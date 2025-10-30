México
SEP lleva a las aulas tema de “infancias trans”: Frente Nacional por la Familia pide frenar el adoctrinamiento
Ciudad de México.— El Frente Nacional por la Familia advierte que la Secretaría de Educación Pública (SEP) instruirá a docentes de educación básica sobre “infancias y adolescencias trans y no binarias” en la próxima sesión del Consejo Técnico Escolar.
SEP promueve nueva guía para docentes
De acuerdo con el Frente Nacional por la Familia, durante la segunda sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar (CTE), programada para el 31 de octubre, la Secretaría de Educación Pública (SEP) presentará el tema “Infancias y adolescencias trans y no binarias” a maestras y maestros de educación básica en todo el país.
De acuerdo con el documento “Orientaciones para la Segunda Sesión Ordinaria del Consejo Técnico Escolar”, el propósito es “sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia del reconocimiento de la diversidad sexual y de género en las escuelas” y “reflexionar sobre los procesos de construcción de la identidad de género y las orientaciones sexuales en la infancia y adolescencia”.
Postura del Frente Nacional por la Familia
El presidente del Frente Nacional por la Familia, Rodrigo Iván Cortés, señaló que el material fue impuesto sin consulta previa a maestros y padres de familia, e incluye una serie de actividades para el magisterio. Entre ellas se encuentra el análisis del Glosario de la diversidad sexual, de género y características sexuales, elaborado por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), la proyección del video “Infancias y adolescencias trans y no binarias” disponible en la plataforma de la SEP, la escucha del testimonio “Infancias trans” del programa Diálogos en Confianza (Canal Once) y el análisis de casos sobre cambio de uniforme o pronombres dentro del aula.
LEE PAN del Edomex abordará tema de las infancias trans con ética y evidencia científica
El documento también propone que los colectivos docentes integren estos contenidos en el Programa Analítico y en el Proceso de Mejora Continua de cada escuela, con el objetivo de adaptar la práctica pedagógica a la llamada “diversidad sexo-genérica”.
Cuestionamientos sobre el enfoque educativo
Rodrigo Iván Cortés advirtió que el material introduce una visión ideológica de la sexualidad infantil, al incluir términos como “diversidad de expresión de género”, “niñez transgénero” y “autoconocimiento corporal”. Indicó que no se establece una distinción por edades ni límites pedagógicos o éticos claros para el personal docente.
También señaló que el concepto “trans e inclusivo” se presenta como parte de la Nueva Escuela Mexicana, pero sin considerar la participación de los padres de familia, ni el contexto social y biológico de los menores de edad.
Cortés afirmó que los materiales carecen de fundamentos psicológicos y médicos sobre el impacto en la formación de niñas y niños.
Deconstrucción de la identidad
El Frente Nacional por la Familia sostiene que esta estrategia forma parte de una tendencia más amplia dentro de la Nueva Escuela Mexicana, inspirada en el pensamiento del pedagogo brasileño Paulo Freire, que promueve la deconstrucción de la identidad y una visión de transformación social desde las aulas.
El organismo aseguró que modelos similares se han implementado en países como España y Venezuela, con políticas que buscan modificar los conceptos de identidad y sexualidad desde edades tempranas.
Llamado a revisar el contenido
El Frente Nacional por la Familia consideró que la educación pública debe fortalecer valores humanos, académicos y sociales, sin incorporar agendas ideológicas. “Las niñas y niños de México necesitan una escuela que los eduque y los forme integralmente”, expresó Cortés.
Otras reacciones
El exdiputado Carlos Leal recordó que en 2020 la SEP impulsó contenidos sobre ideología de género en secundaria y ahora los amplía a nivel primaria.
Por su parte, el tambien exdiputado Gabriel Quadri calificó como preocupante que los Consejos Técnicos Escolares se utilicen para “imponer ideología de género y adoctrinar a docentes”.
ebv
México
Niños en riesgo sin medicinas: crisis de desabasto en el hospital Federico Gómez
Ciudad de México.- El Hospital Infantil de México “Federico Gómez” atraviesa una etapa crítica. Cirujanos y personal médico denuncian la falta de medicamentos, materiales quirúrgicos y servicios esenciales.
El problema, informaron, se agravó en las últimas semanas debido a la retención de presupuesto en la Secretaría de Hacienda.
El diputado Éctor Jaime Ramírez Barba, secretario de la Comisión de Salud, respaldó públicamente al personal médico.
Diputado Éctor Jaime Ramírez Barba.
