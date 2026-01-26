Salud mental e incertidumbre: factores en la seguridad de los jóvenes

Ciudad de México.— La seguridad de los jóvenes enfrenta un escenario marcado por la incertidumbre sobre el futuro, una condición que incide en su bienestar, permanencia en los espacios educativos y la forma de relacionarse con el entorno social, de acuerdo con datos y análisis presentados desde el ámbito académico y de la salud pública.
Trastornos mentales en adolescentes
Mariana Gutiérrez Lara, titular del Seminario de Investigación en Juventud de la Universidad Nacional Autónoma de México, informó que la Organización Panamericana de la Salud, dio a conocer que una de cada siete personas de entre 10 y 19 años, equivalente al 14.3 por ciento, presenta algún trastorno mental.
Este panorama, dijo, se inserta en un contexto donde los jóvenes enfrentan cambios acelerados en los ámbitos social, educativo y tecnológico.
Asimismo, la Organización Mundial de la Salud ha señalado que los adolescentes con trastornos pueden enfrentar exclusión social, discriminación, estigmatización, dificultades educativas, afectaciones a la salud física y posibles vulneraciones a sus derechos humanos, factores que influyen en la búsqueda de ayuda o en la adopción de conductas de riesgo.
Incertidumbre y relaciones juveniles
De acuerdo con Gutiérrez Lara, la sensación de falta de certidumbre se encuentra presente entre amplios sectores juveniles y tiene efectos en sus relaciones personales y en el acceso a los espacios educativos. Por ello, subrayó la necesidad de abordar este fenómeno desde la investigación y la escucha directa de las juventudes.
En este contexto, la UNAM ha desarrollado acciones de apoyo dirigidas a su comunidad estudiantil, mientras el Seminario de Investigación en Juventud trabaja en el análisis de los retos que enfrentan los jóvenes, entre ellos los vínculos mediados por tecnologías, las experiencias de quienes viven procesos migratorios y las transformaciones en las masculinidades.
Aportes desde la universidad
El trabajo del Seminario se orienta a generar mecanismos que permitan comprender cómo los jóvenes viven las transiciones hacia la adultez y qué acciones pueden impulsarse desde la Universidad para contribuir a la sociedad. Este enfoque contempla el aprovechamiento de los ámbitos públicos, privados y digitales como espacios de interacción.
Con ese objetivo, se decidió actualizar y fortalecer esta iniciativa académica mediante una agenda enfocada en profundizar líneas de investigación sobre problemáticas actuales y emergentes, impulsar nuevas rutas de estudio con impacto social, ampliar los espacios de formación y facilitar el diálogo entre la Universidad, colectivos juveniles, organizaciones civiles y redes académicas nacionales e internacionales.
Cambios en las dinámicas juveniles
Desde la creación del Seminario en 2008, las dinámicas juveniles han experimentado cambios significativos, asociados a la pandemia de COVID-19 y a la incorporación constante de tecnologías que modificaron las formas de relación. Este proceso ha dado lugar a transformaciones sociales y experiencias subjetivas que hoy forman parte central del análisis académico.
Gutiérrez Lara explicó que hace dos décadas la interacción humana se desarrollaba principalmente de manera presencial, mientras que en la actualidad existen múltiples formas de comunicación que han redefinido los modos de acercamiento y contacto entre las personas.
Herramientas para el bienestar juvenil
En esta nueva etapa, el Seminario trabaja en la construcción colectiva de herramientas psicosociales orientadas a acompañar a los jóvenes en su tránsito hacia la adultez, con atención a su desarrollo personal y a las formas de socialización y diálogo que se presentan en el contexto actual.
Parte de este trabajo se centra en analizar los procesos de adaptación de las juventudes y en identificar la presencia de estrés, ansiedad o depresión, así como en valorar los mecanismos que pueden contribuir a su desarrollo personal.
Líneas de investigación prioritarias
Entre las líneas de trabajo que se impulsan se encuentran la salud integral, que abarca el autocuidado físico, cognitivo, social y emocional; el manejo no violento de conflictos y la comunicación asertiva; el análisis de nuevas masculinidades; el uso ético y responsable de la inteligencia artificial y las redes sociales; así como los retos que enfrentan los jóvenes migrantes, tanto en procesos de retorno como de movilidad hacia otros países.
