Retorno a las actividades no será en “estampida”: Gobierno

Ciudad de México.- Ante la ola de críticas que se han desatado por las declaraciones contradictorias del vocero del Gobierno federal para el tema de la crisis sanitaria por el COVID-19, el subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, los legisladores de la Comisión Permanente lo llamarán a comparecer con el objetivo de que aclare dudas y despeje las confusiones derivadas de sus declaraciones recientes.

En entrevista, el senador del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Manuel Añorve Baños, confirmó que citarán a comparecer en la Comisión Permanente, a López-Gatell, ante la serie de críticas tanto en el ámbito internacional como nacional.

Obviamente quien ha generado la confusión es López-Gatell, porque en esa contradicción de cifras y de acciones, genera lo que dice el clásico, el “sospechosismo”, indicó Añorve Baños.

El priísta explicó que cuando existían fallecimientos por “neumonía atípica”, no los cuantificaban en el número de fallecidos por COVID-19.

Y casi un mes y medio después, empezó a reconocer que sí se tenían que cuantificar.

Señaló que el subsecretario López-Gatell, de la noche a la mañana dijo que tenían que multiplicarse por 8.9 con el programa Centinela, quienes tenían ya el Covid-19, lo que debería de haber aclarado desde un inicio de la pandemia.

Por otro lado, destacó, sigue López-Gatell, mandando mensajes de confusión, de que la curva se está aplanando, cuando en todos lados el crecimiento en el país del covid-19 sigue a la alza.

“Y yo estoy seguro que estas aclaraciones tiene que hacerlas en la Comisión Permanente, López-Gatell, pero particularmente esto ha generado confusión y obviamente que la prensa internacional nos esté señalando de estar cubriendo el número, desgraciadamente, el número de fallecidos, y sobre todo, el número de contagiados”.

El senador Añorve dijo que mientras el Gobierno federal no esté haciendo pruebas rápidas y pruebas universales, “muchísima gente” no llega a los hospitales y se queda en su casa, sin poder saber si tienen o no Covid-19, y lo más grave, son los asintomáticos, que pueden andar en la calle haciendo una vida normal y trasladando el virus hacia otras personas, puntualizó.

López-Gatell ha generado muchas confusiones y necesita ir a la Comisión Permanente para aclararlas, aseveró el legislador guerrerense.