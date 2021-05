SEP “formaliza” regreso a clases presenciales en México

Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn Email

Ciudad de México.— La Secretaría de Educación Pública (SEP) emitirá los lineamientos para “formalizar” el regreso a clases presenciales a partir del 7 de junio.

La secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez invitó a padres y madres de familia; así como a maestros y maestras a iniciar el regreso a clases a partir de este 7 de junio, en aquellos estados donde existan condiciones.

Sólo falta concluir la vacunación del personal educativo en Puebla y Chihuahua.

En ese sentido, el Presidente Andrés Manuel López Obrador, reiteró que ya hay condiciones para el retorno a clases, pero este será voluntario y no obligatorio.

Refirió que a pesar del regreso a clases presenciales, el modelo Aprende En Casa, a través de la televisión e internet, continuará para aquellos que no quieran regresar a las aulas.

“Aquellos padres y madres que decidan no enviar a sus hijos a las aulas tendrán la opción de Aprende en Casa”, dijo.

Puntualizó que la decisión no es para pelearse “si no hay consenso en la comunidad educativa, si hay padres que no quieran llevar a sus hijos están en su derecho, no es obligatorio”.

Sin embargo, no comparte la intención de aquellos que piden esperar el regreso a clases hasta el próximo ciclo escolar en septiembre.

¿Cuánto tiempo más se perdería sin clases presenciales?, cuestionó.

“No podemos demorarnos y quedarnos en los discursos para fomentar la educación”, sentenció López Obrador.

