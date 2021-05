¿Santiago Nieto tiene Covid?

Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn Email

México.- El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, dio positivo a Covid-19.

Al momento se sabe que tras dar positivo es asintomático y no presenta ningún dato de gravedad.

Nieto se dio cuenta esta tarde al obtener los resultados de una prueba de coronavirus.

“Como parte de los protocolos de monitoreo y prevención, informo que he dado positivo a una prueba de COVID-19. Me encuentro asintomático y de forma responsable me mantendré en aislamiento. Estaré al pendiente de las tareas de la #UIF. He informado al Presidente”, escribió en Twitter.

Como parte de los protocolos de monitoreo y prevención, informo que he dado positivo a una prueba de COVID-19. Me encuentro asintomático y de forma responsable me mantendré en aislamiento. Estaré al pendiente de las tareas de la #UIF. He informado al Presidente @Lopezobrador_ — Santiago Nieto (@SNietoCastillo) May 6, 2021

Por la mañana incluso acudió al programa de la periodista Adela Micha en el Heraldo Televisión.

En las últimas horas Santiago Nieto también fue noticia al informar que congeló las cuentas del periodista Andrés Romer quien es señalado por violación y al que ya busca la Fiscalía capitalina, mientras se cree huyó a Israel.

LEE Congelan cuentas a Andrés Roemer

emc