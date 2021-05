Sancionará Gobernación a Pablo Montero por cantar mal el himno

Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn Email

México.- Luego de que el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, y la senadora Guadalupe Covarrubias Cervantes denunciaran que fueron detenidos por un grupo armado en la carretera entre Matamoros y Reynosa, el senador Ricardo Monreal llamó a las autoridades de Tamaulipas a que se conduzcan con prudencia y “no sobrecalienten el clima electoral”.



En un mensaje que publicó en sus redes sociales, Monreal Ávila manifestó su solidaridad con el Presidente Nacional de Morena y los legisladores que lo acompañaban, ante los lamentables hechos ocurridos en el estado.

Mi solidaridad con @mario_delgado, la senadora @mtra_lupita y legisladores ante los lamentables hechos ocurridos hoy en Tamaulipas. Llamo a la prudencia, a que las autoridades locales no sobrecalienten el clima electoral, y permitan que la jornada comicial se lleve a cabo en paz. — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) May 28, 2021

“Llamo a la prudencia, a que las autoridades locales no sobrecalienten el clima electoral, y permitan que la jornada comicial se lleve a cabo en paz”, escribió el líder de la mayoría legislativa en el Senado.



En un video que subió a sus redes sociales, Delgado Carrillo “acusó una crisis de inseguridad y violencia” en la entidad.



“Le decimos a Cabeza de Vaca que no tenemos miedo, no va a lograr detener el crecimiento de nuestro movimiento en Tamaulipas”, declaró el morenista.

