilidades y condiciones técnicas relacionadas con el descarrilamiento.
¿Cuál es la Línea Z del Tren Interoceánico?
La Línea Z del Tren Interoceánico conectó Coatzacoalcos, Veracruz, con Salina Cruz, Oaxaca, a lo largo de 212 kilómetros, según información oficial del proyecto.
Esta línea se inauguró en 2023, durante el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, como parte del Corredor Interoceánico.
La ruta conectó dos puertos estratégicos del país y ofreció servicios de transporte de pasajeros y traslado de mercancías.
Además de la Línea Z, el sistema ferroviario incluyó la Línea FA, que conectó Coatzacoalcos con Palenque, Chiapas.
También operó la Línea K, que comunicó Salina Cruz con Tonalá, Chiapas, de acuerdo con información del Gobierno federal.
Van dos accidentes en una semana; piden suspensión
El 20 de diciembre, Milenio informó sobre una colisión entre un tren de pasajeros y un tráiler en un cruce ferroviario en Pichucalco, Chiapas.
En ese incidente no se reportaron pasajeros lesionados, aunque el conductor del tráiler resultó herido tras intentar cruzar las vías sin precaución.
El conductor fue atendido inicialmente en Juárez y después trasladado a un hospital en Reforma, donde se reportaron fracturas y estado de salud delicado.
Tras el descarrilamiento en Oaxaca, el diputado del PAN, Daniel Chimal García, pidió suspender operaciones del Tren Interoceánico.
El legislador solicitó una revisión exhaustiva del corredor ferroviario y pidió una auditoría a las obras por parte de la Secretaría Anticorrupción.
Chimal García también llamó a la Fiscalía General de la República a esclarecer los hechos y anunció visitas a estaciones junto con legisladores e ingenieros.
Lista de hospitalizados
Esta es la lista de hospitalizados por el descarrilamiento del Tren Interoceánico:
- Abigail Lizarraga Arias, 34 años – Hospital de Juchitán.
- Abril Solorzano Cruz, 12 años – Hospital de Juchitán.
- Akwjo Salazar Rodríguez, 72 años – Hospital de Juchitán.
- Calli Santiago Antonio, 18 años – Hospital de Juchitán.
- Elidia de la Cruz López, 66 años – Hospital de Juchitán.
- Gilberta Josefina Calvo Vásquez, S/D – Hospital de Juchitán.
- Jorge Alberto Hernández, 29 años – Hospital de Juchitán.
- Liliana del Carmen González Cruz, 30 años – Hospital de Juchitán.
- Livia A. Alvarado, 73 años – Hospital de Juchitán.
- Luis Augusto Kat Canto, S/D – Hospital de Juchitán.
- María Fernanda Serrano Moreno, 13 años – Hospital de Juchitán.
- Martha Lidia Santiago Antonio, 42 años – Hospital de Juchitán.
- Mellani Zaragoza Medina, 17 años – Hospital de Juchitán.
- Miguel Ángel Fabre Bajaron, 44 años – Hospital de Juchitán.
- Nahomi Katherine Ríos Vásquez, 21 años – Hospital de Juchitán.
- Nelli Rosario Arana Serrano, 57 años – Hospital de Juchitán.
- Patricia Castro Sánchez, 23 años – Hospital de Juchitán.
- Tiare Deyanira Mendoza Hernández, 33 años – Hospital de Juchitán.
- Ulises Jauregui García, 51 años – Hospital de Juchitán.
- Uriel Castillejos Cruz, 20 años – Hospital de Juchitán.
- Víctor Ventral Ordóñez, 18 años – Hospital de Juchitán.
- Ximena Ríos, 9 años – Hospital de Juchitán.
- Ariadna Hernández Hernández, 33 años – Hospital General de Salina Cruz.
- Ian Oswaldo López Hernández, 12 años – Hospital General de Salina Cruz.
- Ana Guadalupe Fabre Pasaron, 48 años – Hospital Ixtepec.
- Axel Eduardo Antonio Fabre, 16 años – Hospital Ixtepec.
- Carla Valeria Sánchez Cheng, 22 años – Hospital Ixtepec.
