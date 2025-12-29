Nacional
“Se atenderán familias afectadas por descarrilamiento del Tren Interoceánico”
Hay 13 fallecidos al momento
Ciudad de México.— La presidenta Claudia Sheinbaum instruyó a dependencias del Gobierno federal atender de manera personal a familias afectadas por el descarrilamiento del Tren Interoceánico, ocurrido en Oaxaca.
A través de redes sociales, Sheinbaum informó que giró instrucciones al secretario de Marina y al subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación para trasladarse al sitio del accidente.
También ordenó la presencia de delegaciones del IMSS e IMSS-Bienestar para brindar atención médica y acompañamiento institucional a personas lesionadas y familiares de víctimas.
La Secretaría de Gobernación coordinó las labores interinstitucionales, según informó la propia presidenta, con el objetivo de concentrar la atención y la comunicación oficial.
Sheinbaum señaló que la Secretaría de Marina reportó 13 personas fallecidas tras el accidente ferroviario, además de 98 personas lesionadas, cinco con heridas de gravedad.
Indicó que personas heridas recibieron atención en hospitales del IMSS en Matías Romero y Salina Cruz, así como del IMSS-Bienestar en Juchitán e Ixtepec.
La mandataria agradeció el apoyo del gobernador de Oaxaca y de su equipo, quienes participaron en la atención inmediata y en la coordinación con autoridades federales.
Atención inmediata tras el descarrilamiento
La Secretaría de Marina informó que la máquina principal del tren sufrió un descarrilamiento, lo que obligó a detener la marcha y activar protocolos de emergencia.
La dependencia señaló que, desde el primer momento, personal brindó atención inmediata a personas usuarias del servicio ferroviario.
Semar mantuvo coordinación con autoridades federales y estatales para garantizar la seguridad de pasajeros y realizar el levantamiento de información técnica y operativa.
La institución explicó que la prioridad institucional se centró en atender a personas afectadas y mantener informada a la población con responsabilidad y transparencia.
La información fue difundida mediante comunicados oficiales de la Secretaría de Marina y de la Presidencia de la República.
Investigación federal en curso
La Fiscalía General de la República informó que abrió una carpeta de investigación para esclarecer las causas del accidente ferroviario registrado en Oaxaca.
Mediante un comunicado en redes sociales, la fiscal general Ernestina Godoy señaló que agentes ministeriales federales iniciaron las diligencias correspondientes.
Personal pericial y policial de la Agencia de Investigación Criminal trabajó en coordinación con autoridades federales y estatales, según informó la FGR.
La investigación se desarrolló en el contexto del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, proyecto estratégico de infraestructura federal.
La FGR indicó que las indagatorias buscaron determinar responsabilidades y condiciones técnicas relacionadas con el descarrilamiento.
¿Cuál es la Línea Z del Tren Interoceánico?
La Línea Z del Tren Interoceánico conectó Coatzacoalcos, Veracruz, con Salina Cruz, Oaxaca, a lo largo de 212 kilómetros, según información oficial del proyecto.
Esta línea se inauguró en 2023, durante el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, como parte del Corredor Interoceánico.
La ruta conectó dos puertos estratégicos del país y ofreció servicios de transporte de pasajeros y traslado de mercancías.
Además de la Línea Z, el sistema ferroviario incluyó la Línea FA, que conectó Coatzacoalcos con Palenque, Chiapas.
También operó la Línea K, que comunicó Salina Cruz con Tonalá, Chiapas, de acuerdo con información del Gobierno federal.
Van dos accidentes en una semana; piden suspensión
El 20 de diciembre, Milenio informó sobre una colisión entre un tren de pasajeros y un tráiler en un cruce ferroviario en Pichucalco, Chiapas.
En ese incidente no se reportaron pasajeros lesionados, aunque el conductor del tráiler resultó herido tras intentar cruzar las vías sin precaución.
El conductor fue atendido inicialmente en Juárez y después trasladado a un hospital en Reforma, donde se reportaron fracturas y estado de salud delicado.
Tras el descarrilamiento en Oaxaca, el diputado del PAN, Daniel Chimal García, pidió suspender operaciones del Tren Interoceánico.
El legislador solicitó una revisión exhaustiva del corredor ferroviario y pidió una auditoría a las obras por parte de la Secretaría Anticorrupción.
Chimal García también llamó a la Fiscalía General de la República a esclarecer los hechos y anunció visitas a estaciones junto con legisladores e ingenieros.
Lista de hospitalizados
Esta es la lista de hospitalizados por el descarrilamiento del Tren Interoceánico:
- Abigail Lizarraga Arias, 34 años – Hospital de Juchitán.
- Abril Solorzano Cruz, 12 años – Hospital de Juchitán.
- Akwjo Salazar Rodríguez, 72 años – Hospital de Juchitán.
- Calli Santiago Antonio, 18 años – Hospital de Juchitán.
- Elidia de la Cruz López, 66 años – Hospital de Juchitán.
- Gilberta Josefina Calvo Vásquez, S/D – Hospital de Juchitán.
- Jorge Alberto Hernández, 29 años – Hospital de Juchitán.
- Liliana del Carmen González Cruz, 30 años – Hospital de Juchitán.
- Livia A. Alvarado, 73 años – Hospital de Juchitán.
- Luis Augusto Kat Canto, S/D – Hospital de Juchitán.
- María Fernanda Serrano Moreno, 13 años – Hospital de Juchitán.
