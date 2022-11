SCJN pospone análisis sobre Nacimientos navideños

Ciudad de México.- El senador morenista Ricardo Monreal Ávila, aseveró que será el próximo mes de diciembre si continuará en su partido o saldrá de el mismo.

Esto, luego de los conflictos que ha protagonizado con la gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román.

El legislador obtuvo un amparo a su favor, por lo que la gobernadora no podría pasar más información o conversaciones de él en el “Martes del Jaguar”.

En una conferencia de prensa que ofreció en la Cámara Alta, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) sentenció que será hasta el último mes de este año donde definirá su continuidad o su futuro al interior de la Cuarta Transformación.

Esto a pesar de que semanas atrás indicó que continuaría a lado del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Asimismo, para dar su respuesta, el exgobernador de Zacatecas recitó la canción Amarga Navidad del cantautor José Alfredo Jiménez.

Monreal Ávila dio a entender que podría darse un “cruel adiós” durante las épocas decembrinas, para no dar inicio un nuevo año con “un amor que le hace tanto mal”.

“(Lo definiré) en diciembre y sus posadas, porque ‘diciembre me gustó pa’que te vayas, que sea tu cruel adiós, mi navidad. No quiero comenzar el año nuevo con ese mismo amor que me hace tanto mal. Y ya después que pase mucho tiempo, que estés arrepentido’...ya mejor no les digo nada’”, bromeó el senador.

Sansores es mitómana y arrogante.

El político zacatecano tildó a la mandataria local de Campeche, de ser una “mitómana, arrogante y violadora de la ley y de la Constitución” Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), por lo que indicó que no se debe de permitir que quede impune, luego de la información que difundió en el Martes del Jaguar.

Monreal adelantó que pedirá el desafuero de Sansores pues violó un amparo concedido por un juez que le ordenaba abstenerse de publicaciones en su contra. El senador cerró su mensaje con: “Claudia, frena tu jauría”.

Sobre el tema, Monreal dijo que “es muy fuerte la embestida contra mí, y no me voy a quedar callado, porque veo con mucha claridad la operación política en mi contra y porque no soy ningún cobarde, ni voy a dejarme de nadie”.