“Venimos las diputadas y los diputados del PAN a hacer voz de los compañeros cirujanos del Hospital Infantil de México”.
El legislador explicó que la retención de fondos administrativos afecta cirugías complejas y tratamientos de alta especialidad.
“Es una tragedia, una negligencia criminal del Gobierno de la República. Ojalá nos atiendan”, afirmó, al recordar que en 2025 se redujeron 111 mil millones de pesos al presupuesto de salud, según cifras oficiales del Paquete Económico.
Familias denuncian desabasto y falta de atención.
Madres y padres de niños con cáncer han levantado la voz ante esta situación.
Como es el caso de Israel Rivas Bastidas, vocero del movimiento de padres de niños con cáncer , aseguró que “el desabasto no solo persiste, sino que ha empeorado. Los niños siguen esperando medicamentos vitales como la vincristina y la ciclofosfamida”.
Por su parte, la Secretaría de Salud (SSa) reconoció, en su último informe del segundo trimestre de 2025, que existen rezagos en la distribución de fármacos oncológicos y anestésicos en al menos 16 hospitales federales.
A pesar de los esfuerzos de algunos gobiernos estatales por solventar el problema con compras emergentes, las familias continúan enfrentando la incertidumbre diaria de no saber si habrá tratamiento.
“Cada día sin medicamento puede significar una vida menos”, lamentó Rivas Bastidas.
Un presupuesto retenido y sin respuesta
El oficio enviado el pasado 15 de octubre por los cirujanos del Hospital Federico Gómez, dirigido a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, advierte que “un porcentaje importante del presupuesto 2025 está retenido en Hacienda por trámites administrativos”.
Esta retención ha afectado directamente el suministro de medicamentos, estudios y diagnósticos, especialmente en áreas críticas como hematología, oncología pediátrica y cirugía cardiovascular.
Por ello, el Grupo Parlamentario del PAN solicitó al doctor David Kershenobich Stalnikowitz, titular de la Secretaría de Salud, que atienda de manera inmediata el caso.
“No se trata de política, sino de vidas de niños y del personal médico que no puede operar con las manos atadas”, expresó Ramírez Barba.
Además, la diputada María Josefina Gamboa Torales (PAN) aseguró que la situación del Federico Gómez “se replica en todo el país”. Según sus declaraciones, el desabasto también golpea hospitales de los estados de Veracruz, Jalisco y Guanajuato.
Además en este último estado, el diputado Alan Sahir Márquez Becerra denunció el abandono del Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío.
“Exigimos soluciones con fechas concretas. Las familias merecen atención y respeto”, declaró.
Asimismo, Francisco Pelayo Covarrubias, integrante de la misma bancada, recordó que trabajadores de la salud en Baja California Sur protestaron a principios de esta semana para exigir plazas y mejores condiciones laborales.
“El abandono al sector salud es evidente, pero aún estamos a tiempo de corregirlo”, expresó.
Por su parte, la Asociación Mexicana de Médicos en Formación (AMMEF) señaló que la crisis actual impacta la formación médica.
“Los residentes enfrentan escasez de insumos y medicamentos en sus prácticas, lo que limita su aprendizaje y su capacidad de respuesta ante emergencias pediátricas”, señaló el organismo.
ARH
CDMX
Abuelitos conquistan el Metro de la CDMX con su baile y recuerdan que el amor no tiene edad
Una pareja de adultos mayores se viraliza en TikTok
Ciudad de México.- un video grabado en el andén del Metro Zapata se ha vuelto viral por mostrar algo poco común: una pareja de abuelitos que, sin importar la prisa ni las miradas, decidió bailar mientras esperaba el tren.
La escena registrada por un usuario de TikTok ha conmovido a miles de internautas que encontraron en ellos una bocanada de alegría en medio del caos cotidiano.
El video, grabado el lunes 28 de octubre de 2025, muestra a los dos adultos mayores tomados de la mano, sonriendo, girando lentamente y disfrutando del momento al ritmo de la música ambiental del andén.
Un baile que detuvo el tiempo en el Metro
El video fue publicado en la cuenta de TikTok @ciudadmexico24, y en pocas horas superó las 84 mil reproducciones y más de 2 mil 800 comentarios.
Lee: El Día de Muertos celebra la vida
En las imágenes, la pareja se mueve con complicidad y ternura, provocando aplausos entre los pasajeros que los observan.
Uno de los comentarios más compartidos en la red social resume el sentimiento general.