- Martha Lidia Santiago Antonio, 42 años – Hospital de Juchitán.
- Mellani Zaragoza Medina, 17 años – Hospital de Juchitán.
- Miguel Ángel Fabre Bajaron, 44 años – Hospital de Juchitán.
- Nahomi Katherine Ríos Vásquez, 21 años – Hospital de Juchitán.
- Nelli Rosario Arana Serrano, 57 años – Hospital de Juchitán.
- Patricia Castro Sánchez, 23 años – Hospital de Juchitán.
- Tiare Deyanira Mendoza Hernández, 33 años – Hospital de Juchitán.
- Ulises Jauregui García, 51 años – Hospital de Juchitán.
- Uriel Castillejos Cruz, 20 años – Hospital de Juchitán.
- Víctor Ventral Ordóñez, 18 años – Hospital de Juchitán.
- Ximena Ríos, 9 años – Hospital de Juchitán.
- Ariadna Hernández Hernández, 33 años – Hospital General de Salina Cruz.
- Ian Oswaldo López Hernández, 12 años – Hospital General de Salina Cruz.
- Ana Guadalupe Fabre Pasaron, 48 años – Hospital Ixtepec.
- Axel Eduardo Antonio Fabre, 16 años – Hospital Ixtepec.
- Carla Valeria Sánchez Cheng, 22 años – Hospital Ixtepec.
- Claudia Cruz Alcántara, 47 años – Hospital Ixtepec.
- Ereida López Ordaz, 54 años – Hospital Ixtepec.
- Felipe Calvo Chiapas (Chiapas) (Chiñas), 33 años – Hospital Ixtepec.
- Guadalupe Ruiz Zambrano, 78 años – Hospital Ixtepec.
- Gustavo Alejandro Del Toro González, 36 años – Hospital Ixtepec.
- Itza Julisa Márquez Alejo, 21 años – Hospital Ixtepec.
- María del Carmen Chiñas Reyes, 55 años – Hospital Ixtepec.
- Perla del Carmen Toledo Ávalos, 20 años – Hospital Ixtepec.
- Alexia Cerquedo Mejía, 20 años – Hospital Rural Bienestar Matías Romero.
- Alexis Iglesias Temichs, 20 años – Hospital Rural Bienestar Matías Romero.
- Alexis Ríos Gallegos, 17 años – Hospital Rural Bienestar Matías Romero.
- Alma Jasive Bemol Albores, 32 años – Hospital Rural Bienestar Matías Romero.
- Alonso Ríos Gallegos, 11 años – Hospital Rural Bienestar Matías Romero.
- Ashley Aylin Fabre Mingo, 13 años – Hospital Rural Bienestar Matías Romero.
- Claudia Gallegos Castillo, 38 años – Hospital Rural Bienestar Matías Romero.
- Dulce Nayeli López Morales, 31 años – Hospital Rural Bienestar Matías Romero.
- Edwin Alan Gómez Falcón, 32 años – Hospital Rural Bienestar Matías Romero.
- Emérit Daniel Ríos López, 8 años – Hospital Rural Bienestar Matías Romero.
- Feliciano Cruz Benítez, 46 años – Hospital Rural Bienestar Matías Romero.
- Flor Temichs Cinta, 47 años – Hospital Rural Bienestar Matías Romero.
- Gustavo Ríos Ponce, 38 años – Hospital Rural Bienestar Matías Romero.
- Indira Lara Pineda, 32 años – Hospital Rural Bienestar Matías Romero.
- Itzel Sosa Carrasquedo, 30 años – Hospital Rural Bienestar Matías Romero.
- Jeferson Javier Laureano Bemol, 11 años – Hospital Rural Bienestar Matías Romero.
- Jesús Antonio Ángel Sánchez, 24 años – Hospital Rural Bienestar Matías Romero.
- Joana Osorio Castro, 19 años – Hospital Rural Bienestar Matías Romero.
- José Luis Fabre Pazarro, 37 años – Hospital Rural Bienestar Matías Romero.
- José Matías Fabre Falcón, 7 años – Hospital Rural Bienestar Matías Romero.
- Juan Daniel Ríos Ponce, 32 años – Hospital Rural Bienestar Matías Romero.
- Juan Manuel Iglesias López, 45 años – Hospital Rural Bienestar Matías Romero.
- Karla Mérida Leyva Castillejos, 73 años – Hospital Rural Bienestar Matías Romero.
- Lindoro Hernández Ortiz, 78 años – Hospital Rural Bienestar Matías Romero.
- María Eugenia Zaragoza Ceja, 72 años – Hospital Rural Bienestar Matías Romero.
- Melani Arum Laureano Bemol, 7 años – Hospital Rural Bienestar Matías Romero.
- Paola Laureano Bemol, 4 años – Hospital Rural Bienestar Matías Romero.
- Regina Torres Castro, 3 años – Hospital Rural Bienestar Matías Romero.
- Yuleni Vázquez Flores, 24 años – Hospital Rural Bienestar Matías Romero.
- Ronaldo Domínguez Ramírez, 61 años – Tehuantepec.
- Libertad Domínguez Rosales, 25 años – Tehuantepec.
- Alfonso Lara Pineda, 26 años – Tehuantepec.
- Gabriela Moreno Vásquez, 49 años – Tehuantepec.
- Karla Ortiz López, 19 años – Tehuantepec.
- Efrén Palacios Pacheco, 61 años – Tehuantepec.
JAHA