La atención a estos factores forma parte del análisis sobre las condiciones que inciden en la seguridad de los jóvenes y en la construcción de entornos que favorezcan su desarrollo y permanencia en la vida social y educativa.
México
Educación superior y uso ético de la inteligencia artificial en México
Ciudad de México.— La incorporación de la inteligencia artificial en las instituciones de educación superior forma parte de un proceso que ya incide en la investigación, la docencia y la generación de conocimiento en México, este avance tecnológico plantea la necesidad de establecer criterios que orienten su desarrollo con apego a la dignidad humana y al respeto de los derechos humanos.
Inteligencia artificial en el ámbito universitario
Las universidades y centros públicos de educación superior concentran actividades de formación académica, investigación científica y producción de conocimiento, en estos espacios la inteligencia artificial se utiliza para ampliar capacidades analíticas, apoyar procesos educativos y fortalecer proyectos de innovación tecnológica y humanística.
El uso de estas herramientas ha modificado la manera en que se investiga y se enseña, lo que coloca a la educación superior como un sector clave para definir reglas y prácticas que acompañen los cambios tecnológicos en curso.
Dignidad humana y derechos humanos como principios rectores
El desarrollo y aplicación de la inteligencia artificial en el ámbito educativo se vincula con la protección de la dignidad humana y el respeto a los derechos humanos, estos principios forman parte del debate internacional sobre la orientación de las tecnologías digitales y su impacto social.
Marco normativo de la educación superior en México
El marco constitucional y legal mexicano en materia de educación superior y ciencia reconoce la libertad académica, la autonomía universitaria y el compromiso social del conocimiento, sin embargo la Ley General de Educación Superior no contempla de manera expresa a la inteligencia artificial como un campo prioritario de investigación, formación e innovación.
De acuerdo con legisladores, esta ausencia normativa contrasta con el uso creciente de tecnologías basadas en inteligencia artificial en las instituciones educativas, lo que ha generado la necesidad de establecer referencias legales que orienten su promoción y aplicación.
Formación académica e investigación interdisciplinaria
Legisladores consideran que La incorporación de la inteligencia artificial en la educación superior implica la inclusión progresiva de contenidos formativos y el impulso a la investigación interdisciplinaria, con la participación de distintas áreas del conocimiento, este enfoque busca atender los desafíos científicos, tecnológicos y sociales asociados a estas herramientas.
Asimismo, la cooperación académica, científica y tecnológica, tanto a nivel nacional como internacional, forma parte de los mecanismos considerados para el desarrollo de proyectos relacionados con inteligencia artificial, con respeto a la autonomía de las instituciones.
Propuesta legislativa en el Senado
En este contexto, se presentó una iniciativa en el Senado para modificar el artículo 24 Bis de la Ley General de Educación Superior, con el objetivo de promover la investigación, el estudio, el desarrollo, la innovación, la formación académica y el uso ético y socialmente responsable de la inteligencia artificial en los centros públicos de educación superior.
La propuesta plantea reconocer a la inteligencia artificial como una herramienta estratégica para el desarrollo científico, tecnológico, humanístico, económico y social del país, así como fomentar la creación de consejos consultivos en las instituciones de educación superior para la evaluación y seguimiento de políticas y proyectos en esta materia.
México
Gusano barrenador avanza y activa alerta sanitaria en México
Ciudad de México.- El número de casos de gusano barrenador del ganado crece con rapidez en este enero y pone a prueba la coordinación sanitaria en México.
Durante este mes, los reportes aumentan 74.79 por ciento, de acuerdo con cifras oficiales del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica). El alza ocurre pese a los esfuerzos institucionales para contener la plaga.
Cabe mencionar que el pasado 7 de enero se registran 492 casos activos. Para el viernes 23, la cifra llega a 860. El incremento refleja un reto sanitario que impacta al sector pecuario y a comunidades rurales.
Desde noviembre de 2024, cuando se detectó la enfermedad, el país acumula 14 mil 507 reportes confirmados. Las autoridades mantienen vigilancia permanente en las zonas afectadas.
