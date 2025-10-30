SEP lleva a las aulas tema de “infancias trans”: Frente Nacional por la Familia pide frenar el adoctrinamiento

Ciudad de México.— El Frente Nacional por la Familia advierte que la Secretaría de Educación Pública (SEP) instruirá a docentes de educación básica sobre “infancias y adolescencias trans y no binarias” en la próxima sesión del Consejo Técnico Escolar.

SEP promueve nueva guía para docentes

De acuerdo con el Frente Nacional por la Familia, durante la segunda sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar (CTE), programada para el 31 de octubre, la Secretaría de Educación Pública (SEP) presentará el tema “Infancias y adolescencias trans y no binarias” a maestras y maestros de educación básica en todo el país.

De acuerdo con el documento “Orientaciones para la Segunda Sesión Ordinaria del Consejo Técnico Escolar”, el propósito es “sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia del reconocimiento de la diversidad sexual y de género en las escuelas” y “reflexionar sobre los procesos de construcción de la identidad de género y las orientaciones sexuales en la infancia y adolescencia”.

Postura del Frente Nacional por la Familia

El presidente del Frente Nacional por la Familia, Rodrigo Iván Cortés, señaló que el material fue impuesto sin consulta previa a maestros y padres de familia, e incluye una serie de actividades para el magisterio. Entre ellas se encuentra el análisis del Glosario de la diversidad sexual, de género y características sexuales, elaborado por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), la proyección del video “Infancias y adolescencias trans y no binarias” disponible en la plataforma de la SEP, la escucha del testimonio “Infancias trans” del programa Diálogos en Confianza (Canal Once) y el análisis de casos sobre cambio de uniforme o pronombres dentro del aula.

LEE PAN del Edomex abordará tema de las infancias trans con ética y evidencia científica

El documento también propone que los colectivos docentes integren estos contenidos en el Programa Analítico y en el Proceso de Mejora Continua de cada escuela, con el objetivo de adaptar la práctica pedagógica a la llamada “diversidad sexo-genérica”.

Cuestionamientos sobre el enfoque educativo

Rodrigo Iván Cortés advirtió que el material introduce una visión ideológica de la sexualidad infantil, al incluir términos como “diversidad de expresión de género”, “niñez transgénero” y “autoconocimiento corporal”. Indicó que no se establece una distinción por edades ni límites pedagógicos o éticos claros para el personal docente.

También señaló que el concepto “trans e inclusivo” se presenta como parte de la Nueva Escuela Mexicana, pero sin considerar la participación de los padres de familia, ni el contexto social y biológico de los menores de edad.

Cortés afirmó que los materiales carecen de fundamentos psicológicos y médicos sobre el impacto en la formación de niñas y niños.

Deconstrucción de la identidad

El Frente Nacional por la Familia sostiene que esta estrategia forma parte de una tendencia más amplia dentro de la Nueva Escuela Mexicana, inspirada en el pensamiento del pedagogo brasileño Paulo Freire, que promueve la deconstrucción de la identidad y una visión de transformación social desde las aulas.

El organismo aseguró que modelos similares se han implementado en países como España y Venezuela, con políticas que buscan modificar los conceptos de identidad y sexualidad desde edades tempranas.

Llamado a revisar el contenido

El Frente Nacional por la Familia consideró que la educación pública debe fortalecer valores humanos, académicos y sociales, sin incorporar agendas ideológicas. “Las niñas y niños de México necesitan una escuela que los eduque y los forme integralmente”, expresó Cortés.

Otras reacciones

El exdiputado Carlos Leal recordó que en 2020 la SEP impulsó contenidos sobre ideología de género en secundaria y ahora los amplía a nivel primaria.

Por su parte, el tambien exdiputado Gabriel Quadri calificó como preocupante que los Consejos Técnicos Escolares se utilicen para “imponer ideología de género y adoctrinar a docentes”.

La SEP impone la ideología de género y el adoctrinamamiento transexual en los niños. Atrocidad de la 4T que no debe permitirse.

No al adoctrinamiento de maestros en los Consejos Técnicos de la SEP – Haz clic aquí: https://t.co/Q6pBQc4PhO — Gabriel Quadri (@g_quadri) October 29, 2025