“Nos dieron esperanza, nos dieron amor y nos dieron una lección de vida”.
“Ese video es un recordatorio de que la vida se baila, no se espera”, comentó otro usuario.
Otros internautas celebraron que, en una ciudad marcada por el estrés, aún haya espacio para la ternura y la alegría espontánea.
Amor y vitalidad en el andén de Zapata
De acuerdo con el video, la escena fue captada en la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, donde la pareja aguardaba la llegada del convoy.
“Verlos bailar fue un respiro para todos los que estábamos ahí. Se reían, se miraban con cariño, fue imposible no sonreír”, relató un testigo en la publicación.
Para muchos usuarios, este tipo de gestos recuerdan que la felicidad no depende del lugar, sino de la actitud.
“Inspirador resulta ver a personas mayores disfrutar su vida”, se lee en otro comentario viral compartido por la cuenta @MetroCDMXFans.
El Metro, un escenario inesperado para el amor
El Sistema de Transporte Colectivo Metro informó que los adultos mayores pueden viajar gratis, incluso sin credencial del INAPAM, mediante un pase especial disponible en taquillas, medida vigente desde 2024 que busca facilitar la movilidad de este sector.
GDH
Dignidad Humana
Operan en México a bebé de 26 semanas dentro del vientre materno
Ciudad de México.— Un latido de esperanza. En el vientre de su madre, un bebé de apenas 26 semanas fue operado por un equipo médico mexicano para darle la posibilidad de caminar y vivir con plenitud.
La cirugía, realizada en la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) de Gineco Obstetricia No. 3 del Centro Médico Nacional La Raza, marcó un nuevo logro para la medicina fetal en México y un mensaje de esperanza para muchas familias.
Equipo trabaja por la vida desde el vientre
El procedimiento fue realizado por un grupo multidisciplinario de anestesiólogos, gineco-obstetras, cirujanos fetales, neurocirujanos neonatales y personal de enfermería del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). En conjunto, llevaron a cabo una microcirugía de alta precisión para corregir una espina bífida, malformación que afecta la médula espinal y compromete la movilidad de las piernas.
La intervención, poco frecuente incluso en hospitales de primer nivel a nivel internacional, busca evitar que los bebés afectados dependan de una silla de ruedas al nacer. Cada paso en el quirófano fue pensado para proteger dos vidas: la de la madre y la de su hijo.
La meta: que el bebé pueda caminar y vivir plenamente
El doctor Antonio Helue Mena, jefe de la División de Obstetricia de la UMAE No. 3, explicó que el propósito principal de esta cirugía es mejorar el pronóstico de vida del bebé. El objetivo es que, al nacer, pueda mover sus piernas, evitar la hidrocefalia y llevar una vida independiente.
El especialista detalló que la espina bífida ocurre cuando el tubo neural no se cierra completamente durante el desarrollo fetal. Esta falla expone las raíces nerviosas y compromete la movilidad y el funcionamiento neurológico.
Por ello, la cirugía se realiza dentro del útero, antes del nacimiento, para cerrar la lesión capa por capa y proteger la médula espinal con un parche especial de duramadre.
LEE Científico mexicano desmiente rumores de “robot gestante”, aclara límites de la ciencia
“Si esperamos al nacimiento, el daño ya es irreversible”, explicó el equipo médico. La intervención intrauterina ofrece una oportunidad al sistema nervioso del bebé, evitando complicaciones que podrían limitar su desarrollo físico y cognitivo.
Paciente con derechos desde el inicio
Para la doctora Zarela Lizbeth Chinolla Arellano, directora de la UMAE No. 3, cada cirugía de este tipo reafirma un principio ético y médico: el derecho a la salud y al desarrollo comienza en el vientre. “El feto es nuestro paciente principal”, explicó.
El procedimiento consiste en abrir cuidadosamente el útero para acceder al bebé y reparar el defecto antes del nacimiento, garantizando el cierre completo de la columna vertebral. Esto reduce el riesgo de incontinencia, debilidad muscular y daño neurológico.
La cirugía fetal es una muestra del compromiso del IMSS con la medicina de vanguardia y con la protección de la vida desde sus primeras etapas.
“La intervención evita complicaciones como incontinencia urinaria o fecal, debilidad en los miembros inferiores y daño neurológico. Para el IMSS, es una muestra clara del compromiso con el derecho a la salud, a la vida y al desarrollo integral desde el vientre materno”, subrayó.