¿Qué sucedió con el gusano barrenador?
El gusano barrenador provoca miasis, una infestación que afecta tejidos vivos de animales y, en casos específicos, de humanos. Senasica identifica presencia activa en 14 entidades.
Oaxaca encabeza la lista con 184 casos. Le siguen Veracruz con 175, Chiapas con 144 y Guerrero con 111 reportes confirmados.
También se detectan casos en Yucatán, Quintana Roo, Puebla, Estado de México, Campeche, Tabasco, San Luis Potosí, Michoacán y Colima.
Tamaulipas reporta 14 casos activos y se convierte en el único estado fronterizo con Estados Unidos que registra la presencia del parásito.
Animales y personas afectadas.
Además, los bovinos concentran la mayor cantidad de contagios, con 501 casos registrados. El impacto se extiende a otras especies domésticas y de trabajo.
Senasica reporta 196 casos en caninos, 66 en porcinos y 41 en equinos. También se contabilizan 32 ovinos y 12 caprinos.
Además, los felinos suman 10 casos, mientras que dos reportes corresponden a fauna silvestre no identificada. Las cifras reflejan un problema transversal en el ámbito rural.
La infección también aparece en humanos. Las autoridades confirman 105 casos acumulados desde el inicio del brote.
En Guerrero, el ayuntamiento de Copala informa sobre un probable primer caso humano. El diagnóstico sigue en proceso de validación oficial.
Respuesta sanitaria y coordinación institucional
Además. el gobierno municipal de Copala señala que la Dirección Municipal de Salud atiende al ciudadano de forma oportuna. La autoridad local actúa en coordinación con instancias federales.
Por otra parte, el ayuntamiento comunica que el caso se desactiva y recibe seguimiento médico. La Secretaría de Salud estatal recolecta muestras para su análisis.
El Laboratorio Estatal de Salud Pública procesa los estudios para obtener un diagnóstico certero. Las autoridades privilegian la vigilancia epidemiológica y la atención temprana.
A nivel federal, el secretario de Agricultura, Julio Berdegué, se reúne con autoridades de Tamaulipas y Veracruz. El encuentro busca reforzar la contención del avance del parásito.
Medidas en marcha para contener la plaga.
De este modo, el plan especial incluye control más estricto de la movilización de ganado. Las autoridades despliegan 20 nuevas brigadas de campo.
A su vez, Senasica amplía la liberación de moscas estériles, una técnica clave para reducir la reproducción del gusano barrenador.
También refuerza la capacitación técnica y aumenta el número de trampas en zonas estratégicas. Las acciones buscan proteger la producción pecuaria y la salud comunitaria.
Además, el seguimiento continúa en campo. Las autoridades mantienen comunicación con productores y gobiernos locales para fortalecer la prevención y la detección oportuna.
CDMX
Educación en México: los problemas que perciben los padres de familia
El peso económico es para las familiar
Ciudad de México.- Además del rezago educativo y el abandono escolar en niveles básicos, la carga económica que enfrentan las familias para financiar la educación profesional de sus hijos, son los principales problemas de la educación en México, que perciben los mexicanos, expone un estudio del Centro de Opinión Pública de la Universidad del Valle de México (UVM).
Durante la presentación de la encuesta sobre educación en México, Adriana Rico, coordinadora del Centro de Opinión Pública de la UVM, explicó que los resultados reflejan brechas estructurales que el país arrastra desde hace años. México, dijo, continúa mal posicionado en evaluaciones internacionales como PISA, “lo que evidencia el camino que aún queda por recorrer” para mejorar la calidad educativa.
Problemas de la educación en México desde la educación básica
Uno de los primeros subtemas del estudio es la percepción sobre la calidad educativa por nivel. Mientras que la educación superior es valorada como buena o muy buena por la mitad de los encuestados, los mayores retos se concentran en primaria y secundaria.
En particular, la secundaria enfrenta un escenario complejo, al tratarse de una etapa de transición donde comienzan a aparecer con mayor fuerza los problemas de abandono escolar, un fenómeno que impacta directamente en el desarrollo académico y personal de niñas, niños y adolescentes.
