Salud como derecho humano: Estado garantizará atención médica integral y gratuita

Ciudad de México.— El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, negó categóricamente que su país haya proporcionado recursos o agentes para la reciente operación que resultó en la detención de Joaquín Guzmán López, hijo de “El Chapo Guzmán”, y de Ismael “El Mayo” Zambada.

En conferencia de prensa, Salazar subrayó que la operación fue llevada a cabo exclusivamente por los cárteles, sin intervención estadounidense.

“No fue un avión de los Estados Unidos, no fue un piloto de los Estados Unidos, no fueron nuestros agentes, de nuestra gente en México”, aseguró Salazar, añadiendo que el vuelo que trasladó a ambos capos desde Sinaloa hasta Santa Teresa, en Nuevo México, no estuvo bajo el control de autoridades estadounidenses.