- Claudia Cruz Alcántara, 47 años – Hospital Ixtepec.
- Ereida López Ordaz, 54 años – Hospital Ixtepec.
- Felipe Calvo Chiapas (Chiapas) (Chiñas), 33 años – Hospital Ixtepec.
- Guadalupe Ruiz Zambrano, 78 años – Hospital Ixtepec.
- Gustavo Alejandro Del Toro González, 36 años – Hospital Ixtepec.
- Itza Julisa Márquez Alejo, 21 años – Hospital Ixtepec.
- María del Carmen Chiñas Reyes, 55 años – Hospital Ixtepec.
- Perla del Carmen Toledo Ávalos, 20 años – Hospital Ixtepec.
- Alexia Cerquedo Mejía, 20 años – Hospital Rural Bienestar Matías Romero.
- Alexis Iglesias Temichs, 20 años – Hospital Rural Bienestar Matías Romero.
- Alexis Ríos Gallegos, 17 años – Hospital Rural Bienestar Matías Romero.
- Alma Jasive Bemol Albores, 32 años – Hospital Rural Bienestar Matías Romero.
- Alonso Ríos Gallegos, 11 años – Hospital Rural Bienestar Matías Romero.
- Ashley Aylin Fabre Mingo, 13 años – Hospital Rural Bienestar Matías Romero.
- Claudia Gallegos Castillo, 38 años – Hospital Rural Bienestar Matías Romero.
- Dulce Nayeli López Morales, 31 años – Hospital Rural Bienestar Matías Romero.
- Edwin Alan Gómez Falcón, 32 años – Hospital Rural Bienestar Matías Romero.
- Emérit Daniel Ríos López, 8 años – Hospital Rural Bienestar Matías Romero.
- Feliciano Cruz Benítez, 46 años – Hospital Rural Bienestar Matías Romero.
- Flor Temichs Cinta, 47 años – Hospital Rural Bienestar Matías Romero.
- Gustavo Ríos Ponce, 38 años – Hospital Rural Bienestar Matías Romero.
- Indira Lara Pineda, 32 años – Hospital Rural Bienestar Matías Romero.
- Itzel Sosa Carrasquedo, 30 años – Hospital Rural Bienestar Matías Romero.
- Jeferson Javier Laureano Bemol, 11 años – Hospital Rural Bienestar Matías Romero.
- Jesús Antonio Ángel Sánchez, 24 años – Hospital Rural Bienestar Matías Romero.
- Joana Osorio Castro, 19 años – Hospital Rural Bienestar Matías Romero.
- José Luis Fabre Pazarro, 37 años – Hospital Rural Bienestar Matías Romero.
- José Matías Fabre Falcón, 7 años – Hospital Rural Bienestar Matías Romero.
- Juan Daniel Ríos Ponce, 32 años – Hospital Rural Bienestar Matías Romero.
- Juan Manuel Iglesias López, 45 años – Hospital Rural Bienestar Matías Romero.
- Karla Mérida Leyva Castillejos, 73 años – Hospital Rural Bienestar Matías Romero.
- Lindoro Hernández Ortiz, 78 años – Hospital Rural Bienestar Matías Romero.
- María Eugenia Zaragoza Ceja, 72 años – Hospital Rural Bienestar Matías Romero.
- Melani Arum Laureano Bemol, 7 años – Hospital Rural Bienestar Matías Romero.
- Paola Laureano Bemol, 4 años – Hospital Rural Bienestar Matías Romero.
- Regina Torres Castro, 3 años – Hospital Rural Bienestar Matías Romero.
- Yuleni Vázquez Flores, 24 años – Hospital Rural Bienestar Matías Romero.
- Ronaldo Domínguez Ramírez, 61 años – Tehuantepec.
- Libertad Domínguez Rosales, 25 años – Tehuantepec.
- Alfonso Lara Pineda, 26 años – Tehuantepec.
- Gabriela Moreno Vásquez, 49 años – Tehuantepec.
- Karla Ortiz López, 19 años – Tehuantepec.
- Efrén Palacios Pacheco, 61 años – Tehuantepec.