Entre los principales problemas identificados, destaca el rezago educativo, señalado por 52% de los encuestados. Al respecto, Adriana Rico explicó:
“El primero de ellos, por supuesto, que es rezago educativo con 52% y que reúne muchas de esas brechas educativas que tenemos, diferencias entre espacios urbanos, rurales, el analfabetismo y sin duda no completar una educación que se garantiza en el país como obligatoria”.
A este panorama se suman carencias presupuestales que afectan la infraestructura escolar. Escuelas sin agua, salones sin condiciones adecuadas o falta de mantenimiento siguen siendo una realidad en distintas comunidades del país, lo que limita el aprendizaje en condiciones dignas.
Los padres de familia financian la educación universitaria
Otro dato relevante del estudio es quién absorbe el costo de la educación superior. Según la encuesta, 56% de los padres de familia financia totalmente los estudios universitarios de sus hijos, mientras que 20% lo hace de manera compartida con los estudiantes.
Esto significa que “el 76 por ciento va a ser sobre todo solventado por los padres de familia y muchas veces esta educación significa un gran esfuerzo para las familias mexicanas”, subrayó Adriana Rico al presentar el estudio en un programa televisivo.
En un contexto donde muchos jóvenes son primera generación universitaria, el estudio pone sobre la mesa la necesidad de fortalecer políticas educativas que reduzcan el abandono escolar, promuevan la equidad y alivien la carga económica para las familias.
México
¿Nacer a fin de año puede volver más fuertes a los niños? Lo que descubrió Harvard
Ciudad de México.- Algunos niños llegan al salón de clases siendo los más pequeños. Su estatura es menor, su voz más suave y, muchas veces, su cumpleaños apenas pasó.
Durante años se pensó que eso podía ser una desventaja. Sin embargo, una investigación de la Universidad de Harvard sugiere que, en muchos casos, ese inicio retador podría convertirse en una fortaleza.
La pregunta que se hicieron los investigadores fue sencilla, pero profunda: ¿el mes de nacimiento influye en la inteligencia y el desarrollo de los niños? Para responderla, analizaron durante años el desempeño escolar y cognitivo de menores nacidos en distintos momentos del año.
¿Por qué los nacidos entre octubre y diciembre destacan?
El estudio encontró que los niños nacidos entre octubre y diciembre mostraron, en promedio, mejores resultados en pruebas de razonamiento, comprensión y resolución de problemas.
También tendieron a destacar académicamente conforme avanzaron en la escuela.
Pero la explicación no tiene que ver con talento innato ni con genética. Según los especialistas, la clave está en la experiencia cotidiana dentro del aula.
Ser el más pequeño: un reto que enseña a perseverar
En la mayoría de los sistemas educativos, los niños que nacen al final del año son los más jóvenes del grupo.
Desde el primer día deben adaptarse, observar, aprender más rápido y esforzarse para no quedarse atrás frente a compañeros que pueden ser casi un año mayores.
Ese desafío temprano, lejos de debilitarlos, suele impulsar el desarrollo de habilidades valiosas: paciencia, constancia, creatividad y resiliencia. Con el tiempo, muchos aprenden que equivocarse no es fallar, sino parte del camino para mejorar.
Más allá de las calificaciones: empatía y habilidades sociales
Los investigadores también observaron que estos niños tienden a desarrollar con mayor facilidad habilidades sociales como la empatía, la comunicación y el trabajo en equipo. Al convivir con compañeros más grandes, aprenden a escuchar, a negociar y a expresarse mejor.
Estas capacidades, subrayan los expertos, son tan importantes como el rendimiento académico, especialmente en una sociedad que demanda personas capaces de comprender y colaborar con otros.
Ningún mes define el destino de un niño
Harvard fue claro en una advertencia esencial: ningún mes de nacimiento determina el futuro.
El amor en casa, el acompañamiento de madres y padres, docentes atentos y un entorno que motive la curiosidad siguen siendo los factores más determinantes para el desarrollo infantil.
El estudio deja una enseñanza: a veces, comenzar el camino con un poco más de dificultad no es una carga, sino una oportunidad para crecer con mayor fortaleza.
