Sacerdote ucraniano pide rezar a la Virgen de Guadalupe por la paz

Ciudad de México.— El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, negó que el Instituto sobreactúe en la aplicación de las disposiciones establecidas en la Constitución y las leyes.

En ese sentido, llamó a los actores políticos a apegarse a la Constitución y conducirse con lealtad a las reglas democráticas y a la ciudadanía.

“Sí hay una prohibición de propaganda gubernamental durante el periodo de la Revocación de Mandato; es decir, desde la convocatoria que se emitió el 4 de febrero hasta el día de la Jornada el 10 de abril próximo, es porque así lo pusieron y lo pactaron las fuerzas políticas en la Constitución y en la ley”, refrendó.

No se vale decir que no se conocen las reglas o que el INE está actuando o sobreactuando en la aplicación de las mismas, añadió Lorenzo Córdova.

“La prohibición de propaganda gubernamental y, consecuentemente, de promover logros de gobierno la pusieron los legisladores en la Constitución y en la ley, y no se vale que éstas no se respeten, porque es una falta de respeto a la ciudadanía que se vulneren esas reglas”.

Córdova refirió que para la Revocación se están haciendo grandes ejercicios de difusión, dentro de los recursos presupuestales acotados con los que cuenta el INE.

“Hay voces que dicen que el INE no está haciendo lo suficiente para promover la Revocación de Mandato, eso es absolutamente falso, en breve estarán realizando no solamente tres foros nacionales, sino un foro de discusión en cada entidad y también foros distritales de discusión en los que con equidad se va a informar a la ciudadanía las alternativas y las implicaciones de su decisión el próximo 10 de abril”.

Además, dijo el Consejero Presidente, se están transmitiendo millones de spots en la radio y la televisión, y se utilizan todos los mecanismos de difusión, tanto de propaganda estática como en redes sociales y medios electrónicos que el Instituto Nacional Electoral dispone.

“Quien diga que el INE no está promoviendo esa Revocación, o que no la quiere, falta a la verdad, es falso que el INE no haya querido poner las casillas. Paradójicamente, quienes promueven esta idea son los que impidieron que se instalaran todas las casillas, así que la Revocación de Mandato va y va bien, de la mano del INE con la ciudadanía a la que se debe”.