Referente nacional en medicina materno-fetal
Desde 2022, la UMAE Hospital de Gineco Obstetricia No. 3 ha realizado más de 100 cirugías fetales, consolidándose como un referente nacional en medicina materno-fetal.
“Cada una de estas intervenciones representa la oportunidad de que un embarazo llegue a término y que el bebé pueda ir directamente a casa, sin requerir múltiples cirugías posteriores. Nuestra meta es ayudar al mayor número de familias posible”, concluyó la doctora Chinolla.
ebv
México
“SEP impone capacitación obligatoria sobre infancias trans y no binarias en escuelas”; alertan padres de familia
Ciudad de México.- La Secretaría de Educación Pública (SEP) convocó a maestros del país a una capacitación obligatoria sobre “infancias y adolescencias trans y no binarias”, dentro del Consejo Técnico Escolar.
De acuerdo con el documento oficial, la asistencia será de carácter obligatorio y no se permitirá la disidencia en el Consejo Técnico Escolar del viernes 31 de octubre.
En entrevista con Siete24 Noticias, Israel Sánchez Martínez, presidente de la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF) esta medida marca un precedente de alto riesgo ya que “por primera vez, la ideología de género se impone como formación docente oficial”.
Sánchez Martínez recordó que desde hace tres años el gobierno federal ha incluido contenidos ideológicos en los libros de texto gratuitos, lo que considera una violación a la ley.
Te puede interesar: Diputadas alertan por sesgo ideológico “sumamente cuestionable” en libros de texto gratuito
“Dichos materiales no fueron aprobados por especialistas ni por la comunidad educativa, como exige la normatividad”.
“No a la ideología”: el reclamo de los padres
El presidente de la UNPF subrayó que el país enfrenta un rezago educativo histórico que debería ser la prioridad del sistema escolar.
“Existen millones de niños que no saben leer, escribir ni resolver operaciones básicas, y mientras tanto, la SEP dedica tiempo a imponer ideologías que no forman parte del aprendizaje fundamental”, agregó.
A su juicio, el enfoque de género dentro de las aulas no corresponde a las necesidades reales del país, donde muchas escuelas carecen de luz, internet o ventiladores.
“En lugar de atender la infraestructura o la violencia escolar, ahora se exige a los maestros promover conceptos de identidad sexual”, señaló.
Por ello, Sánchez Martínez insistió en que la educación debe mantenerse libre de ideologías, como lo marca el principio constitucional de laicidad.
“La escuela no puede ser un espacio para imponer visiones políticas o ideológicas, sino un lugar donde se enseñe a pensar, no a repetir conceptos”, puntualizó.
Padres piden respeto a su derecho de educar
Otro punto que preocupa a la Unión Nacional de Padres de Familia es que la SEP no ha tomado en cuenta la participación de los padres en la discusión de temas, como el de “infancias y adolescencias trans y no binarias” a pesar de que la ley establece que deben ser informados sobre los contenidos que recibirán sus hijos.
“Se está violando el derecho de los padres a decidir sobre la educación moral y emocional de sus hijos. Ningún maestro puede estar por encima de la ley”, recalcó Sánchez Martínez.
Además, advirtió que la falta de preparación pedagógica en temas de identidad y sexualidad podría generar confusión entre los menores.
“Los maestros no tienen formación médica ni psicológica para abordar estas cuestiones, y sin un marco claro, terminan confundiendo más a los niños”, dijo.
Asimismo, dijo que la UNPF no busca confrontación, sino diálogo y respeto al marco educativo.
Sánchez Martínez explicó que los padres de familia promueven tres acciones principales:
Dialogar con directivos y maestros para pedir que se cumpla primero con los programas básicos.
Revisar los contenidos que se enseñan, como lo permite la Ley General de Educación.
Solicitar diagnósticos reales del aprendizaje, antes de incorporar temas no prioritarios.
“Queremos sumar, no dividir. La educación debe centrarse en recuperar el aprendizaje perdido tras la pandemia y formar ciudadanos capaces, no en imponer perspectivas ideológicas”, expresó.
Urge recuperar el rumbo educativo
El presidente de la UNPF llamó a la SEP a revisar los resultados de la Nueva Escuela Mexicana.
Pues, dijo, los indicadores nacionales y las evaluaciones internacionales como PISA muestran retrocesos significativos.
“Si seguimos desviando la atención con agendas políticas, la educación mexicana seguirá estancada. Necesitamos escuchar a los maestros, a los directivos y, sobre todo, a las familias”, concluyó Sánchez Martínez.
ARH
